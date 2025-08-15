You are Here
যুক্তরাজ্যের পুলিশরা জোগার হিসাবে গোপনে চলছে। এটি কি মহিলা রানারদের হয়রানির শিকার হতে বাধা দেবে?
যুক্তরাজ্যের পুলিশরা জোগার হিসাবে গোপনে চলছে। এটি কি মহিলা রানারদের হয়রানির শিকার হতে বাধা দেবে?

মহিলা রানারদের প্রায়শই দলে দলে দৌড়াতে, কুকুরের সাথে দৌড়াতে বলা হয়, একটি ভাল-আলোকিত অঞ্চলে চালানো, ইয়ারবড ছাড়াই দৌড়াতেএকটি হুইসেল দিয়ে চালান, প্রযুক্তি দিয়ে চালান, বিভিন্ন রুট চালানএবং – এই সমস্ত পরামর্শ সত্ত্বেও এই সমস্ত পরামর্শ তাদের আরও ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে – দৃ ser ়ভাবে চালানো, লম্বা দাঁড়িয়ে এবং উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের বাহুতে দুলানো দুর্বল দেখা যায় না

বিশেষজ্ঞরা যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছেন, পাবলিক স্পেসে নিরাপদে থাকার জন্য মহিলাদের উপর প্রচুর কাজ রয়েছে। এবং এটি সম্ভবত একটি নতুন কেন যুক্তরাজ্যে পুলিশ প্রচার, যা লক্ষ্য করে মানুষকে প্রথম স্থানে নারী রানারদের হয়রানি করা থেকে বিরত রাখা, এত মনোযোগ পাচ্ছি

গত মাসের জন্য, সারেতে আন্ডারকভার মহিলা পুলিশ অফিসারদক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি কাউন্টি, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতে জোগার হিসাবে পোজ দিচ্ছে। যদি তারা বিড়াল-কলিং বা যৌন পরামর্শমূলক মন্তব্য সহ হয়রানির অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে একটি সমর্থন দল পদক্ষেপ নেয়।

“আমি যে পরিবর্তনটি দেখতে চাই তা হ’ল লোকেরা স্বীকৃতি দেয় যে এটি সঠিক নয় It’s এটি কেবল একটি ছোট কাজ নয় It’s এটি এমন একটি জিনিস যা কাউকে সত্যই অস্বস্তি বোধ করতে পারে,” কনস্ট বলেছিলেন। অ্যাবি হ্যাওয়ার্ড, একজন অফিসার যারা গোপনে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ইনস্টাগ্রাম ভিডিও পোস্ট করেছেন সারে পুলিশ।

সিবিসি নিউজ সারে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং আর শুনেনি। তবে স্থানীয় নিউজ আউটলেট অনুসারে এলবিসি নিউজনারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলায় জগিং টহলসহ তার কার্যক্রমগুলিতে গত মাসে সারে পুলিশ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল।

“আমাদের একজন অফিসারকে 10 মিনিটের মধ্যে সম্মানিত করা হয়েছিল,” সারে ইন্সপেক্টর। অপারেশন চালানো জন ভেল জানিয়েছেন এলবিসি নিউজ বুধবার। “তারপরে অন্য গাড়িটি ধীর হয়ে যায়, বীপিং করে এবং অঙ্গভঙ্গিগুলি তৈরি করে মাত্র 30 সেকেন্ড পরে। এটি কত ঘন ঘন।”

উদ্যোগটি করেছে শিরোনাম বিশ্বজুড়ে এবং অনলাইনে দৃ strong ় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। তবে যুক্তরাজ্যের সাথে প্রশংসা ও সমালোচনা উভয়ের তরঙ্গের মধ্যে নিখরচায় বক্তৃতা ইউনিয়ন এটিকে “উদ্ভট সামাজিক-মনোবিজ্ঞান পরীক্ষা” হিসাবে অভিহিত করে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে প্রচারটি এই বিষয়টিকে মিস করেছে এবং নতুন উদ্বেগ উত্থাপন করেছে।

“আমি এই মুহুর্তগুলি কতটা অপ্রীতিকর বা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা হ্রাস করতে চাই না, বিশেষত জোগারদের জন্য যারা কেবল এই জোনের সাথে আচরণ না করে জোনে থাকতে চান,” ওটাওয়ার কার্লেটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী আইন অধ্যাপক উম্মনি খান, যিনি লিঙ্গ, যৌনতা এবং আইন নিয়ে গবেষণা করেন, সিবিসি নিউজকে বলেছেন।

“তবে আমি এইভাবে সংস্থানগুলি পরিচালনা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন … (এবং) কে ‘বিপজ্জনক’ এর স্টেরিওটাইপগুলিকে শক্তিশালী করে।”

