যে পুলিশরা কেবলমাত্র গ্রোপড স্টারকে ভিডিওতে প্রবেশন সাজা দিয়েছিল

নিবন্ধ সামগ্রী
একজন প্রাক্তন ন্যাশভিল পুলিশ অফিসার যার তারকা একমাত্র ফ্যানফ্যানস ভিডিওতে ঘুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তদারকি করা তদন্তের এক বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
কার্নাল কপার শান হারম্যান সরকারী দুর্বৃত্তির ক্লাস ই-এর অপরাধের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক আবেদনে প্রবেশ করেছিলেন, নিউজচ্যানেল 5 এর রিপোর্টের এক বছরেরও বেশি সময় পরে জানিয়েছেন যে ঘটনার ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হলে তাকে এমএনপিডি দ্বারা বরখাস্ত করা হয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
“বিশ্বাস করতে পারে না যে তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করেননি” শিরোনামে ভিডিওটি দেখিয়েছিল যে কেবল ফ্যানস তারকা জর্ডিন তার স্তনগুলি একটি ইউনিফর্মযুক্ত অফিসারের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যিনি তখন তাকে গ্রোপ করেছিলেন।
হারমানের মগ দেখানো হয়নি, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে এটি প্রবীণ কর্মকর্তা। পুলিশ ব্রাস তখন বলেছিল, স্তন্যপায়ীদের জন্য ধন্যবাদ।
নিউজ চ্যানেল 5 এর মতে, যাত্রীবাহী আসনের এক ব্যক্তিকে জর্ডিনকে জানিয়ে শোনা যায় যে তিনি জানতেন যে তিনি যে গতি চালাচ্ছিলেন তার কারণে তাকে টানতে হবে। তারপরে একটি ক্যামেরা পিছনের উইন্ডশীল্ডে প্যানস করে একটি সাদা পুলিশ ক্রুজার দেখায়।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
ভূমিকা-প্লে সেক্সের উদযাপনে, একজন পুলিশ ইউনিফর্মের এক ব্যক্তি ড্রাইভারের পাশের উইন্ডোতে প্রবেশ করেছিলেন। জর্দিন তখন তার স্তন প্রকাশ করলেন।
পুলিশ পরে নিউজ স্টেশনে নিশ্চিত করেছে যে তারা এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতন ছিল। পরের দিন হারমানকে কার্বের কাছে লাথি মেরে ফেলা হয়েছিল। ভিডিওটি গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় ফ্রিস্কি অফিসার ডিউটিতে ছিলেন কিনা তা পরিষ্কার ছিল না।
বরখাস্ত হওয়ার পাশাপাশি হারমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দু’মাস পরে দু’জন অপরাধমূলক সরকারী অসদাচরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
পুলিশ পরে জানিয়েছিল যে হারমান নিয়মিতভাবে টহল দিয়েছিলেন সেই প্রিসিন্টে ভিডিওটি ফিল্ম করার জন্য এই অঞ্চলে ছিলেন।
২০২৪ সালে পুলিশ মুখপাত্র ডন অ্যারন ফিরে বলেছেন, “এটি ছিল সবচেয়ে আপত্তিজনক, অসম্মানজনক কাজ যা এখানকার একজন ব্যক্তি করতে পারে এবং অসম্মানজনকভাবে, আমি সমস্ত এমএনপিডি কর্মচারী এবং এই এজেন্সিটির অর্থ বোঝাতে চাইছি।”
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অফিসার ইতিমধ্যে তার আগের দুর্ব্যবহারের জন্য একটি “শেষ সুযোগ চুক্তি” এর স্বাক্ষরকারী ছিলেন। তার খারাপ আচরণের রোস্টারগুলির মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটি গাড়ি দুর্ঘটনা “দুর্বল সিদ্ধান্তের কারণে” এবং তারপরে যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল।
হারমান অভিযোগ করেছিলেন যে “যৌন মন্তব্য এবং ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সহকর্মীর জন্য একটি আক্রমণাত্মক কাজের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।”
শৃঙ্গাকার হারমান অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তার সাথে যৌন মিলন করবেন এই আশায় একজন মহিলা অফিসারকে তার সেক্সএক্সএক্সএক্স-রেটেড পাঠ্য বার্তা প্রেরণ করে হয়রানি করেছিলেন। তিনি তার ছুটির সময় থেকে কেটে নেওয়া একটি 10 দিনের সাসপেনশন পেয়েছিলেন এবং কমপক্ষে দুই বছর ঝামেলা থেকে দূরে থাকাকালীন “সম্মানজনক কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ” সহ্য করতে সম্মত হন।
একমাত্র ফ্যানস ঘটনার জন্য তার সমাপ্তি এবং গ্রেপ্তারের পরে, হারমান টেনেসি পোস্ট কমিশনের মাধ্যমে তার আইন প্রয়োগকারী শংসাপত্রের “অনির্দিষ্ট স্থগিতাদেশ” এর সাথে সম্মত হন।
তার অত্যাশ্চর্য সহশিল্পী হিসাবে, জর্দিন বলেছিলেন যে অসম্মানিত পুলিশ যদি চান তবে পর্নে একটি সফল ক্যারিয়ার থাকতে পারে।
জর্ডিন আউটকিককে বলেছেন, “আমি অবশ্যই মনে করি তিনি তার সামগ্রিক শারীরিক মর্যাদা/চিত্র এবং আচরণের উপর ভিত্তি করে খুব ভাল করতে চাইবেন। তিনি খুব সুন্দর লোক,” জর্ডিন আউটকিককে বলেছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী