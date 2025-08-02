যেদিন কাদা ‘আসবে

ছায়া যুদ্ধের মেঘ চলে গেছে, তবে বিপদগুলি শেষ হয়নি। যে কোনও সময়, কোনও খারাপ সংবাদ শোনা যায়। যদি যুদ্ধের ভিত্তিগুলি নির্মূল করা হয়, তবে যুদ্ধের পরিবেশকে উষ্ণ রেখে যে অস্ত্র কারখানায় কোটি কোটি ডলার উপার্জন করা হয় সেগুলির কী হবে? সুতরাং এই সমস্ত জিনিস এত সহজ এবং সহজ নয়।
এনএম রশিদ যেমন বলেছেন, “প্রেম ধনী, হাসানের সৌন্দর্য” যুদ্ধের সাথে জড়িত থাকার বা দরিদ্রতম দেশগুলির অংশ হওয়ার মতো নয়। দেশটি কোনও একটি সত্তার নাম নয় বরং বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত লোকের সংকলন। তাদের ভাষা, জাতীয়তা, সংস্কৃতি, তাদের ধারণা এবং বিবৃতি, যা যুদ্ধে আসে না, যুদ্ধে আসে না, তারপরে এই জাতীয় দেশের কিছু দল বা কেবল যোদ্ধারা যুদ্ধে আসে।
জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা বিদ্বেষের দিকে মনোনিবেশ করেন না। যুদ্ধের পরিবেশ তৈরির ফলে অভিব্যক্তি জবাইয়ের স্বাধীনতা তৈরি হয় এবং যারা শান্তির বিষয়ে কথা বলেন তারা বিশ্বাসঘাতকের বক্তৃতায় আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এই দেশে আসমা জাহাঙ্গীর এমন একটি উদাহরণ ছিল যার বিরুদ্ধে আমরা বাজারকে উষ্ণ করেছিলাম। আমরা আমাদের জাতীয় ভাষা শান্তির বার্তা হিসাবে একই কাজ করতে ব্যবহার করেছি। এই কাজটি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং তাঁর মতো লোকেরা যারা আজ সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে, তারা উভয় সীমান্তে সম্মানিত হয়েছে, কারণ ভারতে অরবিন্দির মতামত রয়েছে, যারা যুদ্ধের ধর্মান্ধদের কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছেন এবং তারা তাদের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।
ভারতের প্রচারের বাজারটি সর্বদা উত্তপ্ত ছিল এবং মোদী সরকার ভাল করেছে। ভারত এখন আর আমাদের মতো দরিদ্র দেশ নয়, যুদ্ধের উন্মাদনা তার অর্থনৈতিক অবস্থানে পড়েনি। চীন দ্রুত তার দারিদ্র্যকে কাটিয়ে উঠেছে যে ভারত এখনও করেনি। পাকিস্তানের জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে এবং জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা বিশ্বের ছয়টি প্রধান দেশগুলির মধ্যে গণনা করা হয়েছে এবং সম্ভবত দুই দশক পরে আমরা পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হব।
আমাদের হ্যান্ডলিং অর্থনীতি ম্যাক্রো স্তরে রয়েছে, তবে মানুষের দুর্দশা আরও খারাপ এবং আরও খারাপ হচ্ছে। ৮০ এর দশকে, আমাদের অর্থনীতি আরও ভাল ছিল, আমরা এখনও শীতল যুদ্ধের মুখ ছিলাম এবং এর পরে প্রক্রিয়াটি অব্যাহত ছিল। আমরা যুদ্ধের স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, যুদ্ধগুলি যা আমাদের ছিল না, আমরাও লড়াই করেছি। শামশারের শক্তিতে দেশটি অর্জিত হয়নি, যেমন মোগলস, তুর্কিদের সময়কালে রাজ্যগুলি অর্জিত হয়েছিল। এই দেশটি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছিল এবং এটিই ছিল। 1971 সালে, এটি এদেশে আলাদা। বর্তমানে এই দেশে একটি সংবিধান রয়েছে এবং এই সংবিধান এই দেশের অখণ্ডতার গ্যারান্টি দেয়।
এই সংবিধানের জন্য ধন্যবাদ, আমরা একটি আধুনিক রাষ্ট্র। চার্চের শাসন ইউরোপের অভ্যন্তরে পরাজিত হয়েছিল এবং মার্কিন সংবিধানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা একই সংবিধানের ধারাবাহিকতা। পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানের মধ্যে একটি মিল রয়েছে, তবে আমরা আমাদের সংবিধান বজায় রাখতে পারিনি, কারণ আমাদের দেশ সর্বদা যুদ্ধের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল এবং যুদ্ধগুলি আমাদের সম্মান দিয়েছে।
এটি সম্ভব নয় যে সংবিধান শক্তিশালী এমন একটি দেশে গণতন্ত্র দুর্বল। একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র একটি শক্তিশালী সংবিধানের আয়না কারণ সংবিধান গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং গণতন্ত্রই সংবিধান। আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে আমাদের অতীত, যা আমাদের চেতনা, এখনও এর প্রভাবের মধ্যে রয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হতে পারে না, এখানে প্রতিটি স্বৈরশাসন তাদের পছন্দের নেতাদের তৈরি করেছিল এবং প্রতিটি গণতন্ত্রের সাথে আপস করা হয়েছিল।
