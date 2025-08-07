রকেটের ধাক্কায় শহীদ রশিদ কোথায় ছিলেন?

স্ত্রী শহীদ গোলাম আলী রশিদ একটি টেলিভিশন কথোপকথনে খাতম আল -অ্যানবিয়ার সদর দফতরের প্রাক্তন কমান্ডার তার স্ত্রীর সাক্ষ্যের মুহুর্তের কথা বলেছিলেন।
নিম্নলিখিতটি এই সাক্ষাত্কারের স্ত্রী এবং শহীদ রশিদের পুত্রের সাথে একটি অংশ রয়েছে:
*খুব কম সময়ে, বাড়ির বেশিরভাগ অংশ গুঁড়ো ছিল; শহীদ রশিদের কমান্ডার ইয়ার্ডে হাঁটার অভ্যাস অনুসারে তাদের প্রার্থনাগুলি পড়েছিলেন। তারা যেখানে অবস্থিত সেই জায়গাটি ক্ষেপণাস্ত্রের নিকটতম জায়গা ছিল।
*শহীদ রশিদকে বিস্ফোরণ তরঙ্গে শহীদ করা হয়েছিল এবং রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং রাস্তায় টেবিলে আঘাত করা হয়েছিল; স্পষ্টতই তাদের হাসপাতাল না হওয়া পর্যন্ত একটি নাড়ি ছিল।
*শত্রু মনে করে যে সে জিতেছে, তবে এটি এমন নয়, তারা মনে করে যে তারা যুদ্ধে রয়েছে, তবে এটি যুদ্ধযুদ্ধ নয়।
*(সরদার শহীদ রশিদের মেয়ে) আমার বাবা একজন মাস্টার ছাড়া একজন মাস্টার ছিলেন; একজন ব্যক্তি আমার বাবাকে বেনামে শহীদদের ডাকনাম দিয়েছেন, যিনি সম্পূর্ণ সত্য ছিলেন। আমার দাসকে যে বিষয়গুলি আঘাত করেছে তার মধ্যে একটি হ’ল সাম্প্রতিক ঘটনায় আমার বাবাকে বলা হয়েছিল যে তারা তার ছয় বছরের উদযাপনে বোমা ফেলেছিল এবং এটি একটি ভুল ছিল।
*(শহীদ রশিদের স্ত্রীর স্ত্রী) আমার স্ত্রী শহীদ তেহরানী মোগাদ্দামকে আর্টিলারি যেতে এবং রকেট চালু করা শুরু করতে বলেছিলেন। তার সমস্ত পদক্ষেপে কমান্ডার রশিদ শত্রুকে অনুপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সত্যই করেছিলেন।
*যুদ্ধের এই রক্তপাত থেকে, এর প্রথম কাজটি একই sens ক্যমত্য এবং সংহতি ছিল। আমাদের অন্যান্য কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
