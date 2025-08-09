যেখানে আপনি ফ্রিকিয়ার শুক্রবারের জুলিয়া বাটারগুলি আগে দেখেছেন

আনন্দদায়ক “ফ্রিকিয়ার ফ্রাইডে” এই সপ্তাহান্তে প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে এবং 2003 সালে দেহ-অদলবদলকারী সূত্রে ফিরে আসা প্রিয় “ফ্রেইকি শুক্রবার” রিমেকের দুটি তারকা হিসাবে জেমি লি কার্টিস এবং লিন্ডসে লোহানের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত পুনঃপ্রকাশ। তবে এবার তারা সংস্থা পেয়েছে এবং এটি বক্স অফিসে কেবল “অস্ত্র” নয়।
জুলিয়া বাটার্স (বাম দিকে) আন্না (লোহান) এর কিশোরী কন্যা, হার্পার হিসাবে কাস্টের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং সোফিয়া হ্যামনস লিলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, আন্নার শীঘ্রই-স্বামী এরিক (ম্যানি জ্যাকিন্টো) এর মেয়ে, যিনি কেবল লন্ডনে তাঁর বাড়িতে ফিরে যেতে চান, তাই তিনি ফ্যাশন ডিজাইন করতে পারেন। হার্পার এবং লিলি একে অপরের সাথে পুরোপুরি মতবিরোধে রয়েছে এবং তারা যে শেষ জিনিসটি চায় তা হ’ল মিশ্রিত পরিবার হয়ে উঠতে হবে, কারণ সম্ভবত এর অর্থ তাদের মধ্যে একটি কোথাও শেষ হতে চলেছে যে তারা হতে চায় না।
এটি সেই কুঁচকে যা “ফ্রিকিয়ার শুক্রবার” এর কেন্দ্রে চার দিকের দেহের অদলবদলকে আরও কিছুটা আকর্ষণীয় করে তোলে, কারণ যখন হার্পার আন্নার দেহে শেষ হয় এবং লিলি দাদী টেস (কার্টিস) এর দেহে শেষ হয়, তারা বুঝতে পারে যে তাদের এখন আন্না এবং এরিক বিয়ে করবেন না তা নিশ্চিত করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে।
হাইজিংকস এবং হিলারিটি তৈরি হয়, তবে অবশ্যই সিনেমার একটি সুন্দর সংবেদনশীল মূল রয়েছে ঠিক যেমনটি মূল “ফ্রিকি ফ্রাইডে” এর মতো, এমনকি যদি এটি মাঝে মাঝে চার ব্যক্তির শরীরের অদলবদল করে কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। তবে মুভিটি এত ভাল কাজ করার মূল কারণ হ’ল জুলিয়া বাটারস এবং সোফিয়া হ্যামনস কৌতুকপূর্ণ এবং নাটকীয়ভাবে উভয়ই তাদের নিজস্ব ধারণ করে।
আপনি যদি নিজেকে আগে দেখেছেন তা ভাবতে দেখেন তবে হ্যামনস এখনও একটি আপ-কমার এবং আপনি কেবল তাকে চিনতে পারেন এমন একমাত্র জিনিস হ’ল হুলু সিরিজ “এখানে এখানে”। যাইহোক, যখন জুলিয়া বাটার্সের কথা আসে, তিনি একজন শিশু অভিনেতা ছিলেন যিনি ২০১৪ সালে দীর্ঘকাল ধরে চলমান “ক্রিমিনাল মাইন্ডস” এ পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তবে সম্ভবত আরও অনেক বেশি স্বীকৃত ভূমিকা রয়েছে যা সম্ভবত একটি ঘণ্টা বাজবে।
জুলিয়া বাটার্স ছিলেন তরুণ অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও দ্বারা একবারে একবারে … হলিউডে …
কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো ছোট ছোট চরিত্রে উত্থিত তারকাদের উত্সাহিত করার জন্য একটি ভাল কাজ করেছেন যারা শেষ পর্যন্ত প্রশংসিত পারফরম্যান্স সরবরাহ করতে যান। প্রকৃতপক্ষে, প্রশংসিত “ওয়ানস আপ টাইম … হলিউডে” বেশ তারকা জেনারেটর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, অস্টিন বাটলার (“এলভিস”), মিকি ম্যাডিসন (“আনোরা”), সিডনি সুইনি (“ইউফোরিয়া”), এবং মায়া হাওকে “) এর মতো ছোট তবে মূল সমর্থনকারী ভূমিকা রয়েছে।
যাইহোক, আপনি সম্ভবত ভুলে যেতে পারেন যে জুলিয়া বাটাররা সমর্থনকারী কাস্টে আরও একটি তরুণ মুখ ছিল, বিশেষত যেহেতু তিনি পূর্বোক্ত বার্জিং প্রতিভার চেয়ে অনেক কম বয়সী ছিলেন। কারণ তিনি শিশু অভিনেতা ট্রুডি ফ্রেজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, অভিজ্ঞ তরুণ তারকা যিনি লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর রিক ডাল্টনের সাথে “অনুগ্রহ আইন” এর একটি পর্বে উপস্থিত ছিলেন। আপনি যদি মনে রাখেন না তবে ট্রুডি ফ্রেজার মুভিতে বেশ পরিচয় পেয়েছিলেন:
বাটার্স ট্রুডিকে একজন প্ররোচিত তরুণ অভিনেতা (অভিনেত্রী নয়!) চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি রিক ডাল্টনকে অভিনয়ের প্রতি তার অত্যন্ত পেশাদার এবং পরিপক্ক পদ্ধতির সাথে কিছুটা লুপের জন্য ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, নৈমিত্তিক কথোপকথনে তার বছরের বাইরেও বুদ্ধি বোধগম্যতার কথা উল্লেখ না করে। এটি এমন এক ধরণের দৃশ্য যা দেখায় যে বাটারগুলি সর্বদা নজর রাখার প্রতিভা হতে চলেছে।
তবে এটি সবচেয়ে স্মরণীয় দৃশ্য নয়। এটি তখন আসে যখন ট্রুডি এবং রিক একসাথে তাদের বড় দৃশ্য সম্পাদন করতে পারে এবং ডাল্টনের চরিত্রটি বেশ মেনাকিং একাকীত্ব সরবরাহ করার পরে, ট্রুদি তাকে এই বলে প্রশংসা করে, “এটি আমার পুরো জীবনে দেখা সেরা অভিনয় ছিল।”
এটি রিক ডাল্টনের জন্য একটি বিজয়ী মুহূর্ত, তবে এটি একটি ক্রমবর্ধমান কেরিয়ারের মাত্র এক মুহূর্ত ছিল যা শেষ পর্যন্ত বাটারগুলির জন্য আরও অনেকগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে। “আমেরিকান হাউসওয়াইফ” এর 90 টি পর্ব এবং “স্বচ্ছতা” এর আটটি পর্বে উপস্থিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি তখন থেকে রুসো ব্রাদার্সের সিনেমা “দ্য গ্রে ম্যান” এবং স্টিভেন স্পিলবার্গের “দ্য ফ্যাবেলম্যানস” তে উপস্থিত হয়েছিলেন, পাশাপাশি “আই ইওর ইও আপনার উচিত” মন্ডের সাথে “টিম রবিনসনের সাথে” একটি পর্বে “অ্যাডভেটিং টাইম” এ অ্যাডভেটিংয়ের কথা উল্লেখ করবেন না।
এখন, “ফ্রিকিয়ার ফ্রাইডে” তার ক্যাপের আরও একটি পালক, এটি দেখায় যে সে বড় হচ্ছে এবং ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিসর রয়েছে। বাটার্সের কিছু স্ল্যাপস্টিক কমেডি নিয়ে একটি বিস্ফোরণ রয়েছে, তবে সিনেমার বড় মারধর করার সময় যখন তিনি ওয়াটার ওয়ার্কস নিয়ে এসেছেন। আমরা সম্ভবত ভবিষ্যতে আরও অনেক বাটার দেখতে পাচ্ছি এবং তার ক্যারিয়ার কীভাবে বিকাশ ঘটে তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না।