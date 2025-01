যে অ্যাপল আইডি নিষ্ক্রিয় বার্তা? এটা একটা বিপজ্জনক কেলেঙ্কারী

আসুন এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলি যা ইদানীং ইনবক্সে পপ আপ হচ্ছে — সেই ছিমছাম “আপনার অ্যাপল আইডি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে” ইমেলগুলি৷

অনেক লোকের মত যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, আপনি হয়তো এমন একটি পেয়েছেন যা বেশ বৈধ বলে মনে হচ্ছে, “আপনার Apple ID সাময়িকভাবে অক্ষম করা হয়েছে৷ আপনার Apple ID তথ্য যাচাই করুন৷”

স্পয়লার সতর্কতা: এটি সম্ভবত একটি কেলেঙ্কারী, এবং আমরা কেন তা ভাঙতে যাচ্ছি।

কেলেঙ্কারির শারীরস্থান

সুতরাং, এই চাতুরীকারীরা কীভাবে কাজ করে তা এখানে। আপনি একটি ইমেল পান যা একটি Apple লোগো সহ সম্পূর্ণ বৈধ বলে মনে হয় এবং আপনার Apple ID সমস্যায় রয়েছে দাবি করে জরুরিতার অনুভূতি তৈরি করে৷ তারা এমন কিছু বলবে, “যদি আপনি 48 ঘন্টার মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্ট যাচাই না করেন তবে এটি স্থায়ীভাবে লক হয়ে যাবে।” হ্যাঁ, তাই না? তারা ঠিক কি আপনি মনে করতে চান. সুতরাং, আপনি “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচাই করতে নীচের বোতামে ক্লিক করুন।” তারা চায় আপনি ক্লিক করুন যেখানে লেখা আছে, “অ্যাপল আইডিতে যান।”

একবার আপনি এটি করে ফেললে, আপনাকে একটি নকল অ্যাপল ওয়েবসাইটের দিকে পরিচালিত করা হবে যা আসলটির সাথে প্রায় একই রকম দেখতে ডিজাইন করা হয়েছে৷ এই প্রতারণামূলক সাইটটি আপনাকে আপনার ব্যবহারকারীর নাম, পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য লিখতে অনুরোধ করে, যা স্ক্যামাররা আপনার অ্যাপল অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে এবং সম্ভাব্যভাবে আপনার ব্যক্তিগত ডেটা চুরি করতে বা অননুমোদিত কেনাকাটা করতে ব্যবহার করতে পারে।

আসুন গোয়েন্দা খেলি এবং এই স্ক্যাম ইমেলগুলিতে কিছু লাল পতাকা দেখি

জরুরী ভাষা: তারা চিন্তা না করে অভিনয়ে আপনাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ক্লাসিক স্ক্যামার সরানো.

অস্পষ্ট দাবি: “অনুপস্থিত বা অবৈধ তথ্য”? এটা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট যাতে আপনি নিজেকে সন্দেহ করতে পারেন.

লকআউটের হুমকি: আপনার হৃদয় দৌড় পেতে একটি ভাল হুমকি মত কিছুই, হাহ?

পরিষেবার শর্তাবলী আলোচনা: তারা এটিকে অফিসিয়াল শব্দে নিক্ষেপ করে, তবে এটি কেবল ধোঁয়া এবং আয়না।

ব্যাকরণ বোকা: বাস্তব অ্যাপল ইমেল পালিশ হয়. স্ক্যামার? তেমন কিছু না।

মৎস্য প্রেরকের ঠিকানা: সর্বদা এটি আসলে @apple.com থেকে এসেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন (স্পয়লার: এটি সম্ভবত নয়)। Apple থেকে যেকোনো বৈধ ইমেল “@email.apple.com” দিয়ে শেষ হওয়া ডোমেন থেকে আসবে৷ আপনি নীচের স্ক্যাম ইমেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি জাল ইমেল: mfrasier@wavecable.com থেকে এসেছে, Apple নয়৷

কেন আপনার অ্যাপল আইডি পরে স্ক্যামার?

আপনি ভাবতে পারেন, “কেন এই স্ক্যামাররা অ্যাপল আইডি নিয়ে এত আচ্ছন্ন?” ঠিক আছে, কয়েকটি কারণ রয়েছে:

iCloud সোনার খনি: আপনার ফটো, পরিচিতি এবং নথিগুলি পরিচয় চুরি বা ব্ল্যাকমেইলের জন্য মূল্যবান।

কেনাকাটার সম্ভাবনা: সংরক্ষিত অর্থপ্রদানের তথ্যের অর্থ হল তারা আপনার ডাইম খরচ করতে পারে।

আর্থিক অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস: অনেক লোক তাদের অ্যাপল আইডিতে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করে। হ্যাকারদের জন্য জ্যাকপট।

ডার্ক ওয়েব ডেটা ডিল: আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ছায়াময় অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলিতে একটি সুন্দর পয়সা আনতে পারে।

কিভাবে উপসাগর এই scammers রাখা

স্ক্যামারদের দূরে রাখতে এবং আপনার অ্যাপল আইডি সুরক্ষিত রাখতে, এই ব্যাপক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

1. দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ সক্ষম করুন ( 2FA ): এই গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যটি আপনার অ্যাপল আইডিতে সুরক্ষার একটি অতিরিক্ত স্তর যুক্ত করে। গিয়ে সেট আপ করুন সেটিংস > [your name] > সাইন-ইন ও নিরাপত্তা আপনার iPhone বা iPad এ, অথবা আপেল মেনু> সিস্টেম সেটিংস > [your name] > সাইন-ইন এবং নিরাপত্তা আপনার ম্যাকে।

