যে কোনও এয়ারলাইন যা কোয়াম 1 উড়ে যায় 1 টি লাইসেন্স হারাতে ঝুঁকিপূর্ণ, কীমো সতর্ক করে

বিমান ও মহাকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী ফেস্টাস কীমো বলেছেন যে কোনও বিমান সংস্থা যা কেএডব্লিউএএম 1 নামে পরিচিত জনপ্রিয় ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে নো-ফ্লাই নিষেধাজ্ঞার সাথে মেনে চলেন না, তার অপারেটিং লাইসেন্স প্রত্যাহার করার ঝুঁকি নিয়েছে।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে কীমো বলেছিলেন যে তার সিদ্ধান্তটি মঙ্গলবার আবুজার নামনমদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মঙ্গলবার কোয়াম 1 জড়িত বিক্ষোভ এবং একটি ভ্যালজেট বিমানের ক্রু সম্পর্কিত বিভাজন সম্পর্কিত বিমান সংস্থাগুলি কর্তৃক জমা দেওয়া বিশদ প্রতিবেদন এবং ভিডিও প্রমাণ অনুসরণ করেছে।
তিনি এই ঘটনাটিকে “উভয় পক্ষেই অস্থায়ী ক্ষতি এবং নিয়ন্ত্রণের একটি মামলা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যা মারাত্মক প্রাণহানির কারণ হতে পারে।
মন্ত্রী বলেন, “কোয়াম ১ এর এজেন্টরা যা বলেছেন তার বিপরীতে, তিনি ক্রমাগত টারম্যাকের উপর তার অবস্থানটি ট্যাক্সিিং থেকে অবরুদ্ধ করার জন্য বিমানটিকে টেক-অফের জন্য রানওয়েতে অবস্থান নিতে বাধা দেওয়ার জন্য নিয়েছিলেন। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য আচরণ,” মন্ত্রী বলেছিলেন।
“তিনি জল বা অ্যালকোহল বহন করছেন কিনা তা এই মুহুর্তে ইস্যুতেও রয়েছে। এটি ট্যাক্সিিং থেকে বিমানের শারীরিক বাধা যা এখানে নিন্দনীয় আচরণ, যা একটি জিম্মি পরিস্থিতির অনুরূপ। প্রকৃত ভিডিও ফুটেজটি এই দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে।”
তিনি ট্যাক্সিং পদ্ধতি শুরু করার চেষ্টা করার জন্য বিমানের পাইলট এবং ক্যাপ্টেনকেও দোষ দিয়েছিলেন যে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী নিরাপদে টারম্যাক থেকে সরানো হয়েছে তা নিশ্চিত না করেই।
“উভয় পক্ষই আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা প্রোটোকল লঙ্ঘন করেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
মন্ত্রী পাইলটদের স্থগিত করার এনসিএএর সিদ্ধান্তকে স্বীকার করেছেন তবে যাত্রীর বিরুদ্ধে সমান্তরাল ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছেন।
কীমো বলেছিলেন যে তাই তিনি এনসিএএকে কোয়াম 1 কে একটি ফ্লাই তালিকায় রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন, পুরো তদন্তের ফলাফলকে মুলতুবি রেখেছিলেন-ঠিক স্থগিত ক্রু সদস্যদের মতো।
“পরিস্থিতিতে, আমি এনসিএএকেও ক্যাপ্টেন এবং পাইলটের মতোই কোয়াম 1 কে আরও বেশি এবং সম্পূর্ণ তদন্তের জন্য মুলতুবি রাখার জন্য একটি নো-ফ্লাই তালিকায় রাখার নির্দেশ দিয়েছি।”
“সমস্ত এয়ারলাইনস, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়ই অবিলম্বে এই নির্দেশিকা এবং যে কেউ তাদের অপারেটিং লাইসেন্স প্রত্যাহার করে এই নির্দেশিকাটি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে সে সম্পর্কে অবিলম্বে অবহিত করা উচিত।”
এর আগে নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) বলেছিল যে কোয়াম 1 আবুজা বিমানবন্দরে তার আচরণের জন্য ছয় মাসের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।
