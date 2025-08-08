You are Here
যুক্তরাজ্য সমালোচনামূলক খনিজগুলির জন্য চাপে জিম্বাবুয়ের সাথে সম্পর্কগুলি পুনরায় সেট করে

জিম্বাবুয়ে এবং পশ্চিমা শক্তিগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য সহ সম্পর্কগুলি ১৯৮০ সালে স্বাধীনতার পরে মূলত সৌহার্দ্যযুক্ত ছিল, ব্রিটেন দেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং ভূমি সংস্কার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তার মূল উত্স হিসাবে কাজ করে। ১৯৯ 1997 সালে ব্রিটেন ভূমি সংস্কার কর্মসূচির তহবিল অস্বীকার করার পরে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নভেম্বরে একটি চিঠিতে যুক্তরাজ্য সরকার বলেছিল যে এই প্রোগ্রামটির অর্থায়নের কোনও colon পনিবেশিক বাধ্যবাধকতা নেই। এটি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং জিম্বাবুয়েতে জমি পুনরায় বিতরণের বিষয়ে বিতর্ককে উত্সাহিত করেছিল।

