যুক্তরাজ্যের সুন্দর রোড ট্রিপের দাবিতে বসবাসকারী স্থানীয়রা ‘তাদের ডিভনকে পান’ | ইউকে | খবর

বিশ্বের অন্যতম আইকনিক রোড ট্রিপগুলি এখন একসময় শান্তিপূর্ণ রুটের সাথে নিজের সাফল্যের শিকার হতে পারে এখন গাড়িগুলির সাথে ঝাঁকুনিতে পূর্ণ। মাত্র 10 বছর আগে চালু হয়েছিল, স্কটল্যান্ডের উত্তর কোস্ট 500 মতামতকে বিভক্ত করেছে যেহেতু এটি আরও বেশি পর্যটন অর্থের সাথে আরও বেশি ব্যবসায়ের সাথে চালু হয়েছিল – তবে রুটে যারা বাস করছেন তাদের জন্য তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনকে উল্টে দেওয়া হয়েছে।
ইনভারনেসে শুরু এবং সমাপ্তি, উত্তর উপকূল 500 নাটকীয় উপকূলরেখা, সোনার বালির সৈকত, রাগান্বিত পাহাড়, দমকে থাকা দৃশ্যাবলী এবং historic তিহাসিক সাইটগুলি প্রদর্শন করে। স্কটল্যান্ডের প্রত্যন্ত উত্তর অঞ্চলে ফুটফুল বাড়ানোর জন্য নর্থ হাইল্যান্ড ইনিশিয়েটিভ ২০১৫ সালে 500 মাইল লুপ চালু করেছে। এটি স্পষ্টতই একটি সাফল্য পেয়েছে, কেউ কেউ খুব বেশি বিতর্ক করে, যেহেতু রুটটি প্রতিবছর জনপ্রিয়তায় বেড়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইকনিক রুট 66 66 এর স্কটল্যান্ডের উত্তর হয়ে উঠেছে It
এটি স্থানীয় অর্থনীতিতে 22 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবদান রেখেছে এবং 180 টি পূর্ণ-সময়ের কাজ তৈরি করেছে। যাইহোক, ডাইসি রাস্তাগুলি ট্র্যাফিক পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এনসি 500 রুটে যারা বাস করে তাদের হতাশ হয়ে পড়েছে এবং তাদের একসময় প্রশান্ত জীবনকে শোক করছে।
বিশেষত কাফেলা, মোটরহোম এবং ক্যাম্পারভান চালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ছোট সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই একক ট্র্যাক রাস্তা বরাবর সীমিত অবকাঠামোর কারণে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে লড়াই করতে অক্ষম।
এটি এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ভ্রমণ পরামর্শ ওয়েবসাইট ফডর এটি 2025 ‘কোনও তালিকায়’ অন্তর্ভুক্ত করেছেযা জনপ্রিয় গন্তব্যগুলি ক্যাটালগ করে যেখানে পর্যটন স্থানীয় অঞ্চলে “অস্থিতিশীল চাপ” রেখেছিল। ওয়েবসাইট অনুসারে: “রাস্তাগুলি ট্র্যাফিকের সাথে যানজট করা হয়, দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয়দের জন্য উল্লেখযোগ্য বিলম্ব সৃষ্টি করে।”
রাগী স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন যে একটি “দক্ষিণ উপকূল 500” এর উত্তর হতে পারে যা পরিবর্তে পর্যটকদের দলকে “ডিভন এবং কর্নওয়াল” এ প্রেরণ করবে।
জুডিথ ফিশ, এনসি 500 রুট বরাবর অ্যাপলক্রস ইন এর বাড়িওয়ালা জানিয়েছেন টেলিগ্রাফ: “আপনি বলতে পারবেন না এটি ব্যবসায়ের পক্ষে ভাল নয়।
“সাউথ কোস্ট 500 একটি ভাল ধারণা হতে পারে। এগুলি সমস্ত ডিভন এবং কর্নওয়ালে নামিয়ে আনুন।”
গ্রিগায়ার ম্যাকাললিন বিশ্বাস করেন যে প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ’ল গাড়িচালকরা তারা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে তা সম্মান করে না।
তিনি বলেছিলেন: “এনসি 500 হ’ল আকর্ষণ, এবং এটি অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য পরিবেশন করে। লোকেরা যদি এটি সম্মান করে তবে এটি আরও ভাল হবে But
এনসি 500 কিং চার্লস দ্বারা নির্মিত একটি অলাভজনক ইনিয়েটিভ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – তৎকালীন প্রিন্স অফ ওয়েলস। তবে 2018 সালে এটি ডেনিশ বিলিয়নেয়ার অ্যান্ডার্স হোলচ পোভলসেনের মালিকানাধীন একটি বেসরকারী সংস্থা এনসি 500 লিমিটেড দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল। পোভলসনও স্কটল্যান্ডের বৃহত্তম ভূমি মালিক হতে পারে।