You are Here
যাত্রী দ্বারা গুলি চালানো চালক, উত্তর ইয়র্কের ক্র্যাশ যানবাহন
News

যাত্রী দ্বারা গুলি চালানো চালক, উত্তর ইয়র্কের ক্র্যাশ যানবাহন

অভিযুক্ত, একজন যাত্রী, গুলি চালানো চালক, গাড়ি বিপরীত দিকে ভ্রমণকারী অন্য গাড়ির সাথে যানবাহন সংঘর্ষে

14 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 1 ঘন্টা আগে2 মিনিট পড়া

টরন্টো পুলিশ জব্দ করা একটি অস্ত্র।
টরন্টো পুলিশ জব্দ করা একটি অস্ত্র। টরন্টো পুলিশ ছবি

ডাউনসভিউ পার্কের কাছে একটি দুর্ঘটনায় জড়িত একটি গাড়িতে চালককে গুলিবিদ্ধ করার পরে একটি 24 বছর বয়সী টরন্টোর এক ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে যে তারা স্ট্যানলে গ্রিন-ডাউনসভিউ পার্ক বিএলভিডিএস-এ প্রায় 1 টার দিকে 6 আগস্ট একটি মোটরযান সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া জানায়। উত্তর ইয়র্কের অঞ্চল, যেখানে দুজনের মধ্যে বিভেদ হওয়ার আগে অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগী একটি গাড়ীতে একসাথে ভ্রমণ করছিলেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত, এক যাত্রী, চালককে গুলি করে গুলি করে এবং গাড়িটি বিপরীত দিকে ভ্রমণকারী অন্য একটি গাড়ীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।

ভুক্তভোগী জীবন-হুমকির শিকার হয়েছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি সার্চ ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে এবং একটি বোঝা আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ফিসাল জিব্রিলকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযানের সাথে আগ্নেয়াস্ত্র স্রাবের অভিযোগ আনা হয়েছিল, বোঝা নিয়ন্ত্রিত আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী, নিষেধাজ্ঞার আদেশের বিপরীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকার এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

শেশমরাজু সরিকোন্ডা।
টরন্টোর ২ 26 বছর বয়সী শেশমরাজু সরিকোন্ডাকে বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৫ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তিনি যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এবং জনসাধারণের জায়গায় অশ্লীল কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। টরন্টো পুলিশ ছবি

বাসে যৌন হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি

টিটিসি বাসে সহকর্মী যাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত 26 বছর বয়সী টরন্টোর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে যে তারা ৩ আগস্ট রাত ৯ টার দিকে যৌন নির্যাতনের একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল, যখন একজন ব্যক্তি একটি বাসে শিকারকে লাঞ্ছিত করে এবং শেষবারের মতো ইসলিংটন অ্যাভে-ফেনলি ডাঃ এলাকায় বাইক নিয়ে গাড়িটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

শেশমরাজু সরিকোন্ডাকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং জনসাধারণের জায়গায় অশ্লীল কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং তথ্য সহ যে কাউকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে 416-808-2300 বা ক্রাইম স্টপার্স বেনামে 416-222-8477 বা এ জিজ্ঞাসা করতে বলুন 222tips.com

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শিশু শোষণ প্রোব ন্যাবস পিকারিং ম্যান

একজন 41 বছর বয়সী পিকারিং ব্যক্তি ইন্টারনেট শিশু শোষণের তদন্তের অংশ হিসাবে পুলিশে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে, কুইন্সল্যান্ড পুলিশ সার্ভিস আরগোসের সহায়তায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই তদন্ত শুরু হয়েছিল যে অভিযুক্তরা ১ 16 বছরের কম বয়সী কারও কাছে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য অনলাইনে যোগাযোগ করার অভিযোগে।

পুলিশ জানিয়েছে যে অভিযুক্তরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে “ক্র্যাভিংজকস” এর ব্যবহারকারীর নাম ব্যবহার করেছিল এবং ৮ জানুয়ারী হোয়াইটস আরডি-ফিঞ্চ অ্যাভে। পিকারিংয়ের ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধানের পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছিল।

পিটার পাটলাকাসকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং শিশু পর্নোগ্রাফি এবং শিশু পর্নোগ্রাফি এবং অন্যান্য অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

আরও পড়ুন

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।