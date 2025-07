যুক্তরাজ্যের তাপমাত্রা 34 সি হিট হিসাবে রেকর্ড করা বছরের সবচেয়ে উষ্ণ দিন

বিনামূল্যে রিয়েল টাইম ব্রেকিং নিউজ সতর্কতাগুলির জন্য সরাসরি আপনার ইনবক্সে আমাদের ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করা হয়েছে আমাদের বিনামূল্যে ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন আমাদের বিনামূল্যে ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন

যুক্তরাজ্য তার বছরের সবচেয়ে উষ্ণ দিনটি এতদূর রেকর্ড করেছে যেহেতু তাপমাত্রা 34 সি ছাড়িয়ে গেছে এবং দেশের বেশিরভাগ অংশ হিটওয়েভ পরিস্থিতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেট অফিসের মাধ্যমে সেন্ট্রাল লন্ডনের সেন্ট জেমস পার্কে 34.7 সি এর একটি উচ্চ রেকর্ড করা হয়েছিল, 21 জুন বছরের আগের উষ্ণতম দিনটি হারিয়ে, যেখানে সেরির চার্লউডে একটি জ্বলন্ত 33.2 সি রেকর্ড করা হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ অংশই এই সপ্তাহে চরম উত্তাপের সতর্কতার মুখোমুখি হয়েছে কারণ সোমবার উইম্বলডনকে রেকর্ডে এবং তাপমাত্রা হিথ্রোতে সর্বোচ্চ 33.1 সেন্টিগ্রেড এবং কেউ গার্ডেনে 32.9 সি পর্যন্ত তাপমাত্রা শুরু করে।

রেকর্ডের আগের উষ্ণতম উদ্বোধনের দিনটি ছিল 25 জুন 2001 -এ, যখন তাপমাত্রা 29.3C এ আঘাত হানে।

মেট অফিস মুখপাত্র স্টিফেন ডিকসন বলেছেন যে মঙ্গলবার সম্ভবত “এই বর্তমানের শীর্ষস্থানীয় চিহ্নিত করবে আমরা আশা করি পরম তাপমাত্রার দিক থেকে হিটওয়েভ।

“এটি বিশেষত দক্ষিণ পূর্বের সাম্প্রতিক দিনগুলির একটি ধারাবাহিকতা, সেই তাপমাত্রা বছরের সময়ের জন্য গড়ের চেয়েও ভাল, মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হিটওয়েভে,” তিনি যোগ করেছেন।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র ইউরোপে মঙ্গলবার তাপমাত্রা এখনও 35c এ শীর্ষে থাকতে পারে কারণ ইউরোপ একটি হিটওয়েভের অভিজ্ঞতা অর্জন করে (মেট অফিস)

জুলাই কেবল এ পর্যন্ত বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম দিনেই শুরু হয়েছে তা নয়, মেট অফিস একটি রেকর্ড ব্রেকিং জুনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পূর্বাভাসকের অস্থায়ী পরিসংখ্যান অনুসারে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উষ্ণতম জুন ছিল।

১৮৮৪ সালে সিরিজটি শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্য তার দ্বিতীয় উষ্ণতম জুনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, জুনের জন্য 15.2 সি এর গড় তাপমাত্রা সহ, কেবল 2023 সালের জুনের মধ্যে ছাড়িয়ে গেছে, যা 15.8 সি রেকর্ড করেছে।

এটি গত মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্যের কিছু অংশের জন্য দ্বিতীয় হিটওয়েভ, কারণ ইউরোপ আরও ব্যাপকভাবে ত্রয়ী এবং গ্রীস জুড়ে দাবানলের সাথে উচ্চ তিরিশের দশকে তাপমাত্রার মুখোমুখি হচ্ছে।

মেট অফিসের জলবায়ু বিজ্ঞানী ডাঃ অ্যামি দোহার্টি বলেছেন: “যদিও আমরা ২০২৫ সালের জুনে দুটি হিটওয়েভগুলিতে আনুষ্ঠানিক জলবায়ু অ্যাট্রিবিউশন স্টাডিজ পরিচালনা করি নি, অতীত গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি কার্যত নিশ্চিত যে মানব প্রভাব যেমন চরম তাপের ঘটনাগুলির ঘটনা এবং তীব্রতা বাড়িয়েছে।

“Numerous climate attribution studies have shown that human influence increased the chance that specific extreme heat events would occur, such as the summer of 2018 and July 2022. Our Met Office climate projections indicate that hot spells will become more frequent in our future climate, particularly over the southeast of the UK. Temperatures are projected to rise in all seasons, but the heat would be most intense in summer.”

