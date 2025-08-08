রনি রাদকে বলেছেন টমি লি, নতুন মিউজিক ভিডিওতে ব্রিটানি ফারলান জব ভাল মজাদার

রনি রাদকে
আমার নতুন মিউজিক ভিডিওটি টমি, ব্রিটানির মজা করে …
ক্যাটফিশিং নাটকে LOL !!!
প্রকাশিত
Tmz.com
রনি রাদকে তিনি ক্যাটফিশিং নাটকটি নিয়ে হাসছেন টমি লি এবং ব্রিটানি ফার্লান … তার নতুন মিউজিক ভিডিওটি এই দম্পতির কাছে মজা করে, তবে তিনি বলেছেন রসিকতাগুলি নিরীহ মজাদার।
আমরা “পেয়েছি”বিপরীতে পড়া“শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসের বিচউড ক্যাফেতে গায়ক এবং আমাদের ফটোগ তাকে” সমস্ত আমার মহিলা “সংগীত বিড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
কার্টুনিশলি বিশাল ঠোঁটযুক্ত এক মহিলাকে ব্রিটনি হিসাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং টমি পুতুলের চিকিত্সা পাচ্ছেন এবং পুতুল র্যাডকে খোঁচা দিচ্ছেন … এবং ক্যাটফিশিং কাহিনীটির জন্য খুব সুন্দর একটি সূক্ষ্ম উল্লেখ রয়েছে যা ব্রিটানি এবং টমির মধ্যে সংক্ষেপে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।
রনি বলেছেন যে মিউজিক ভিডিওটি নাটকের মাঝখানে চিত্রিত করা হয়েছিল এবং এটি তার রসবোধের অনুভূতি দেখায় … যদিও রসিকতাগুলি উত্সাহী নয় এবং সব কিছু ভাল মজাদার নয়।
ব্রিটানি এবং টমি এখন একসাথে ফিরে এসেছেন এবং রনি বলেছেন যে তারা তিনজনই পরিস্থিতি সম্পর্কে কেবল হাসতে পারে … কারণ এটিই সংগীত ভিডিওর পিছনে উদ্দেশ্য।
রনি এখনও টমির প্রতিও ভালবাসা পেয়েছে … টমি তাকে ঘুষি মারলে এটি সম্মানের বিষয় হবে।
টিকটোক / @ব্রিটানিফুরলান
যেমনটি আমরা জানিয়েছি … মে মাসে ফিরে, ব্রিটানি দাবি করেছিলেন তিনি ক্যাটফিশড পেয়েছি অনলাইনে রনি হিসাবে পোজ দেওয়ার মাধ্যমে, টমির সাথে বড় সমস্যা দেখা দেয়। রনি এটি অস্বীকার করে এবং আমাদের জানিয়েছিল যে এফবিআই জড়িত হয়েছে।
ব্রিটানি এবং টমি শেষ পর্যন্ত জিনিসগুলি প্যাচ করেছে এবং রনি আশা করে যে মিউজিক ভিডিওটি তাদের সময়ের মধ্যে একটি হাস্যকর মুহূর্ত হিসাবে এটি ফিরে দেখতে সহায়তা করে।