2. শক্তিশালী পাসকোড ব্যবহার করুন: সাধারণ পিনের পরিবর্তে আলফানিউমেরিক পাসকোড বেছে নিন। যখন সর্বজনীন, বায়োমেট্রিক্স ব্যবহার করুন (ফেস আইডি বা টাচ আইডি) এবং আপনার পাসকোড প্রবেশ করার সময় সতর্ক থাকুন।

3. চুরি করা ডিভাইস সুরক্ষা সক্ষম করুন: আপনি যদি iOS 17.3 বা তার পরবর্তী সংস্করণ ব্যবহার করেন তবে চালু করুন এই বৈশিষ্ট্য চুরির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য।

4. সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন: নিয়মিত আপনার অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করুন এবং আপনার কাছে সর্বশেষ নিরাপত্তা প্যাচ আছে তা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাপ।

6. একটি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করুন: একটি ব্যবহার করে আপনার সমস্ত অ্যাকাউন্টের জন্য শক্তিশালী, অনন্য পাসওয়ার্ড তৈরি এবং সঞ্চয় করুন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার।

7. আমার খুঁজুন সক্ষম করুন: চালু করুন আমার আইফোন খুঁজুন আপনার ডিভাইসটি হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তা সনাক্ত করতে সাহায্য করতে।

8. একটি ব্যক্তিগত ডেটা অপসারণ পরিষেবা ব্যবহার করুন: এমন একটি পরিষেবা ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন যা ডেটা ব্রোকার সাইট থেকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য খুঁজে বের করে এবং সরিয়ে দেয়। এই পরিষেবাগুলি আপনার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কমাতে সাহায্য করতে পারে, যা স্ক্যামারদের জন্য প্রথমে আপনাকে টার্গেট করার জন্য আপনার ডেটা প্রাপ্ত করা কঠিন করে তোলে। এমন একটি পরিষেবা সন্ধান করুন যা শত শত ডেটা অ্যাগ্রিগেটর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারণের প্রস্তাব দেয় এবং অপসারণের বিস্তারিত যাচাই প্রদান করে।

যদিও কোনও পরিষেবাই ইন্টারনেট থেকে আপনার সমস্ত ডেটা মুছে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয় না, আপনি যদি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ক্রমাগত শত শত সাইট থেকে আপনার তথ্য মুছে ফেলার প্রক্রিয়াটিকে ক্রমাগত নিরীক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় করতে চান তবে একটি অপসারণ পরিষেবা থাকা দুর্দান্ত৷ এখানে ডেটা অপসারণ পরিষেবাগুলির জন্য আমার শীর্ষ বাছাইগুলি দেখুন।

9. সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করবেন না: যদি ইমেল আপনাকে একটি লিঙ্কে ক্লিক করতে বলে, তাহলে এখনই তা করবেন না। আসল ইউআরএল দেখতে লিঙ্কের উপর হোভার করুন। যদি এটি একটি অফিসিয়াল অ্যাপল ওয়েবসাইট (বা আপনি বিশ্বাস করেন এমন কোনও সাইট) মত না হয় তবে এটিতে ক্লিক করবেন না।

ম্যালওয়্যার ইনস্টল করে এমন ক্ষতিকারক লিঙ্কগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায়, সম্ভাব্যভাবে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাক্সেস করা, আপনার সমস্ত ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার ইনস্টল করা। এই সুরক্ষা আপনাকে ফিশিং ইমেল এবং র্যানসমওয়্যার স্ক্যাম সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এবং ডিজিটাল সম্পদগুলিকে সুরক্ষিত রাখে৷ আপনার Windows, Mac, Android এবং iOS ডিভাইসগুলির জন্য সেরা 2025 অ্যান্টিভাইরাস সুরক্ষা বিজয়ীদের জন্য আমার পছন্দগুলি পান .

অ্যাপল আসলে কীভাবে পৌঁছায়

Apple কখনই আপনাকে ইমেল করে আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে না বা আপনার অ্যাকাউন্ট লক করার হুমকি দেবে না। যদি কোনো সত্যিকারের সমস্যা হয়, আপনি সাধারণত আপনার বিশ্বস্ত ডিভাইসে একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন বা সরাসরি আপনার Apple ID অ্যাকাউন্ট পৃষ্ঠায় সাইন ইন করতে বলা হবে। মনে রাখবেন, অ্যাপল কখনই ইমেল, ফোন বা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে না। সর্বদা অফিসিয়াল অ্যাপল ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করুন।

কার্টের মূল টেকঅ্যাওয়ে

এই স্ক্যামাররা আরও কৌশলী হয়ে উঠছে, কিন্তু একটু সচেতনতা এবং সতর্কতার সাথে, আপনি আপনার অ্যাপল আইডি (এবং এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ভাল জিনিস) নিরাপদ এবং সুস্থ রাখতে পারেন। মনে রাখবেন, যদি কিছু মাছের মতো মনে হয়, আপনার অন্ত্রে বিশ্বাস করুন। সন্দেহ হলে, সরাসরি Apple-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান বা তাদের সহায়তা দলকে কল করুন৷ আপনার ডিজিটাল জীবন সুরক্ষিত রাখুন, এবং সেই স্ক্যামারদের আপনার অ্যাপল থেকে একটি কামড় নিতে দেবেন না।

