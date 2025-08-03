24 ফেব্রুয়ারি, 2022 থেকে মেডুসা বাতাসের বিরুদ্ধে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধে বাস করে। আমাদের প্রতিদিনের উপকরণগুলিতে, আমরা আপনার চিঠিগুলি প্রকাশ করি কারণ আমরা নিশ্চিত: আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলতে হবে। চলমান যুদ্ধের কারণে আপনি কোন অনুভূতিগুলি অনুভব করেন? এটি এখনই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে প্রভাবিত করবে? যুদ্ধের এই তিন বছর ধরে রাশিয়া, ইউক্রেনের প্রতি বিশ্বকে পরিবর্তিত হওয়ার প্রতি আপনার মনোভাব কীভাবে ঘটছে? এই নিবন্ধটির শেষে একটি প্রতিক্রিয়া ফর্ম সন্ধান করুন। আগের দিনের একটি পর্যালোচনা এখানে পড়তে পারে।
ইউক্রেন
খালসনে নিকোলিয়েভ এবং সেতুতে আঘাত
আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান জানিয়েছেন, ৩ আগস্ট রাতে রাশিয়ান সেনারা নিকোলিয়েভ শহরে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করেছিল ভিটালি কিম এবং জরুরী পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের রাজ্য পরিষেবা (জিএসএফএস)। উদ্ধারকারীদের মতে এই আঘাতটি শহরের আবাসিক মাইক্রোডিস্ট্রিক্টে পড়েছিল।
23 বেসরকারী বাড়ি, 12 অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, গাড়ি, একটি ডাকঘর, একটি বিল্ডিং উপকরণ স্টোর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তিনটি বেসরকারী বাড়ি ধ্বংস হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, সাত জন আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে চারজনকে ঘটনাস্থলে সহায়তা করা হয়েছিল।
রাশিয়ান সেনাবাহিনী খেরসনে ব্রিজটি আঘাত করতে থাকে, যা জাহাজের মাইক্রোডিস্ট্রিক্টের দিকে পরিচালিত করে।
জাহাজের মাইক্রোডিস্ট্রিক্ট একটি পৃথক দ্বীপে রয়েছে, যা দুটি সেতু – রেলওয়ে এবং অটোমোবাইল দ্বারা শহরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। দ্বীপে, বিশেষত, একটি খেরসন শিপইয়ার্ড রয়েছে।
খেরসনের প্রাক্কালে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে রাশিয়ান সেনারা শহরে দুটি গাইডেড এয়ার বোমা ফেলে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, সেতুটি ক্ষতি পেয়েছে – গর্তের মাধ্যমে একটি বৃহত রোডবিনে থেকে যায়। পরের দিন, আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান আলেকজান্ডার প্রোকুডিন রিপোর্টসেই রাশিয়ান সেনারা আবারও বায়ু থেকে খেরসনকে আক্রমণ করেছিল। প্রোকুডিন বলেছিলেন, “প্রাক -নির্ধারিত সেতুতে আঘাত করা হয়েছে।” রাশিয়ান “সামরিক কমিসারস” ব্রিজের ধর্মঘট সম্পর্কেও লেখা আছে।
২ আগস্ট সন্ধ্যায় একটি ধাক্কা দেওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ কল করা হয়েছে জাহাজের জেলার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেহেতু সেতুর ক্ষতির কারণে “রসদ কঠিন” এবং সেখানে খাবার আনতে অসুবিধা হবে। এছাড়াও, ঘা হওয়ার ফলে গ্যাস পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তাই মাইক্রোডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দাদের গ্যাস ছাড়াই রেখে দেওয়া হয়েছিল।
“তবে, ক্যানভাসের ক্ষতির কারণে আমাদের রসদ নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে, এটি পণ্য, ওষুধ, জরুরী চিকিত্সা যত্ন এবং সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য That এজন্যই আমরা জোর দিয়েছি যে (লোকেরা) শিপবিল্ডার মাইক্রোডিস্ট্রিক্ট থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য,” খেরসন সিটি প্রশাসনের প্রধান ইয়ারোস্লাভ শ্যাঙ্কো বলেছেন।
পরে প্রোকুডিন রিপোর্টযে প্রায় 1800 জন লোক 31 শিশু সহ জাহাজের মাইক্রোডিস্ট্রিক্টে রয়েছেন।
রাশিয়া
অ্যাডলারে পোলোবাজের কারিগর
