যুক্তরাজ্যের টুরিং এআই ইনস্টিটিউটের কর্তারা কর্মীদের ক্রোধের প্রতিক্রিয়া জানান

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) প্রধানরা কর্মীদের জানিয়েছেন যে তারা সাম্প্রতিক মাসগুলি গ্রহণ করেছেন যে দাতব্য সংস্থা “যথেষ্ট” পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে বলে কর্মীদের জন্য “চ্যালেঞ্জিং” হয়েছে।
এটা পরে আসে কর্মীরা “গুরুতর এবং ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ” উত্থাপন করেছেন দাতব্য কমিশনে জমা দেওয়া এই সপ্তাহে একটি হুইসেল ব্লোয়িং অভিযোগে।
তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে প্রযুক্তি সচিব পিটার কাইল প্রতিরক্ষাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পরে এই সংস্থাটি – যা সরকারের কাছ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করে – এই পতনের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং যদি তা না হয় তবে তার তহবিল টানতে হুমকি দিয়েছিল।
বিবিসি দ্বারা দেখা একটি চিঠিতে চেয়ার ডাঃ ডগ গুর বলেছেন, টুরিং ইনস্টিটিউট “জাতীয় প্রয়োজনের সময়ে পদক্ষেপ নেবে”।
তিনি বলেছিলেন যে এটি ইতিমধ্যে সরকারী কর্মকর্তা এবং টিউরিং ইনস্টিটিউট কর্মীদের সমন্বয়ে একটি নতুন সিনিয়র ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে।
তবে তিনি বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষা “একমাত্র ফোকাস” হওয়া উচিত নয় এবং স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবেশগত বিষয়ে কিছু কাজ সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারী উভয়েরই লক্ষ্য অনুসারে চলতে থাকবে।
হুইস্ল ব্লোয়াররা পরিচালনার প্রতিক্রিয়াটিকে “পারফরম্যান্স” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“শুধু কথা বলুন, কোনও পদক্ষেপ নেই, কিছুই পরিবর্তন হয়নি,” তারা বিবিসির সাথে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছে কারণ তারা কথা বলার জন্য তাদের চাকরি হারাতে ভয় পায়।
ডাঃ গুর এবং প্রধান নির্বাহী ডাঃ জিন ইনস হুইসেল ব্লোয়ারদের দ্বারা “প্রতিশোধ” এবং “প্রতিরক্ষামূলকতা” এর একটি বিষাক্ত অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে সরাসরি অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
এই জুটি জানিয়েছে যে তারা বিবিসির সাথে ভাগ করা হয়েছে, হুইসেল ব্লোয়ারদের কাছ থেকে দাতব্য কমিশনে প্রেরণ করা চিঠিটি দেখেনি।
তারা লিখেছেন এবং টুরিং ইনস্টিটিউটের হুইসেল ব্লোয়িং গাইডলাইনগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে, “আমরা সততা, অখণ্ডতা এবং স্বচ্ছতার সাথে আমাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্বাস করি যে খোলামেলা এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি অপরিহার্য।”
২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের এআই গবেষণার শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সদর দফতর, টিউরিং ইনস্টিটিউটটি অভ্যন্তরীণ অসন্তুষ্টি এবং এর গবেষণা কার্যক্রমের সমালোচনা দ্বারা কাঁপানো হয়েছে।
প্রতিরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তনটি সর্বজনীন অর্থায়িত সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পিভটকে উপস্থাপন করে।
হুইসেল ব্লোয়ার্স এবং প্রযুক্তি সচিব উভয়ই বলেছেন যে তারা ইনস্টিটিউটে নতুন নেতাদের চান – তবে চিঠিতে পরিচালনা দলে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি।
বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মী সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই সংস্থাটি ছেড়ে চলে গেছেন এবং কর্তারা বলেছিলেন যে পুনর্গঠন অব্যাহত থাকায় আরও বেশি লোককে অপ্রয়োজনীয় করা হবে বা তাদের চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে না।