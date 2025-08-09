যুবতী 15 দিন বেতন ছাড়াই কাজ করেছিল এবং এখনও তাকে বরখাস্ত করেছে

Isa সা গঞ্জেলজেড টিকটোকের উপর একটি হৃদয় বিদারক বার্তা ভাগ করে নিয়েছে যখন কান্নায় স্বীকার করে ইউরোপ ভ্রমণ করার পরে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল আপনার সঙ্গীর সাথে যুবতী মহিলা বলেছিলেন, যদিও তিনি উপভোগ ছাড়াই ভ্রমণ করেছিলেন বেতন এবং 15 দিনের জন্য কাজে ফিরে, মানবসম্পদ তাকে জানিয়েছিল যে তাঁর বস কখনই সংশ্লিষ্ট পারমিট সরবরাহ করেননি।
প্রকাশনাটি ইউরোপীয় রাস্তাগুলি ভ্রমণ করে তার প্রাথমিক আনন্দকে ধারণ করে, যা কী ঘটেছিল তা মনে রাখার সময় হতাশা এবং দুঃখ হয়ে ওঠে। হঠাৎ প্রকাশের আগে তিনি লিখেছিলেন, “কমপক্ষে আপনি আপনার স্বপ্ন এবং ইউরোপ ভ্রমণ করতে পারেন,” তিনি লিখেছিলেন: “হ্যাঁ, তবে তারা বেতন উপভোগ ছাড়াই ছুটির জন্য জিজ্ঞাসা করতে দৌড়েছিলেন।”
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্রোধ তাত্ক্ষণিক ছিল। আইএসএ মন্তব্যে স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন, তবে তাকে এমন আচরণ করা হয়েছিল যেন তিনি অধিকারী নন, কেবল কারণ এটি “সম্মানজনক” ছিল।
এই প্রকাশ করা মন্তব্য যেমন:
- “একজন পরিচালক হিসাবে, এটি রাগান্বিত। কেউ কখনও বিশ্রামের জন্য জিজ্ঞাসা করতে বিদায় বলবে না।”
- “আমি ইউরোপকে জানতে ত্যাগ করেছি। কোনও অনুশোচনা নয়।”
- “চাম্বাস এসে যায়; আপনার ভ্রমণটি ছিল আপনার বিজয়” “
- “আমার বস শ্রম অধিকারের ভাষায় কখনও আধিপত্য বিস্তার করেননি … ছুটির দিনগুলি প্রাপ্য নয়, তাদের রয়েছে।”
এই কেস প্রতিফলিত একটি পুনরাবৃত্তি এবং অন্যায় অনুশীলন: যারা অবকাশের জন্য অনুরোধ করেন তাদের শ্রম অধিকার অস্বীকার বা উপেক্ষা করা, বিশেষত বেতন উপভোগ ছাড়াই, এবং এটি করতে পারে গভীর সংবেদনশীল, শ্রম এবং সামাজিক পরিণতি হতে পারে।
