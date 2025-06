যৌন পাচারের বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডিডির অভিযুক্ত ওষুধ সরবরাহকারী ব্রেন্ডন পল

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

শন “ডিডি” কম্বস “ফেডারেল ট্রায়ালের জুরিরা যখন সিরাকিউজ বাস্কেটবল বাস্কেটবল খেলোয়াড় ব্রেন্ডন পল শুক্রবার স্ট্যান্ড নেন তখন র‌্যাপারের ঘনিষ্ঠ মিত্রের কাছ থেকে শুনবেন।

রডনি “লিল রড” জোন্সকে অসম্মানিত মোগুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় নামকরণ করার পরে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে পল ডিডির আইনী নাটকে জড়িয়ে পড়ে। সংগীত প্রযোজক দাবি করেছেন যে পল কম্বসের জন্য “খচ্চর” হিসাবে কাজ করেছেন, “ড্রাগস এবং বন্দুক” সংগ্রহ ও বিতরণ করেছিলেন। এরপরে কলেজের প্রাক্তন বাস্কেটবল তারকাটির বিরুদ্ধে অপরাধী কোকেন দখলের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা পরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

পলকে ডিডির ফেডারেল যৌন পাচার এবং র‌্যাটারিং ট্রায়ালয়ে তার সাক্ষ্যের বিনিময়ে অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়েছিল।

নিকোল ফাঁকা বেকার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পল সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হতে পারে কারণ এটি did িলে .ালা প্রান্তে বেঁধে দেওয়ার এবং ডিডির বিরুদ্ধে মামলা মোড়ানোর চেষ্টা করে।

দিদির যৌন পাচার, জুরির ইস্যুর কারণে দেরি করতে বাধ্য করা র‌্যাকটিয়ারিং ট্রায়াল

“এই বিশেষ ক্ষেত্রে, কেন [Brendan Paul] গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কারণ তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি ওষুধ সরবরাহ করেছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, “বেকার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।” ড্রাগের বিতরণ, অন্য লোককে মাদকদ্রব্য তৈরি করার জন্য ড্রাগগুলি দেয় এবং সম্ভবত তারা নেশা না করলে তারা তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে – এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ অপরাধী।

“অন্য কথায়, র‌্যাটারিংয়ের এই বিশেষ অভিযোগটি প্রমাণ করার জন্য, তারা সংযোগ করতে পারে এমন আরও কয়েকটি অপরাধী হতে পারে,” অ্যাটর্নি বলেছিলেন। “এটি মহিলাদের জবরদস্তি এবং/অথবা তারা কীভাবে নির্দেশ করেছে … [Diddy] আনা [escorts] ইন। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করার এক উপায়। আপনি তাদের দুটি প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং, একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অপরাধ প্রমাণ করার আরেকটি উপায় হ’ল সেই লোকটি নিয়ে আসা যিনি সম্ভবত তিনিই পি। ডিডি এবং বা তাঁর লোকদের কী সরবরাহ করছিলেন [the government is] বলবে, তিনি যে ওষুধগুলি ব্যবহার করেছিলেন [on others.]”

প্রসিকিউটররা গুটিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডিডির প্রতিরক্ষা দল সিগন্যালগুলি ট্রায়াল কৌশলে স্থানান্তরিত করে: বিশেষজ্ঞ

Combs চার্জ করা হয়েছিল র‌্যাকটিয়ারিং ষড়যন্ত্র (রিকো) সহ; জোর করে, জালিয়াতি বা জবরদস্তি দ্বারা যৌন পাচার; এবং 17 সেপ্টেম্বর আনসিল করা একটি ফেডারেল অভিযোগে পতিতাবৃত্তিতে জড়িত থাকার জন্য পরিবহন।

দু’সপ্তাহের সাক্ষ্যগ্রহণের সময়, জুরিরা পুরুষ এসকর্টস এবং ডিডির প্রাক্তন বান্ধবী জড়িত “ফ্রিক অফ” দলগুলির অভিযোগ শুনেছিল, ক্যাসি ভেন্টুরা। “আমি ও ইউ” গায়ক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে সেশনগুলির সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এক্সট্যাসি, কেটামাইন এবং কোকেন সহ ড্রাগগুলি নিয়মিত প্রচলন ছিল।

