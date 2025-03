যুক্তরাজ্যে স্বাগত জানানো হয়েছে: ফিলিস্তিনি আশ্রয়প্রার্থী বন্দুকধারী যিনি God শ্বরের প্রতি ‘সমস্ত ইহুদিদের হত্যা’ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইস্রায়েলকে সন্ত্রস্ত করার বিষয়ে গর্বিত করেছিলেন এবং অস্ত্রের ক্যাশে গর্বের সাথে পোজ দিয়েছিলেন

চ্যানেলে তাঁর ডিঙ্গি বাছাই করার সাথে সাথে ফিলিস্তিনি আবু ওয়াডি একটি বিজয় চিহ্ন তৈরি করে ঘোষণা করেছেন: ‘God শ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ব্রিটেনে পৌঁছেছি।’

তবে ওয়াদি গাজার ভয়াবহতা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন না, তবে একজন জঙ্গি যিনি সমস্ত ইহুদিদের বধ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং একে -৪7 এর সাথে মেনাকলি পোজ দিয়েছেন, রবিবার মেলটি প্রকাশ করতে পারে।

অভিবাসী এমন একটি দলের প্রাক্তন মূল সদস্য যা ইস্রায়েলকে আতঙ্কিত করেছে। তিনি ইহুদিদের হত্যার বিষয়ে জপ করে নিজেকে চিত্রিত করেছেন এবং ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে চলমান লড়াইয়ের চিত্রিত একটি ছবি পোস্ট করেছেন।

গত সেপ্টেম্বরে তার ফেসবুক পেজে পোস্ট করা একটি অসুস্থ ভিডিওতে, তাকে আল্লাহকে ‘শাস্তি (ইহুদিদের) পুরোপুরি’ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গবেষণা সংস্থার ক্যামেরায় এই সংবাদপত্রের অনুবাদ অনুসারে তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ, ইহুদিদের এবং তাদের অনুগত যারা তাদের সাথে মোকাবেলা করা আপনার উপর নির্ভর করে।’

‘আল্লাহ, তাদের একে একে হত্যা করুন এবং একটিও ছেড়ে যাবেন না। আল্লাহ, তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করুন, তাদের পুরোপুরি ছড়িয়ে দিন এবং পৃথিবী তাদের পায়ের নীচে থেকে পড়ুন। ‘

গত রাতে হোম অফিসটি তারা ওয়াডির জঙ্গি পটভূমি সম্পর্কে সচেতন ছিল কিনা বা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে মুক্ত কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছিল। কেন্ট পুলিশ জানিয়েছে যে তারা মামলার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও গ্রেপ্তার সম্পর্কে অসচেতন।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা আমাদের প্রকাশগুলিতে ভয়াবহতার সাথে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং ওয়াডির তাত্ক্ষণিক গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন।

ওয়েডির কেসটি স্যার কেয়ার স্টারমারের উপর অভিবাসী সংকট সম্পর্কে এক ঝাঁকুনির জন্য নতুন চাপ চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবলমাত্র গত সপ্তাহে 1,600 জনেরও বেশি লোক ছোট নৌকায় এসে পৌঁছেছিল।

হোম অফিসের আধিকারিকরা এর আগে স্বীকার করেছেন যে তারা চ্যানেলটি অবৈধভাবে অতিক্রম করেছেন এমন হাজার হাজারদের অবস্থান জানেন না।

প্রাক্তন অভিবাসন মন্ত্রী টরি জাস্টিস মুখপাত্র রবার্ট জেনরিক বলেছেন: ‘আবু ওয়াডি স্পষ্টতই ব্রিটিশ জনগণের জন্য হুমকি।

‘পুলিশ এবং সুরক্ষা পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা হয়েছে কারণ এটি এমন বিপজ্জনক পুরুষদের ছাড়াই যারা মোকাবেলা করার জন্য চরমপন্থী সহানুভূতি পোষণ করে বলে মনে হয়। তাকে অবিলম্বে নির্বাসিত করা দরকার। ‘

প্রাক্তন সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা কর্নেল ফিলিপ ইনগ্রাম বলেছিলেন: ‘তিনি যুক্তরাজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসবাদী হুমকি এবং তিনি এমন একজন যাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।

‘আমি আশা করব যে সুরক্ষা পরিষেবাগুলি তার সমস্ত অংশে রয়েছে। তিনি যদি এখানে থাকেন তবে আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আমি দীর্ঘ সময় দেখেছি এমন সবচেয়ে উদ্বেগজনক প্রতিবেদনগুলির মধ্যে একটি ”

ওয়াডি তাঁর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এবং গাজার খান ইউনিস শহর থেকে রয়েছেন বলে মনে করা হয়।

যদিও তিনি ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর গণহত্যার হামাসের আগে এই অঞ্চলটি পালিয়ে গিয়েছিলেন, তবে তিনি ফিলিস্তিনি উগ্রপন্থীদের একটি জঙ্গি দল তথাকথিত ‘টায়ার-বার্নিং ইউনিট’-এর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন বলে মনে হয়, যিনি যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের আগে গাজার সাথে যুদ্ধের বোমা ও পাথর ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।

