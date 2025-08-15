যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জল পান করা নিরাপদ নয়। কিন্তু মানুষের কোন বিকল্প নেই

যেমন হয়গৃহযুদ্ধের 2 1/2 বছর সুদানে কলেরা সংকট জ্বালান
দু’সপ্তাহ আগে সুদানের একটি শরণার্থী শিবিরে একটি কূপ থেকে একটি মানবদেহ অপসারণ করা হয়েছিল, চিকিত্সকবিহীন সীমান্তের মতে। দু’দিন পরে লোকেরা আবার জল পান করছিল।
গ্লোবাল এইড সংস্থার প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিলভাইন পেনিকাউড বলেছেন, এটি প্রায় ২ ½ বছর গৃহযুদ্ধের পরে সুদানের বাসিন্দারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন তার একটি উদ্বেগজনক চিত্র।
জনাকীর্ণ শিবির, ভারী বৃষ্টিপাত এবং স্বাস্থ্যকর সরবরাহের অভাব ছড়িয়ে পড়ার জন্য একটি বেদনাদায়ক এবং মারাত্মক জলবাহিত রোগ কলেরার জন্য নিখুঁত ঝড়কে উত্সাহিত করেছে।
পেনিকাউড বলেছেন, “বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা অনিরাপদ জল দ্বারা সৃষ্ট এই ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য অত্যন্ত উন্মুক্ত হন।” যেমন হয় অতিথি হোস্ট আরতি মেরু। “এই জাতীয় ভয়াবহ পরিস্থিতি জল (ইন) পান তবে মানুষের কোনও উপায় নেই” “
কয়েক হাজার মানুষ অবরোধ শহর পালিয়ে গেছে
সুদানী সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক দ্রুত সমর্থন বাহিনীর মধ্যে রাজধানী খার্তুমে লড়াই শুরু হওয়ার সময় ২০৩৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদান যুদ্ধে অবতীর্ণ।
সেই থেকে এই সহিংসতা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, 50,000 এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে, 12.5 মিলিয়ন স্থানচ্যুত করেছে এবং অনেককে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে, জাতিসংঘের মতে।
এই ছেদকারী সংকটগুলি সবই উত্তর দারফুর রাজ্যের একটি ছোট্ট শহর তাওয়িলায় প্রদর্শিত হচ্ছে, যেখানে পেনিকাউড কয়েক হাজার অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সীমান্ত ছাড়াই ডাক্তারদের সাথে কাজ করছেন।
দ্বন্দ্ব শুরুর পর থেকে প্রায় ৩০০,০০০ মানুষ তাওয়িলায় এসেছেন, শহরের জনসংখ্যা দশগুণ বাড়িয়ে।
পেনিকাউড বলেছিলেন, “আমি মনে করি বেশিরভাগ লোকেরা একই জায়গায় প্রায় অর্ধ মিলিয়ন লোককে দুর্বলতার একটি চূড়ান্ত স্তরে কী রাখবে তা কল্পনা করতে পারে না, মূলত সমস্ত কিছুর অভাব রয়েছে,” পেনিকাউড বলেছিলেন।
তিনি বলেন, সেখানে আশ্রয় নেওয়া বেশিরভাগ লোকেরা হলেন, এমন মহিলা এবং শিশুরা যারা এই রাজ্যের অবরোধের রাজধানী এল-ফ্যাশারকে পালিয়ে গিয়েছিল, এই সংঘাতের এক উত্তপ্ত জায়গা।
পেনিকাউড বলেছিলেন, “তারা তাদের পকেটে প্রায় কিছুই, মাত্র কয়েকটি সরবরাহ, কিছু পোশাক (এবং) রান্নার উপকরণগুলিতে মারামারি থেকে পালিয়ে গেছে, তবে এটিই বেশ,” পেনিকাউড বলেছিলেন।
বুধবার জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল আরএসএফকে এল-ফ্যাশারের অবরোধের জন্য তার আহ্বানের পুনর্বিবেচনা করেছে, যখন এই গ্রুপের আক্রমণটি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে এবং সুদান আইটি নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চলে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে।
জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম অনাহারের মুখোমুখি লোকদের সহায়তা দেওয়ার জন্য এল-ফ্যাশারের অ্যাক্সেসের আহ্বান জানিয়েছে।
“একটি মোকাবিলার ব্যবস্থা হিসাবে, এই অঞ্চলের কিছু বাসিন্দা পশুর চারণ এবং খাদ্য বর্জ্য নিয়ে বেঁচে আছেন বলে জানা গেছে,” মুখপাত্র স্টাফেন ডুজারিক বলেছেন।