একটি স্ক্রিন শট যা দেখায় যে দুটি মহিলাকে চলমান রয়েছে, পাঠ্য ওভারলে রয়েছে যা বলে যে 'আমি এই জাতীয় অপারেশনের অংশ হওয়ার ক্ষমতা বোধ করি।'
যুক্তরাজ্যে সারে পুলিশ পোস্ট করা একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিও থেকে নেওয়া একটি স্থির চিত্র দেখায় কনস্ট। অ্যাবি হ্যাওয়ার্ড, অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক কর্মকর্তা যারা জোগার হিসাবে গোপনে ছিলেন। (ইনস্টাগ্রাম/@সেরিপলিস)

মহিলারা প্রায়শই রানে ‘সুরক্ষা কাজে’ জড়িত থাকে

দৌড়াদৌড়িটি তাত্ক্ষণিকভাবে অন্যতম পুরষ্কারজনক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, বাইরে সময় কাটানো সময়, ব্যক্তিগত সাফল্যের অনুভূতি এবং একটি সহায়ক সম্প্রদায় আপনাকে আরও কিছুটা দ্রুত বা সামান্য কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করে।

তবে অনেক মহিলার ক্ষেত্রে পুরষ্কারগুলি সম্ভাব্য ঝুঁকির দ্বারা মেজাজযুক্ত। একটি অভিজ্ঞতামূলক মে মাসে প্রকাশিত অধ্যয়ন উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ জার্নাল অফ ক্রিমিনোলজিতে মহিলা রানারদের দ্বারা প্রতিবেদন করা “উচ্চ স্তরের অপব্যবহার” পাওয়া গেছে, মৌখিক মন্তব্য থেকে শুরু করে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করা পর্যন্ত।

লেখকরা লিখেছেন, “যদিও মহিলারা পুলিশকে খুব কমই ঘটনার প্রতিবেদন করে, তাদের ঘন ঘন অভিজ্ঞতাগুলি অপব্যবহারের স্বাভাবিককরণ, উচ্চ স্তরের ভয় এবং মহিলা রানাররা এই ধরনের অনুপ্রবেশ এড়ানোর জন্য উল্লেখযোগ্য ‘সুরক্ষা কাজে’ জড়িত থাকে,” লেখকরা লিখেছেন।

দেখুন | অনেক মহিলা রিপোর্ট করেছেন যে তারা ট্রেলগুলিতে দৌড়াতে ভয় পান:

নতুন গবেষণায় কিছু মহিলাকে বনের ট্রেইলে দৌড়াতে ভয় পাওয়া যায়

সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রানার এবং জোগারদের কাছে ট্রেলগুলি কী আকর্ষণীয় করে তোলে – এবং কিছু মহিলা আক্রমণ করার ভয়ে জঙ্গলে দৌড়ানোর সম্ভাবনা কম বলে মনে করেন।

আরেকটি সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য জরিপ দেখা গেছে যে 70০ শতাংশ মহিলা বলেছেন যে তারা জগিংয়ের সময় একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা অনুভব করেছে, যেমন অনুসরণ করা বা সম্মানিত করা হচ্ছে। একটি অ্যাডিডাস জরিপ 2023 সালে দেখা গেছে যে নয়টি দেশের ৪,৫০০ জন মহিলার মধ্যে ৯২ শতাংশ তারা যখন দৌড়ানোর সময় তাদের সুরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন।

অনুযায়ী পরিসংখ্যান কানাডার ডেটা 2019 সালে প্রকাশিততিনজনের মধ্যে একজন জনসাধারণের মধ্যে অযাচিত যৌন আচরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বলে জানিয়েছেন। এবং গত গ্রীষ্মে কানাডিয়ান উইমেনস ফাউন্ডেশন (সিডাব্লুএফ) দ্বারা প্রকাশিত জরিপের তথ্যগুলিতে দেখা গেছে যে মাত্র 32 শতাংশ মহিলা বলেছেন যে তারা 61১ শতাংশ পুরুষের তুলনায় সুরক্ষিত হাঁটাচলা বা বিনোদনমূলক ট্রেইল, পার্ক বা বনে বা চালানো অনুভব করেছেন।

এটি একটি সত্য যে মহিলারা জেন্ডার সহিংসতার দ্বারা অসতর্কিতভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ও লিঙ্গ স্টাডিজ প্রোগ্রামের সহকারী অধ্যাপক জিন কেটারলিং এবং নিজেই একজন রানার বলেছেন।

যদিও সারে পুলিশ প্রচার প্রচার তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিজের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ করার জন্য মহিলাদের উপর নজর রাখে না, কেটারলিংও মনে করেন না যে এটি বিশেষভাবে কার্যকর হবে। এটি অংশে কারণ এটি গভীর সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করে না, তিনি বলেছিলেন।

“এটি স্বতন্ত্র অপরাধীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কাঠামোগত পরিস্থিতি নয় যা এই জাতীয় সহিংসতা কোটিডিয়ান তৈরি করে, বিশেষত অন্তরঙ্গ এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে,” কেটারলিং বলেছেন।

