যে দেশটি দমকলকর্মীদের প্রশংসা করে … তবে অন্যান্য অগ্রাধিকারগুলিতে বিনিয়োগ করে | মতামত

প্রতি বছর, ব্যর্থ ছাড়াই, পর্তুগাল আবার জ্বলছে। ধ্বংস হওয়া বন, ঝুঁকিতে বাস করে, হারানো বাড়িগুলি, ক্লান্ত দমকলকর্মী এবং ভয়ে বাস করা পুরো সম্প্রদায়গুলি। এটি একই ট্র্যাজেডি, পুনরাবৃত্তি, যেন এটি অনিবার্য। তবে তা নয়। যা অনিবার্য তা হ’ল যারা সমাধান স্থগিত করে চলেছেন তাদের ব্যর্থতা।
পর্তুগাল ইউরোপের অন্যতম দেশ যা বৃহত্তম বন অঞ্চল – আমাদের অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি। এটি কেবল একটি পরিসংখ্যানগত ডেটা নয়। এটি একটি প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদ যা সুরক্ষিত করা দরকার। তবে আমরা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হতে থাকি। এবং যে প্রতিশ্রুতিগুলি কাগজ থেকে বেরিয়ে আসে না তা শেষ।
মনোভাব পরিবর্তন করা জরুরি। আমাদের একটি জাতীয় গুরুতর, শক্ত এবং সমন্বিত প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রয়োজন। একটি পরিকল্পনা যা সমস্ত জড়িত: নাগরিক, পৌরসভা, সংস্থাগুলি, সরকার এবং অবশ্যই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। আমাদের সবার একটি ভূমিকা আছে। বোর্ডের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে, যিনি জমিটি এবং লোককে নাম দিয়ে জানেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, যার সমন্বয় উপায় এবং দায়িত্ব রয়েছে। উদাসীনতা এবং অপেশাদারতার সাথে চিকিত্সা করা অব্যাহত থিমের জন্য কোনও অজুহাত, কোনও পুশ গেমস থাকতে পারে না।
প্রশ্নটি সহজ: যদি আমরা জানি এটি জ্বলবে, তবে কেন আমরা কখনই প্রস্তুত হই না? অর্থের অভাব নেই। যা অনুপস্থিত তা অগ্রাধিকার।
ব্যানকো ডি পর্তুগালের নতুন সদর দফতর নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, এটি একটি প্রকল্প 192 মিলিয়ন ইউরোতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটি ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের সাথে করা বিনিয়োগ যা সরাসরি রাজ্য বাজেট তহবিলের সাথে নয়। তবে এটি জনসাধারণের অর্থ। ব্যানকো ডি পর্তুগাল প্রতি বছর তার লাভ বিতরণের মাধ্যমে রাজ্যে কয়েক মিলিয়ন ইউরো সরবরাহ করে। এবং এটি অভ্যন্তরীণভাবে যত বেশি ব্যয় করে, এই স্থানান্তরের জন্য এটি তত কম।
অতএব, প্রশ্নটি বৈধ: এমন একটি দেশে যেখানে আগুন রোধ করার উপায়ের অভাব রয়েছে, তা বোঝা যায় যে অগ্রাধিকারগুলি স্মৃতিস্তম্ভের সদর দফতরের মধ্য দিয়ে যায়? প্রতিটি ইউরো অ্যাকাউন্ট। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রতিটি পাবলিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত অবশ্যই দায়বদ্ধতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।
পর্তুগালের এমন নেতাদের প্রয়োজন যারা সঠিক অগ্রাধিকারগুলি কীভাবে বেছে নিতে জানেন এবং অভিনয় করতে ভয় পান না। জীবন রক্ষা করুন এবং বনগুলি অবশ্যই কংক্রিট প্রকল্পের উপরে থাকতে হবে।
ট্র্যাজেডির পরে দমকলকর্মীদের প্রশংসা করা আর নেই। অবিচ্ছিন্ন এবং বিশেষায়িত গঠনে গুরুত্ব সহকারে বিনিয়োগ করা, সরঞ্জামগুলি কাটা এবং দমকলকর্মীদের কাজের প্রশংসা করা প্রয়োজন। এই বিনিয়োগগুলি ব্যয় নয়। এগুলি সুরক্ষা, স্থিতিস্থাপকতা এবং শ্রদ্ধার গ্যারান্টি।
রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে, আমি একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: আমি প্যাসিভ পর্যবেক্ষক হব না। একজন রাষ্ট্রপতির কাছে কাজ করার, চাপ দেওয়া, উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুতর সংস্কার এবং দমকলকর্মীদের সহায়তার জন্য আমি দলগুলির মধ্যে সংলাপ প্রচার করব; আমি প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক চাপ প্রয়োগ করব; আমি মাটিতে থাকা লোকদের কণ্ঠ দেব, মেয়র, ফায়ার ব্রিগেড এবং বিশেষজ্ঞদের শুনছি, যাতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি দেশের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে। পর্তুগাল সেই দেশ হতে পারে না যা কেবল ট্র্যাজেডির পরে প্রতিক্রিয়া দেখায়।
প্রতিরোধ রাজ্যের একমাত্র দায়িত্ব নয়। আমাদের সবার একটি ভূমিকা আছে। বোর্ডের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যিনি মাটি অন্য কারও মতো জানেন না, সাধারণ নাগরিকের কাছে। আমাদের সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের একটি মনোভাব গড়ে তোলা দরকার।
এছাড়াও, আমি একটি বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিষেবা তৈরির পক্ষে পরামর্শ দিয়েছি – পুরানো সামরিক সেবার সাথে কিছুই করার নেই – যেখানে যুবকরা একবার স্নাতক হয়ে গেলে নাগরিক সুরক্ষা, সামাজিক সমর্থন, পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা এবং অবশ্যই আগুন প্রতিরোধের মতো ক্ষেত্রে দেশে সত্যিকারের অবদান রাখতে পারে। এটি নাগরিকত্ব এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ। এটি কেবল ভাল পেশাদারদের, তবে ভাল নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে নয়। সবকিছু গণনা। জলবায়ু পরিবর্তন এই ঘটনাগুলিকে আরও ঘন ঘন এবং আরও সহিংস করে তুলবে। সমাধানগুলি স্থগিত করা চালিয়ে যেতে পারে এমন ভান করা আমাদের কাছে আর নেই এমন একটি বিলাসিতা।
পর্তুগাল ছাইয়ের চেয়ে বেশি প্রাপ্য। কর্মের প্রাপ্য। এবং এমন নেতাদের প্রাপ্য যারা সঠিক অগ্রাধিকারগুলি কীভাবে বেছে নিতে জানেন।
লেখক নতুন অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুযায়ী লিখেছেন