ক্যাসি স্বীকার করেছেন যে এক্সট্যাসি তাকে শ্রুতিমধুর এবং জাগ্রত বোধ করেছিল, অন্যদিকে কেটামাইন তাকে বিচ্ছিন্ন করে তুলবে। তিনি বলেছিলেন যে কোকেন তার হৃদয়ের দৌড় তৈরি করেছে, মাশরুমগুলি তাকে জিনিসগুলি দেখতে দেয় এবং জিএইচবি, যা তারিখ ধর্ষণের ওষুধ হিসাবেও পরিচিত, তাকে মাতাল বোধ করেছিল।

আরেক প্রাক্তন, যিনি “জেন” ছদ্মনামে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি প্রসিকিউটরদের বলেছিলেন যে তিনি ডিডির সাথে হোটেল রাতে জোর করে অনুভব করেছিলেন এবং ব্যাড বয় রেকর্ডসের প্রতিষ্ঠাতা এখনও তার আইনী ফি এবং ভাড়া উভয়ের জন্য অর্থ প্রদান করে।

ফেডারেল অভিযোগে নিউইয়র্ক সিটিতে তাকে গ্রেপ্তার করার এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত ডিডিকে তিন বছর ধরে এবং বন্ধ করে দেওয়ার সময় জেন গালিগালাজের অভিযোগের অভিযোগের কথা স্মরণ করেছিলেন। জেন আদালতকে জানিয়েছেন একজন পুরুষ এসকর্টের সাথে যৌনমিলনের আগে তাকে মাদক নিতে বাধ্য করার পরে ডিডি তাকে জবরদস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ডিডির কথিত সহিংস আচরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি একবার তাকে লাথি মেরে এবং ঘুষি দেওয়ার পরে তাকে চোকহোল্ডে রেখেছিলেন।

ডিডির অপরাধী প্রতিরক্ষা আইনজীবী টেনি জেরাগোস জেনকে র‌্যাপারের সাথে তার সম্পর্ক এবং অভিযোগ করা “হোটেল নাইটস” এ তার অংশগ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

ডিডি তার সাক্ষ্য অনুসারে জেনের ভাড়া তাদের “প্রেমের চুক্তির” মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন। প্রাক্তন বান্ধবী প্রসিকিউশনকে বলেছিলেন যে তিনি র‌্যাপারের জন্য “হোটেল নাইটস” এ পারফর্ম করতে বাধ্য বোধ করেছিলেন কারণ তিনি তার বাড়ির জন্য অর্থ প্রদান বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিলেন। “হোটেল নাইটস” এর জন্য জেন দাবি করেছিলেন যে তিনি অন্তর্বাসে পোশাক পরবেন এবং র‌্যাপারের সামনে অন্য পুরুষদের সাথে যৌন মিলন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিডির যৌন পাচার এবং র‌্যাকটিয়ারিং ট্রায়ালে প্রকাশিত অডিও র‌্যাপারকে জেনকে “ক্র্যাক পাইপ” বলে অভিহিত করেছে। জেন দাবি করেছেন যে তিনি অসুস্থ হওয়ার পরে একাধিক পুরুষ এসকর্টের সাথে যৌন মিলন চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

আর। কেলির প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি হিসাবে কাজ করা বেকার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সরকার কেন সরকার সাক্ষ্য দিতে চায় তাদের সাক্ষীদের অনাক্রম্যতা দিতে পারে। ডিডির যৌন পাচারের মামলায় পল ছিলেন পঞ্চম সাক্ষী অনাক্রম্যতা মঞ্জুর করেছিলেন।

বেকার বলেছিলেন, “এটি খুব সাধারণ, বিশেষত ফেডারেল মামলায়, তাদের যদি তাদের মামলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা অন্তর্দৃষ্টি থাকে তবে তাদের কাছে অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়,” বেকার বলেছিলেন। “প্রায়শই, সেই ব্যক্তিদের যাদের অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়, যদিও তাদের এমন অপরাধ থাকতে পারে যে তারা হয় হয় বা মুখোমুখি হয়, তারা সাধারণত অপরাধের শ্রেণিবিন্যাসে অনেক কম।