3 আগস্ট রাতে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির হামলার পরে, সোচির অ্যাডলার জেলার তেল ডিপো আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্র্যাসনোডার টেরিটরির অপারেশনাল সদর দফতর অনুসারে, সেখানে ড্রোনস অফ ড্রোনস পড়ার ফলস্বরূপ, 2000 ঘনমিটার ভলিউম সহ একটি জলাধার আগুনে ধরা পড়েছিল, এর পরে আগুনটি অন্য একটি ট্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক ঘন্টা পরে, একটি ট্যাঙ্কের আগুনটি দ্বিতীয় দিকে – স্থানীয়করণ করা হয়েছিল।
অ্যাস্ট্রা টেলিগ্রাম চ্যানেলটি যেমন স্পষ্ট করে বলেছে, রোসনেফ্ট-কুবানফটপ্রোডাক্ট অয়েল ডিপোতে আগুনটি ঘটেছিল।
“মেডুসা” পাঠকদের চোখের মাধ্যমে যুদ্ধ
পাঠকরা “মেডুসা” বিভিন্ন দেশে থাকেন এবং যুদ্ধকে আলাদাভাবে আচরণ করেন। আমরা আপনার চোখ দিয়ে এই ইভেন্টটি দেখতে আপনার চিঠিগুলি প্রকাশ করি। আমাদের সম্পাদকরা সম্পাদকীয় অফিসের অবস্থানের সাথে মিল না হলেও, সমস্ত দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। যাইহোক, মেডুসা কোড অনুসারে, আমরা “বিদ্বেষের ভাষা” ধারণ করে এমন বার্তাগুলি প্রকাশ করি না, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড ন্যায়সঙ্গত, এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য সরাসরি সমর্থন প্রকাশ করা হয়।
সাশা (মস্কো)। যুদ্ধের আগে, আমি সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলাম, স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম এবং সংস্থাগুলিকে অনুদান দিয়েছিলাম। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ছোট পদক্ষেপে আমরা “ভবিষ্যতের সুন্দর রাশিয়া” এ আসব। কয়েক বছর আক্রমণ করার পরে, প্রতি ঘন্টা সামরিক প্রতিবেদনগুলি পর্যবেক্ষণ করে, বিশ্লেষক পড়ুন, একটি রাজনৈতিক ইউটিউব দেখেছিলেন। আমি আশা হারাতে পারি নি … তবে এখন তা বাকি নেই। কি হচ্ছে তা আমি চিন্তা করি না। আমি সংবাদটি অনুসরণ করতে থাকি, তবে ইতিমধ্যে অন্তহীন ডামস্ক্রোল্লা ছাড়াই। আরেকটি “সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সবচেয়ে শক্তিশালী” ইউক্রেনের গোলা? ঘটে। রাশিয়ান ফেডারেশনে আরেকটি দমনমূলক আইন? আচ্ছা, ঠিক আছে … শান্তিপূর্ণ আলোচনা? অনেক সময় ইতিমধ্যে শুনেছেন – এবং কেবল খালি আশা পেয়েছি …
স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে রাজনৈতিক উদাসীনতা। আমি রাশিয়ার উদার, মুক্ত ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার আদর্শগুলি হারাতে পারি নি। তবে এটিকে আরও কাছে আনার সামান্যতম সুযোগ নেই। রাশিয়ান বিরোধীদের অনেক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি খুব হতাশ হয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিছু মিল থাকতে চাই না। আমার কাছে মনে হয় রাশিয়ার সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তারা নিজেকে প্রচারের মাধ্যমে নয়, তাদের নিজস্ব কথায় ও ক্রিয়ায় কুখ্যাত করেছিল।
আমি মস্কোতে থাকতে থাকি। স্লোগানগুলি “এটি আমাদের শহর” এবং “এটি আমাদের দেশ” গভীরভাবে আমার আত্মায় ডুবে গেছে। এমনকি এমন সময়ে, আমি ক্রমাগত অ্যান্টি -ওয়ার্ল্ডে আছি – কর্মক্ষেত্রে এবং বারে এবং পার্টিতে। আমাদের অনেক আছে এখানে। তবে বিশ্বব্যাপী আমরা অনুভব করি যে আমাদের পরিত্যক্ত ছিল। আমরা প্রত্যেকের দ্বারা ঘৃণা করি: শক্তি, এবং “সমষ্টিগত পশ্চিম” এবং প্রাক্তন বিরোধী ব্যক্তিত্ব। যদি প্রথমদিকে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তবে পরবর্তীকালে নির্বোধ আশা ছিল, তবে কোনও সাহায্য ছিল না, বরং এর বিপরীত। তবে আমি বিশ্বাস করি যে দিনটি আসবে যখন আমাদের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যাবে। সম্ভবত এটি শীঘ্রই হবে না, তবে এখনও পর্যন্ত আমরা এখানে আমাদের শহর এবং আমাদের দেশে রয়েছি, আমরা আমাদের আদর্শগুলি বজায় রাখতে এবং রাখি, যখন আমরা সেগুলি উপলব্ধি করতে পারি সেই মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করি।