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা (ইউকেএইচএসএ) লন্ডন, পূর্ব মিডল্যান্ডস, দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম, ইয়র্কশায়ার এবং হাম্বার, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস এবং পূর্ব ইংল্যান্ডের পূর্বে বুধবার সকাল ৯ টা অবধি অন্তর্ভুক্ত অ্যাম্বার হিট হেলথ সতর্কতাগুলিও বাড়িয়েছে।

সতর্কতাগুলি কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণকে একটি সতর্কতা ব্যবস্থা সরবরাহ করে যখন তাপমাত্রা যখন বিপজ্জনক স্তরে আঘাত হানতে পারে, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক যত্ন পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করে। এগুলি সবুজ (কোনও সতর্কতা নেই), হলুদ, অ্যাম্বার থেকে লাল (জরুরী প্রতিক্রিয়া) থেকে রঙিন কোড করা হয়।

একটি হলুদ সতর্কতা ইঙ্গিত দেয় যে আবহাওয়ার পরিস্থিতি দুর্বল লোকদের প্রভাবিত করতে পারে, অন্যদিকে একটি অ্যাম্বার সতর্কতা সতর্ক করে যে শর্তগুলি স্বাস্থ্যসেবাগুলিতে চাপ সৃষ্টি করে আরও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র বুধবার সকালে তাপ স্বাস্থ্য সতর্কতা বাড়ানো হয়েছিল (উহসা)

একটি হিটওয়েভ ঘোষণা করা হয় যখন অঞ্চলগুলি টানা তিন দিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছে যায়, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশে 25c থেকে 28 সি পর্যন্ত প্রান্তিকগুলি পরিবর্তিত হয়।

দেখে মনে হচ্ছে যে মঙ্গলবার হিটওয়েভের শীর্ষে থাকবে, কারণ ইংল্যান্ডের দক্ষিণে 21-23 সি এর বাল্মি শিখর সহ তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে নিম্ন বিংশের দিকে নেমে আসবে। স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের উত্তরে একটি শীতল, ওয়েটার ফ্রন্ট ধীরে ধীরে দক্ষিণ -পূর্ব দিকে চলে যাবে।

মিঃ ডিকসন বলেছিলেন, “এটি ইতিমধ্যে আজ দিনের মধ্যে স্কটল্যান্ডের কিছু অংশে কিছু বৃষ্টিপাত নিয়ে আসছে এবং আজকাল আজ এবং রাতারাতি আজকাল দক্ষিণে চলে যাবে,” মিঃ ডিকসন বলেছিলেন।

“আগামীকাল অনেকের কাছে সতেজ বোধ করা হবে, তাপমাত্রা 20-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রবেশের সম্ভাবনা বেশি, এবং কিছু ঝরনা বৃষ্টি, বিশেষত কিছু পূর্ব উপকূলে, আগামীকালও দিন জুড়ে।”

পূর্বাভাসকারীরা বলছেন যে পরিস্থিতি দক্ষিণে সপ্তাহজুড়ে তুলনামূলকভাবে শুষ্ক থাকবে, উইকএন্ডে আরও অস্থির দেখাচ্ছে, ঘন ঘন ঝরনা সহ, বিশেষত পশ্চিমা অঞ্চলে।

যদিও ঝরনাগুলি শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হবে বলে আশা করা হচ্ছে, শুকনো এবং গরম অবস্থার মধ্যে লোকেরা দাবানলের জন্য নজর রাখার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ট্রাস্টের প্রকৃতি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার বাস্তুশাস্ত্রের প্রধান বেন ম্যাকার্থি বলেছেন: “এই সপ্তাহে দেশজুড়ে রেকর্ড ব্রেকিং তাপমাত্রা রেকর্ডে থাকা শুষ্কতম বসন্তের পরে, আমাদের রেঞ্জার এবং গ্রামাঞ্চল দলগুলি আগুনের জন্য উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে যা আবাসস্থলগুলির দশক ধরে ক্ষতি হতে পারে এবং আমাদের বন্যজীবনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ফলস্বরূপ হতে পারে।

“দুর্ভাগ্যক্রমে, দুঃখজনক সত্যটি হ’ল যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ আগুন যা আমাদের ল্যান্ডস্কেপগুলিকে প্রভাবিত করে তা প্রাকৃতিক কারণগুলির চেয়ে দুর্ঘটনাক্রমে হোক বা না হোক, লোকেরা দ্বারা শুরু করা হয়েছিল।

“অতএব, আমরা বাইরের দিকে যখন দায়িত্বশীলতার সাথে অভিনয় করে বন্যজীবন এবং আবাসস্থলকে রক্ষা করতে সহায়তা করার জন্য লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি, এমনকি একটি ছোট স্পার্কও আগুনের কারণ হতে পারে এবং আপনি যদি আগুন বা কোনও সন্দেহজনক আচরণ দেখেন তবে 999 কল করতে দয়া করে 999 কল করতে দয়া করে 999 কল করতে দয়া করে 999 কল করুন।”