যে ভাষাগুলি খোলা বাজারগুলি, ডিল এবং ব্যাবেলের সাথে কথোপকথনগুলি শিখুন

একটি দ্বিতীয় (বা তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম…) ভাষা কেবল একটি ব্যক্তিগত মাইলফলক নয় – এটি ব্যবসায়ের সুবিধা। আন্তর্জাতিক দল, গ্লোবাল ক্লায়েন্ট, বা সুযোগের জন্য ভ্রমণের সাথে কাজ করা উদ্যোক্তাদের জন্য, ভাষার বাধা গতি কমিয়ে দিতে পারে। সেখানেই বাবেল আসে।
ভাষাতত্ত্ববিদদের দ্বারা ডিজাইন করা এবং সম্মানিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অধ্যয়ন দ্বারা সমর্থিত, বাব্বেলের ভাষা প্ল্যাটফর্ম বাস্তব জীবনের কথোপকথনের উপর জোর দেয়। এই লাইফটাইম ডিলটি বর্তমানে প্রোমো কোড শিখার সাথে মাত্র 134.99 (এমএসআরপি $ 599) এর জন্য উপলব্ধ তবে কেবল 11:59 পিএম প্যাসিফিক August আগস্ট পর্যন্ত।
গ্যামিফাইড ড্রিলগুলির পরিবর্তে, আপনি পরিবহন, ব্যবসা, ডাইনিং এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলির মতো বিষয়গুলিতে ব্যবহারিক পাঠ পাবেন – বিদেশে কাজ করার সময় বা আলোচনার সময় আপনি যে ধরণের যোগাযোগ ব্যবহার করবেন।
আজীবন সাবস্ক্রিপশন সহ, আপনি পাবেন স্প্যানিশ সহ 14 টি ভাষায় কোর্সে সীমাহীন অ্যাক্সেসফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান এবং আরও অনেক কিছু। পাঠগুলি মাত্র 10-15 মিনিট চালিত হয় এবং এগুলি ডেস্কটপ বা মোবাইল, অনলাইন বা অফে অ্যাক্সেসযোগ্য, যাতে আপনি বিদেশে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সভায় যাওয়ার পথে ব্রাশ করতে পারেন। বাবেল আপনার উচ্চারণকে সূক্ষ্ম-সুর করতে, পাশাপাশি ব্যক্তিগতকৃত পর্যালোচনা সেশনগুলি ধরে রাখার জন্য বক্তৃতা-স্বীকৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
আপনি কোনও ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, প্যারিসে কোনও ক্লায়েন্টকে পিচ করছেন বা কেবল বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করতে চান না কেন, বাবেল আপনাকে স্পষ্টতা এবং সাংস্কৃতিক বোঝার সাথে কথা বলতে সহায়তা করে। এবং প্ল্যাটফর্মে নির্মিত এআই-চালিত কথোপকথনের সাথে, আপনি রিয়েল টাইমে প্রম্পটগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুশীলন করতে পারেন, যা শীর্ষ স্তরের ভাষা অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যেও একটি বিরল বৈশিষ্ট্য।
প্রোমো কোড ব্যবহার করার জন্য অপেক্ষা করবেন না একটি পেতে শিখুন ব্যাবিল ভাষা শেখার জন্য আজীবন সাবস্ক্রিপশন 134.99 ডলারে, August আগস্টের মধ্যে বৈধ It’s এটি এককালীন বিনিয়োগ যা আগামী কয়েক বছর ধরে ব্যবসায়ের সাবলীলতায় অর্থ প্রদান করতে পারে।
