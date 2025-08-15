ইয়োনাতান ইউরিখ উত্তোলনের বিরুদ্ধে আইনী বিধিনিষেধ | জেরুজালেম পোস্ট
বিচারক মিজরাহি পুলিশকে তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে উরিচ কোনও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী নন এবং তাই ঘুষের সন্দেহ করা যায় না।
ইয়োনাতান উরিচ, প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু উপদেষ্টা 3 অক্টোবর, 2022 -এ তেল আবিবে একটি সংবাদ সম্মেলনের আগে দেখেছিলেন।(ছবির ক্রেডিট:: অ্যাভশালম সাসনি/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাইফ্র্যাট ফোরশার, বিনী অ্যাস্কেনেসি