আল-কাসাসের দ্বারা ভাগ করা অন্যান্য ক্লিপগুলি যুক্তরাজ্যে তাঁর যাত্রা করে দেখায় যে তাকে অন্যান্য শরণার্থীদের সাথে একটি তাঁবুর বাইরে বসেছিল

সিএএ দাবি করেছে যে গাজা-ইস্রায়েল সীমান্তে গুরুতর সহিংসতার সাথে জড়িত হামাস-প্রবর্তিত ইউনিটের সদস্য হিসাবে ওয়াদিকে চিহ্নিত করেছে, যারা ‘আল্লাহর পক্ষে মারা যেতে চায়’

এই দলটি বায়ুবাহিত অগ্নিসংযোগের আক্রমণ চালাতেও প্রকাশ করেছিল যেখানে তারা সীমান্তের ওপারে ইনসেন্ডারি অবজেক্টগুলি বরখাস্ত করেছিল।

এমওএস দ্বারা প্রকাশিত এপ্রিল 2018 এ একটি সাক্ষাত্কারে, ওয়াদি, যার পুরো নামটি মুসাব আবদ আল-কেরিম আল-কাসাস বলে মনে করা হচ্ছে, হামাস-অনুমোদিত সংবাদপত্র ফেলেস্টিনকে সীমান্ত পেরিয়ে ইস্রায়েলকে সন্ত্রস্ত করার বিষয়ে গর্বিত করেছিলেন।

তিনি বলেন, ‘(এটি) কেবল আমাদের তিনটি শেকেল, (65 পি) খরচ হয় তবে এটি দখল (ইস্রায়েল) এর ফলে আগুনের কারণ হিসাবে বেশি খরচ হয়।’

‘আমরা নতুন চমক নিয়ে আসার চেষ্টা করি।

‘এটি জানা যায় যে আমরা পাথর দিয়ে (নিক্ষেপ) দিয়ে শুরু করেছি, টায়ার জ্বলতে এবং ইস্রায়েলি পতাকাটি আগুনে রেখেছিলাম এবং তারপরে ঘুড়ি ব্যবহার করেছি।’

২০২১ সালের মার্চ মাসে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি চমকপ্রদ ছবিতে, ওয়াদি সিগারেট ধূমপান করার সময় এবং একটি টেলিস্কোপিক দৃষ্টিতে একটি শক্তিশালী অ্যাসল্ট রাইফেলকে ব্র্যান্ডিশ করার সময় ক্যামেরায় তাকিয়ে রইল।

গত রাতে অ্যাকিউম ফরেনসিক, একটি শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল বিশ্লেষণকারী সংস্থা, নিশ্চিত করেছে যে বন্দুকধারীর ছবিটি নৌকায় অভিবাসীদের ফুটেজের সাথে মিলেছে। দু’জনেই ওয়াডির ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছিল।

একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘চিত্রের উপর ভিত্তি করে আমরা আত্মবিশ্বাসী হব যে নৌকায় থাকা ব্যক্তিটি আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে চিত্রটিতে প্রদর্শিত একই ব্যক্তি, “একজন মুখপাত্র বলেছেন।

সিএএ বলেছে যে এই চিত্রটিতে ওয়াদেই দেখা যায় শিলা ছুড়ে দেওয়ার জন্য স্লিংশট দিয়ে পোজ দিচ্ছে

ইস্রায়েল-গাজা সীমান্তে আগুনের সামনে পোজ দেওয়া দেখানো ওয়েডিকে সিএএ অনুসারে ‘জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য হুমকি’ হিসাবে বিবেচনা করা হয়

সিএএ অনুসারে, ফিলিস্তিনি পতাকা হেডব্যান্ড পরা ডানদিকে চিত্রিত ওয়াদেই, বেড়া কাটার সরঞ্জাম সহ একটি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে

অন্য একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে যে দুটি কালাশনিকভ একে -৪7 এর সাথে ওয়াডি ক্রাউচিং করছে, যখন এক তৃতীয়াংশ তাকে গাড়িতে বসে থাকার সময় অসাচারিতভাবে একটি বন্দুক চালাচ্ছিল।

ব্রাজেন জঙ্গি সাতটি মুখোশধারী পুরুষ এবং একটি উচ্চ-বিস্ফোরক আর্টিলারি শেলের পাশাপাশি পোজ দিয়েছিল যা ইস্রায়েলের সাথে সংঘর্ষে স্পষ্টতই হত্যা করা হয়েছিল বন্দুকধারীদের ছবিতে covered াকা ছিল।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে পোস্ট করা ছবিটির সাথে তিনি লিখেছিলেন: ‘আমরা হলেন যারা আল-আকসার জন্য এটি জ্বালিয়ে দিই, এবং আমরা মৃত্যুর ভয় করি না। আমাদের প্রাণ আপনার জন্য সস্তা, আমাদের প্রিয় আল-আকসা। ‘