“যদিও আমি সম্মত হই যে শিক্ষার সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, আমি দেখতে চাই যে সংস্থানগুলি প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত শিক্ষাবিদদের দ্বারা শ্রেণিকক্ষে করা হয়েছে এমন মানসম্পন্ন, বিস্তৃত যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষায় যেতে পারে।”

একটি স্থির চিত্র দেখায় যে একজন মহিলা ক্যামেরার দিকে কথা বলছেন। একটি পাঠ্য ওভারলে বলে 'এবং আমি অন্যান্য অনেকের জন্য জানি, যদি সমস্ত মহিলা না হয় তবে এটি অনুভব করুন' '
জোগার হিসাবে গোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক কর্মকর্তাদের একজন হ্যাওয়ার্ড একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে বলেছিলেন যে তিনি চান যে লোকেরা মহিলা জোগারদের হয়রানি করা বুঝতে পারে তা সঠিক নয়। (ইনস্টাগ্রাম/@সেরিপলিস)

‘ধরা’ হয়রানকারীদের সমস্যা

সারে পুলিশ ব্যাখ্যা করলেন সংবাদ প্রকাশ এই হয়রানি উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন-প্রতিবেদন করা হয়। অনুপ্রেরণা। জোন ভেল বলেছিলেন যে তারা ইতিমধ্যে আমাদের প্লেইনক্লোথ রানারদের হয়রানির রিপোর্টের পরে “সংখ্যক হস্তক্ষেপ করেছে।”

“পরের বার আপনি যখন কোনও মহিলা জোগার দেখবেন, কেবল ভাবেন, তারা আপনাকে থামাতে প্রস্তুত সহকর্মীদের সাথে একজন পুলিশ অফিসার হতে পারে। আপনার আচরণ সারেতে স্বাগত নয়,” তিনি বলেছিলেন।

এবং অনলাইনে অনেক লোক প্রচারের প্রতি উত্সাহ প্রকাশ করেছেন।

একজন মন্তব্যকারী লিখেছিলেন, “আমাদের এটি দরকার! কানাডিয়ান রানিং ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট।

“পুলিশ সর্বত্র: এটিকে একটি বিস্তৃত অনুশীলন করুন, দয়া করে। মহিলাদের বিরুদ্ধে এতটা হিংস্র অপরিচিত অপরাধের জন্ম পুরুষদের অনুসরণ করে এবং বুনোতে মহিলাদের হয়রানি করে,” হাতাএক্স -তে একজন মহিলা অধিকার পডকাস্ট প্রযোজক।

দেখুন | ভিক্টোরিয়ার কুইর রানিং ক্লাবটি অতীতের বর্জনকে দৌড়াদৌড়ি করা:

ভিক্টোরিয়া কুইর রান ক্লাবের লক্ষ্য অতীতের বর্জনকে প্রতিযোগিতা করা

ভিক্টোরিয়া কুইর রান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা লেয়া ফুলটন বলেছেন যে এই গ্রুপটি এমন সময়ে রানারদের জন্য একটি স্বাগত স্থান তৈরি করে যখন মনে হয় ইভেন্টগুলিতে কম অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।

কার্লেটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে খান বলেছেন, ক্যাটকালিং বা রাস্তার মিথস্ক্রিয়াগুলি গভীরভাবে আক্রমণাত্মক, ভীতিজনক এবং অবাঞ্ছিত হিসাবে অভিজ্ঞ হতে পারে।

তবে আন্ডারকভার পুলিশকে “হয়রানকারীদের ধরতে” ব্যবহার করার পদ্ধতির বিষয়ে তার উদ্বেগ রয়েছে, ব্যাখ্যা করে যে এই ধরণের হস্তক্ষেপগুলি নিম্ন-আয়ের এবং বর্ণবাদী পুরুষদের লক্ষ্য করে অপ্রত্যাশিতভাবে ঝুঁকির ঝুঁকির পাশাপাশি “অপরিচিত বিপদ” বর্ণনাকে আরও জোরদার করে।

এছাড়াও, কিছু লোক জায়গা বা প্রসঙ্গ থেকে আসতে পারে যেখানে জনসাধারণের মধ্যে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো বন্ধুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, এবং মহিলারা জাতি, শ্রেণি, পরিচয় এবং অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপায়ে এনকাউন্টারগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে।

খান বলেছিলেন, “একটি ‘গুড মর্নিং’, একটি প্রশংসা, একটি তারিখের জন্য অনুরোধ এবং এমনকি একটি ঘৃণ্য এপিথটি সমস্তই হয়রানির একক বিভাগে লম্পট হয়ে যায়,” খান বলেছিলেন। “এটি হ্রাসকারী, কমপক্ষে বলতে গেলে।”



