যেদিন আপনি এই সম্প্রদায়টি ছেড়ে চলে যাবেন, আপনার প্রথমজাত মারা যাবে – যাজক অ্যাডিবয়ে God শ্বরের কাছ থেকে কঠোর সতর্কতা ভাগ করে নিচ্ছেন

রিডিমেড ক্রিশ্চিয়ান চার্চ অফ গড (আরসিসিজি) এর জেনারেল অধ্যক্ষ, যাজক হনোক অ্যাডিবয়ে, তাঁর মন্ত্রিত্বকে রূপদানকারী একটি ব্যক্তিগত এবং গভীর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দ্য হোলি ঘোস্ট সার্ভিসের জুন সংস্করণ চলাকালীন, আদিবয় ভাগ করে নিয়েছিলেন যে God শ্বর একবার তাকে আরসিসিজি ছাড়বেন না, বা তাঁর প্রথমজাতের মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

আদিবয় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি যখন আবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন God শ্বর তাকে সেই সময় অন্যান্য সমৃদ্ধ মন্ত্রীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও, আরসিসিজিতে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তিনি আনুগত্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতার অধীনে তাদের বিভিন্ন শিক্ষাগত পটভূমি সত্ত্বেও সেবা করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

Of শ্বরের মানুষ যুবক খ্রিস্টানদের the শিক দিকনির্দেশনা এবং সেখানে the শ্বর প্রবণতা বা ব্যক্তিগত পছন্দগুলি তাড়া না করে যেখানে তাদের রাখে সেখানে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি বিশ্বাসীদের আবিষ্কার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা কোথায় থাকতে চান তারা আধ্যাত্মিক অবিচলতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে সেখানে থাকতে চান।

“আমি যখন আবার জন্মগ্রহণ করেছি, তখন তিনটি প্রধান মন্ত্রক ছিল যা তরঙ্গ তৈরি করছিল এবং সেগুলি খুব ভাল ছিল। এক থেকে অন্যতে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তবে God শ্বর আমাকে বলেছিলেন, ‘পুত্র, আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি This আপনি এখানেই থাকবেন। যেদিন আপনি এই সম্প্রদায়টি ছেড়ে চলে যাবেন, আপনার প্রথমজাত মারা যাবে।’

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সেই সময়ে, আরসিসিজি তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট ছিল, এর সদর দফতরটি লেগোসের এবুটে-মেটা-র একটি পরিমিত ভবনে অবস্থিত। যদিও তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে God শ্বর তাকে তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতার অধীনে সেবা করার আদেশ দিয়েছিলেন, যার কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

“আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক ছিলাম। প্রভুর আমার বাবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাননি, এমনকি প্রাথমিকও নয়,” তিনি বলেছিলেন। “তবে God শ্বর বলেছেন এখানেই আপনি থাকবেন।”

আদিবয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাঁর বার্তাটি আরসিসিজি অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের চেয়ে উচ্চতর বলে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং God’s শ্বরের নিযুক্ত স্থানে থাকার গুরুত্বকে জোর দেওয়ার জন্য।

