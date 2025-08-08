গত তিন বছরে, ইউনিয়ন অফ ইউরোপীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনস (ইউইএফএ) রাশিয়ান ক্লাবগুলিকে ইউক্রেন আক্রমণ করার কারণে রাশিয়ান ক্লাবগুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে স্থগিত করা হয়েছে এই সত্যটি রাশিয়ান ফুটবল ইউনিয়নে 10.9 মিলিয়ন ইউরো স্থানান্তরিত করেছে। এই সম্পর্কে গার্ডিয়ান লিখেছেন।
প্রকাশনা অনুসারে, 2022/2023 মরসুমে, রাশিয়ান ক্লাবগুলি 2023/2024 মরসুমে – 3.381 মিলিয়ন ইউরো এবং 2024/2025 – 4,224 মিলিয়ন ইউরোর মরসুমে 3.305 মিলিয়ন ইউরোর পরিমাণে যৌথ অর্থ প্রদান বরাদ্দ করেছে।
“প্রাক -ওয়ার” মরসুম 2021/2022 এর জন্য, রাশিয়ার ক্লাবগুলি 6.209 মিলিয়ন ইউরো পেয়েছে। রাশিয়ান দলগুলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি সত্ত্বেও, রাশিয়ান ফুটবল ইউনিয়ন ইউইএফএতে সদস্যপদ বজায় রেখেছে।
একই সময়ে, গার্ডিয়ান নোট করে, ইউইএফএ ইউক্রেনের ক্লাবগুলিতে একই রকম অর্থ প্রদান প্রত্যাখ্যান করেছিল। জুলাইয়ের শেষে, নেতারা উয়েফার রাষ্ট্রপতির কাছে একটি “জরুরি” তে একটি অভিযোগ প্রেরণ করেছিলেন 2023/2024 এবং 2024/2025 asons তুগুলির যৌথ অর্থ প্রদানের বিলম্বের সাথে সম্পর্কিত একটি “জরুরি”।
তাদের মতে, ইউরোপীয় কর্মকর্তারা জবাব দিয়েছিলেন যে ক্লাবগুলি “শত্রুতার অঞ্চলে” রয়েছে এই বিষয়টি উল্লেখ করে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তাগুলি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
“আমরা অর্থ প্রদানকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আরও বিস্তারিত তথ্য বা আইনী ন্যায়সঙ্গততা পাইনি।” সামরিক অভিযানের অঞ্চল “এর শব্দটি আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এবং সত্য নয়। সামরিক অভিযানের অঞ্চল বা রাশিয়ান সামরিক আগ্রাসনের অঞ্চলটি আমাদের দেশের একটি বিশেষ অঞ্চল নয়, তবে ইউক্রেনীয় ক্লাবগুলির পুরো অঞ্চলটি বলেছেন।