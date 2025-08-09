You are Here
যেখানে কুকুর এবং বিড়ালকে ছুটিতে ছেড়ে যেতে হবে (নিরাপদে এবং প্রায় অর্থ প্রদান ছাড়াই) | পোষা প্রাণী
যেখানে কুকুর এবং বিড়ালকে ছুটিতে ছেড়ে যেতে হবে (নিরাপদে এবং প্রায় অর্থ প্রদান ছাড়াই) | পোষা প্রাণী

এমন মালিকরা আছেন যারা পোষা প্রাণী ছাড়া কখনও ভ্রমণ করেন না, তবে বিড়াল এবং কুকুরকে ছুটির দিনে আনা সবসময়ই সম্ভব হয় না, হয় পরিবহণের মাধ্যমের কারণে, প্রাণী বা গন্তব্যের বৈশিষ্ট্য। এই পরিস্থিতিতে, আরও বেশি বেশি বিকল্প যেমন হোটেল বা পোষা প্রাণী সিটার। তবে সংস্থার প্রাণীদের জন্য যত্নশীলকে সুরক্ষিত করার অন্যান্য উপায় রয়েছে – তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই।

বাড়ি বসে আছে

এই পরিষেবাটি প্রায়শই এমন লোকদের দ্বারা সরবরাহ করা হয় যারা ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন, কারণ এটি আবাসন প্রদান না করে অন্য দেশগুলিকে জানা সম্ভব করে তোলে। “ফ্রি” আবাসনটি বাড়ি এবং প্রাণী যত্নের জন্য বিনিময় করা হয়। প্ল্যাটফর্মে আনুগত্যের বার্ষিক কোটা ছাড়াও অর্থের কোনও বিনিময় নেই। রেফারেন্সগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে প্রত্যেকে তাদের প্রস্তাব প্রকাশ করতে পারে এবং আশা করে যে কেউ আপনাকে উত্তর দিতে আগ্রহী, যেমন বিশ্বস্ত ঘরবাড়ি এবং যাযাবর

প্রতিটি ব্যক্তির যত্ন সহকারে নিজের এবং তাদের পোষা প্রাণীর জন্য সর্বোত্তম অনুমানের মূল্যায়ন করা উচিত এবং প্রাণীর সুরক্ষা এবং সুখ নিশ্চিত করতে সবচেয়ে সুবিধাজনক এমন একটি বেছে নেওয়া উচিত – এবং বাড়ি

হোস্টিং

যারা আপনার প্রাণীটিকে কোনও হোটেলে রেখে যাওয়ার ধারণাটি পছন্দ করেন না তাদের জন্য, যেখানে আপনি যে মনোযোগ পান তা বেশ কয়েকটি প্রাণীর মধ্যে বিভক্ত, তারা সর্বদা যত্নশীলদের বাড়ি বেছে নিতে পারে। সাধারণত, এই লোকেরা কেবল একটি বা খুব অল্প সংখ্যক প্রাণীকে গ্রহণ করে, তাই আপনার প্রাণীটি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং তার সাথে থাকবে যাতে একা অনুভব না হয়।

এই বিকল্পটি এমন প্রাণীদের পক্ষেও ভাল হতে পারে যারা অন্যের সাথে থাকতে পছন্দ করে না এবং মানব সংস্থাকে পছন্দ করে।

এই পরিষেবাটি কিছু অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পাওয়া যাবে, যেমন সোভাপি এবং পেটব্যাকার

পোষ্য বসে

যারা কোনও হোটেলের কাছে থাকেন না এবং উপলভ্য যত্নশীলদের জানেন না তাদের জন্য সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। এই জন্য, অন্যান্য বিকল্প যেমন পোষ্য বসেএমন একটি পরিষেবা যা প্রাণীগুলিকে বাড়িতে থাকতে দেয়, এমন কেউ দ্বারা দেখা হয় যা তাদের প্রয়োজনগুলি নিয়ে কাজ করে।

এই পরিষেবাটি আরও সাশ্রয়ী মূল্যের, কারণ প্রাণীগুলি বাড়িতে থাকে এবং তাদের জন্য দায়ী ব্যক্তি কেবল তাদের সাথে পূর্বে মালিকের সাথে সংজ্ঞায়িত সময়ে তাদের সাথে থাকে।

এছাড়াও, এই ধরণের পরিষেবাটি খুঁজে পাওয়া সহজ, কারণ এখানে প্রচুর প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ওএলএক্স এবং YOPEIS এটি কে এই পরিষেবাটি সরবরাহ করে এবং কারা খুঁজছেন তার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের অনুমতি দেয়।

যাঁরা নিজের প্রাণীর যত্ন নিতে অজানা কাউকে না পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তারা কোনও পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীকে সহায়তা করার চেষ্টা করতে পারেন। কে জানে যে তারা এই অনুরোধটির জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে না।