এখন একটি নতুন শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, যুদ্ধের নিদর্শনগুলি অবশ্যই শেষ হয়েছে, তবে এটি শেষ হয়নি, কারণ যতক্ষণ ইস্রায়েলের উপস্থিতি রয়েছে এবং ইরানে সরকার চরমপন্থী থেকে যায় এবং যতক্ষণ না এটি চরমপন্থী, যুদ্ধের মেঘ কাঁপতে থাকবে।
মার্গারেট মিচেলের উপন্যাস গন উইথ দ্য উইন্ডের নায়ক উইলিয়াম বাটলার গৃহযুদ্ধের দলগুলিতে অস্ত্র বিক্রি করতেন। এখানে অনুরূপ কিছু ঘটছে। আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে অস্ত্রগুলি ছেড়ে গিয়েছিল তা সিন্ধুতে কাঁচা ডাকাতদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। জেনারেল জিয়া -উল -হাকের রাজত্বকালে, আরব জিহাদিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজিত করতে আফগানিস্তানে এসেছিলেন, বড় ডলার এখানে এসেছিল, অস্ত্রগুলি এসেছিল এবং এই সময়টি কালাশনিকভের পরিচয় হয়েছিল, তখন কালাশনিকভ তাঁর হাতে এবং আমাদের হাতে ছিলেন।
আজ, আমাদের দেশটি একটি বিশাল মাফিয়া, চোরাচালান এবং মাদক মাফিয়ার হাতে রয়েছে। যুদ্ধের কৌশলগুলি থেকে, এই মাফিয়ারা অর্থোপার্জন করেছে এবং আজ এই মাফিয়ারা আপনাকে সংসদ থেকে রাজনীতি, রাজকীয় থেকে প্রধান এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের কাছে দেখতে পাবে।
আমরা অজানা ছিল। বিশ্বের প্রধান সভ্যতাগুলি পিছিয়ে ও ছোট সভ্যতার দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। তারা এমনভাবে ছিল যে তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী এবং যোদ্ধা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খান বাগদাদকে আক্রমণ করেছিলেন। জার্মানি যেমন বিশ্বের সাথে কাজ করতে যাচ্ছিল, বিদেশী আক্রমণকারীরা সিন্ধুতে আসতে থাকায়। যেহেতু সভ্যতাগুলি একটি বৃহত সেনাবাহিনী স্থাপন করেছিল তবে তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ফলস্বরূপ এগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভেঙে যায়। যেমন রোমান সাম্রাজ্য।
ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে শীঘ্রই দিনটি আসবে যখন ভারত পাকিস্তান থেকে পেট্রোল আমদানি করবে। এটি খুব খুশি। পার্থক্যগুলিতে, আমরা হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার হারিয়েছি এবং এই দ্বন্দ্বগুলিতে আরও দীর্ঘায়িত হয়েছি আমাদের উভয়ের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের অবশ্যই শান্তির পথ অবলম্বন করতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নত ও শক্তিশালীকরণের জন্য প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই সময়ে, যুদ্ধগুলি তার দিকনির্দেশ এবং কৌশলগুলি পরিবর্তন করেছে, ভারত, যা তার বৈদেশিক নীতি এবং সমর্থকদের দিকে মনোনিবেশ করছিল, আজ এই যুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা যেখানে আমাদের বন্ধুরা আজ সীমাবদ্ধ রয়েছে তার জন্য আমরা বিখ্যাত।
গতকাল অবধি ট্যাঙ্ক, কামান এবং অস্ত্রের সাথে লড়াই করা প্রযুক্তি এবং ড্রোনগুলির মাধ্যমে এখন যুদ্ধ করা হবে। পরিবর্তিত বিশ্বে, বাণিজ্য যুদ্ধকে পরাস্ত করবে। এখন নতুন কৌশল এবং নতুন সিলের একটি সময়কাল রয়েছে। রাজ্যগুলির অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্যের জন্য পথ প্রয়োজন। ফিনান্সিয়াল উইকিপার মার্কেট ফর পিস তার ভূমিকা পালন করছে যে সরবরাহ চেইনটি ভাঙা হয়নি। আমাদের বিশ্বের এই গতিতে চলতে হবে। বাণিজ্য আমাদের অস্ত্র। বিশ -পাঁচ মিলিয়ন আমাদের জনসংখ্যা যা দক্ষ হওয়া উচিত। মানবসম্পদ উন্নত করা, শত্রুকে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। শীতল যুদ্ধগুলি থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত বক্তব্য আমাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে তোলে। তাদের বিদায় জানাতে হবে।
কাদা ‘সেদিন কীভাবে আসবে’
এমনকি যদি তারা ঘাতকের মতো আসে
(ফয়েজ)