“এগুলি সাধারণত নিম্ন অপরাধ যেখানে সরকার বলে, ‘আপনি কী জানেন, এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির যে তথ্য রয়েছে তা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এখানে এখন ফৌজদারি বিভাগ বা বিভাগে যা যা করছেন তা পূর্বে রাখতে ইচ্ছুক যাতে আমরা এই বৃহত্তর মামলায় সাক্ষ্য দিতে পারি।’

দেখুন: শন ‘ডিডি’ কম্বস 2016 এর হোটেল ঘটনায় ক্যাসি ভেনচুরাকে আক্রমণ করে

“তাদের লক্ষ্য, অর্থাৎ সরকার হ’ল যে কোনও কিছু জানে এমন কারও কাছ থেকে সম্ভাব্য তথ্য পাওয়া।”

বিচার শুরু হওয়ার প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে, প্রসিকিউটররা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তারা শুক্রবারের মধ্যে তাদের মামলাটি বিশ্রাম দেবে। র‌্যাপারের আইনী দল সম্প্রতি বিচারক অরুণ সুব্রামনিয়ানকে জানিয়েছে যে তার মামলাটি উপস্থাপনের জন্য দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রয়োজন হবে, এটি স্ট্যান্ডে সাক্ষীদের সাথে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রাথমিক অনুরোধের সম্পূর্ণ বিপরীতে।

বেকার উল্লেখ করেছিলেন যে ডিডির যে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল তা সরকার “আসলে কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ করছে” কিনা তা অনেক প্রশ্ন ছিল।

দেখুন: আইন বিশেষজ্ঞ ডিডি ট্রায়াল নিয়ে অসুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন

“হ্যাঁ, এখানে ঘরোয়া সহিংসতা ছিল। হ্যাঁ, কিছু… সম্পর্ক এবং শারীরিক সহিংসতা ঘটেছিল, তবে এটি কি ফেডারেল আদালতে আসলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তার স্তরে উঠে যায়?” বেকার ড। “আমি মনে করি শুরুতে সর্বত্র প্রশ্ন চিহ্ন ছিল। তবে, আমি মনে করি সময় বাড়ার সাথে সাথে সরকার কী করবে?

“তারা কেবল সাক্ষীর পরে সাক্ষ্য ছুঁড়ে ফেলেছে। যদিও এই স্বতন্ত্র সাক্ষীদের নিজস্ব গল্প রয়েছে, তারা একসাথে তারা যা গঠন করছে তা তৈরি করে, যা এখানে পি। ডিডির নীচে এই পদক্ষেপ।

বেকার বলেছিলেন যে এই সংযোগটি ছিল সরকার 12 জুরির কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

“একটি শূন্যতায়, যদি আমাদের সবেমাত্র প্রথম সাক্ষী থাকে বা আমাদের সবেমাত্র জেন ছিল, যিনি কেবল সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, লোকেরা, আমার মনে হয়, কিছুটা বিভ্রান্ত হবে, যেমন, ‘এক মিনিট অপেক্ষা করুন’। বেকার বলেছিলেন, “আমরা যা দেখি তার উপর ভিত্তি করে তাকে খারাপ প্রেমিক, একজন খারাপ ব্যক্তি, নিশ্চিতভাবে খারাপ স্বামী বলতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, ভিডিওতে,” বেকার বলেছিলেন। “তবে দোষী সাব্যস্ত করার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার জন্য সরকারকে যে স্তরে যেতে হবে তা কি তা উত্থিত হয়?

“আমি মনে করি, যেমনটি আমি বলেছিলাম, শুরুতে এটি কিছুটা নড়বড়ে ছিল। তবে সময়টি যতই যায়, তারা তাদের বিভিন্ন সাক্ষী রাখতে সক্ষম হয় এবং তারা কী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে তা সত্যই আকার দিতে সক্ষম হয়, যা মূলত, আপনি জানেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিকোর এই অভিযোগটি এটি এখনকার মতো নয়, এটি এখন যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উদ্দেশ্যগুলির জন্য তৈরি করা হয়নি।”