কানাডা আরএসএফকে অবরোধের অবসান ঘটাতে আহ্বান জানিয়ে আরও ২৯ টি দেশে যোগ দিয়েছিল এবং উভয় পক্ষই মানবিক বিরতি দেওয়ার সাথে একমত হতে পারে এবং “তারা যে দিকনির্দেশে স্বেচ্ছাসেবীর ভিত্তিতে সক্রিয় শত্রুতার ক্ষেত্রগুলি ছেড়ে যাওয়ার জন্য বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ উত্তরণের গ্যারান্টি দেয়।”
“এটি চালিয়ে যেতে পারে না,” বিবৃতিকানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি রেন্ডীপ সরাই স্বাক্ষরিত।
কলেরা ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন আউট রোল আউট
এদিকে, সুদানের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা খার্তুমে কলেরার জন্য একটি 10 দিনের টিকা প্রচার চালাচ্ছেন।
বাসিন্দা মন্টাজার আল-সায়েদ বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবার সম্প্রতি লড়াইয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরে দেশে ফিরে এসেছেন। তারা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কলেরার আশঙ্কা করেছিল তবে বলেছে যে টিকা দেওয়ার অভিযান তাদের আশ্বাস দিয়েছে।
“একজন মা হিসাবে আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম,” আর এক বাসিন্দা রাজাজ আবদুল্লাহ বলেছিলেন।
গত বছর প্রাদুর্ভাব ঘোষণার পর থেকে বেশ কয়েকটি কলেরা ভ্যাকসিন প্রচারগুলি সুদান জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় অসম্ভব প্রমাণিত।
ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ দূষিত খাবার এবং পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, ডায়রিয়া, ডিহাইড্রেশন – এবং যদি চিকিত্সা না করা হয় তবে মৃত্যু হয়।
সীমানা ছাড়াই চিকিত্সকরা অনুমান করেছেন সুদানে কলেরার 99,700 মামলা এবং 2024 সালের জুলাই থেকে 2,470 টিরও বেশি সম্পর্কিত মৃত্যু।
একা দারফুর অঞ্চলে, এইড গ্রুপটি স্বাস্থ্য মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত সুবিধাগুলিতে গত সপ্তাহে ২,৩০০ এরও বেশি কলেরা রোগীদের চিকিত্সা করেছে এবং ৪০ জন মারা গেছে।
পেনিকাউড বলেছেন যে শিবিরগুলির লোকদের কেবল তাদের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিষ্কার জল নেই।
তিনি বলেন, বর্ষাকাল জল সরবরাহকে দূষিত করে এবং নিকাশী ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার সাথে সাথে বিষয়গুলিকে আরও খারাপ করে তোলে।
এদিকে, লড়াই, আর্থিক অনুদানের অভাব এবং কাদা, বিপজ্জনক রাস্তাগুলি যাদের প্রয়োজন তাদের সরবরাহ করা কঠিন করে তোলে।
“পরিস্থিতি অত্যন্ত জরুরি, তবে সরবরাহের ক্ষেত্রেও বাধাগুলিও বিশাল,” পেনিকাউড বলেছিলেন। “আমাদের এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলির পক্ষে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এত বিপুল সংখ্যক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা খুব কঠিন।”
তিনি আন্তর্জাতিক দাতাদের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
সীমানা ছাড়াই চিকিত্সকরা অনুমান করেন যে একা তাওয়িলায় পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা কার্যকর করতে আমাদের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। তবে জুলাইয়ে পেনিকাউড বলেছেন, সংস্থাটি এর মাত্র পাঁচ শতাংশ বাড়িয়েছে।
“আমরা জানি যে প্রতিক্রিয়ার স্তর বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন দাতাদের সাথে অনেক আলোচনা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন, “তবে তাওয়িলায় এখানে কার্যক্রম পরিচালনা করা সত্যিই জরুরি।”