এই মন্তব্যটি ভয়ঙ্কর আল-আকসা শহীদ ব্রিগেডের একটি উল্লেখ বলে মনে হচ্ছে: Jametant অক্টোবর গণহত্যায় অংশ নেওয়া একটি জঙ্গি গোষ্ঠী এবং যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ দ্বারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।

তাঁর এক বন্ধু অবশ্য স্পষ্টভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ওয়াদি একমাত্র জঙ্গি তাঁর মুখ দেখিয়েছিলেন, লিখেছিলেন: ‘আপনার মুখটি cover েকে রাখুন, আবু ওয়াডি, আপনি বিপজ্জনক।’

২০২১ সালের অন্য একটি পোস্টে, ওয়াদি ইস্রায়েলের উপর একটি রকেট হামলার চিত্র বলে মনে হয়েছিল, সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: ‘আমাদের দখলকৃত জমিগুলি শিখা ও ক্রোধে লাল হয়ে যাবে, God শ্বর ইচ্ছুক।’

বিরোধীতাবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের এক মুখপাত্র গত রাতে বলেছিলেন: ‘আমরা বিবেচনা করি যে এই ব্যক্তি জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং হোম অফিসকে আরও তদন্তের জন্য মুলতুবি থাকা সুরক্ষিত হেফাজতে থাকা জরুরি আশ্বাসের জন্য জিজ্ঞাসা করছে।

‘(কেউ) যার বর্ণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ’ল’ আল্লাহর পক্ষে মারা যাওয়া ‘এবং সমস্ত ইহুদিদের বধ করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয় এদেশে বড় হওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।’

বিশ্লেষকরা অভিযোগ করেছেন যে ২০১৩ সালের একটি ভিডিওতে ওয়াদেই চিহ্নিত করেছেন যেখানে তিনি একটি সমাবেশে মাইক্রোফোনটি নিয়েছিলেন, স্পষ্টতই গাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল

প্যালেস্তিনি পতাকা হেডব্যান্ড পরা দেখে ওয়াদেই তার ইচ্ছা ‘আল্লাহর জন্য মরতে হবে’

ওয়াদেই সমাবেশে ভিড়কে বলেছিলেন যে তিনি ‘টায়ার বার্নিং ইউনিট’-এর সদস্য, যা হামাস-প্রবর্তিত সহিংস সীমান্ত দাঙ্গায় সক্রিয় ছিল 2018 এবং 2019 সালে

প্রচার দলটি দাবি করেছে যে তারা হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার দ্বারা সম্বোধন করা একটি সম্মেলনে ওয়াদেইয়ের ছবি তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যিনি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের সন্ত্রাসী নৃশংসতার স্থপতি হিসাবে ব্যাপকভাবে কৃতিত্ব পেয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াডির একটি বিশাল অনুসরণ রয়েছে, যেখানে তার টিকটোক ভিডিওগুলি 2.5 মিলিয়ন ভিউ আকর্ষণ করে।

তিনি গাজা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট চ্যানেলে তাঁর যাত্রা চার্ট করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তার ডিঙ্গির ফুটেজ বর্ডার ফোর্স ভেসেল দ্বারা যোগাযোগ করা।

এটি বিশ্বাস করা হয় যে বৃহস্পতিবার সকালে ইংলিশ চ্যানেলে চারটি ছোট নৌকায় উঠে তিনি 235 অভিবাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

ইউরোপ জুড়ে তাঁর যাত্রার অংশ হিসাবে, তিনি ভ্যালেন্টাইনস ডে -তে ব্রাসেলসে এবং তারপরে গত সপ্তাহের শুরুতে মধ্য প্যারিসে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন।

He also posted videos of him apparently sleeping rough in makeshift camps in France before uploading a new video on Friday, standing on a cramped dinghy, smiling as the Hurricane rescue boat comes into view.

তিনি গতকাল ফেসবুকে আরও একটি ছবি পুনরায় পোস্ট করেছিলেন যা তাকে একটি ব্যস্ত শহরের কেন্দ্রে একটি কফি এবং সিগারেটের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বলে মনে হয়েছিল।

এটি মূলত একটি বন্ধু পোস্ট করেছিলেন এবং আরবিতে ক্যাপশনটি বহন করেছিলেন যা বলেছিল: আবু ওয়াডি নিরাপদে থাকার জন্য ‘এক হাজার “ধন্যবাদ দেবতা”। আপনি ব্রিটেনকে উজ্জ্বল করেছেন। ‘

কখন বা কোথায় ছবি তোলা হয়েছিল তা জানা যায়নি।

গত রাতে হোম অফিস বলেছিল: ‘আমরা আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা হ্রাস করে এমন ছোট ছোট নৌকা ক্রসিংগুলি শেষ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং নিয়মগুলি সম্মানিত এবং প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আশ্রয় ব্যবস্থায় আদেশ পুনরুদ্ধার করে।

‘যদিও এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী নিয়ম যে আমরা কখনই পৃথক মামলা বা অপারেশনাল বিষয়ে মন্তব্য করি না, ব্রিটিশ জনগণকে আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে যে আমরা জাতির সুরক্ষা রক্ষার জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করি।’