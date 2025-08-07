রনের মা অসুস্থ, এবং একজন খেলোয়াড় অ্যাটলেটিকো-এমজি শ্রেণিবিন্যাসের পরে এমআরভি ছেড়ে চলে যান

বেলো হরিজন্টে পেনাল্টিতে রেড ব্ল্যাককে ৪-৩ গোলে কাটিয়ে ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আলভিনিগ্রো মিনিরো
ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো-এমজির শ্রেণিবিন্যাস স্ট্রাইকার রনকে জড়িত একটি অতিরিক্ত ক্ষেত্রের পরিস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর কারণ, গত বুধবার (06) রাতে খেলোয়াড়কে তাড়াতাড়ি এমআরভি আখড়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, তার মা রাইমুন্ডা বার্বোসা পেনাল্টি শ্যুটআউটের সময় অসুস্থ ছিলেন বলে সচেতন হওয়ার পরে। অ্যালভিনিগ্রো ফ্ল্যামেঙ্গোকে ৪-৩ গোলে পেনাল্টিতে কাটিয়ে টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।
অ্যাথলিটরা জয়ের পরেই এই সংবাদটি পেয়েছিল এবং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এমনকি মিশ্র জোনের সাক্ষাত্কারগুলিতেও অংশ নেননি। ‘রেডিও ইটাটিয়া’ অনুসারে, রন প্রেসকে জানিয়েছিল যে তিনি তার মাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এমআরভি আখড়া থেকে তাত্ক্ষণিকভাবে সরে আসবেন – ক্লাবটির পরামর্শদাতার দ্বারা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি এমন তথ্য।
প্রতিবেদন অনুসারে, আক্রমণকারীটির একটি দৃশ্যমান উত্তেজনাপূর্ণ অভিব্যক্তি ছিল এবং ম্যাচের পরে লকার রুমে খুব কমই থেকে যায়। এখনও পর্যন্ত রাইমুন্ডার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে কোনও আপডেট নেই, বা অ্যাথলেট, পরিবার বা ক্লাবের অফিসিয়াল প্রোফাইল সম্পর্কিত তথ্য নেই।
এই নিবন্ধ অবধি, বৃহস্পতিবার (07) সকালে, রাইমুন্ডার স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে কোনও অতিরিক্ত তথ্য ছিল না।
অ্যাটলেটিকো-এমজি দুর্ভোগের ডোজ দিয়ে জিতেছে
রাইমুন্ডার নার্ভাসনেস আরও বেশি বোধগম্য হয়ে ওঠে যদি প্রস্থানের পুরো প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করে। যেহেতু দ্বৈত জরিমানার দিকে যাত্রা করেছিল, তাই এটি জানা যায় যে খনি শ্রমিকরা ক্যারিয়োকাসের কাছে একটি গোলের পার্থক্যের দ্বারা হেরে গিয়েছিল – যারা প্রাথমিক পর্যায়ে শাইভসের গোল নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। আসলে, প্রথমার্ধটি কুকার দলে উদ্বেগ তৈরি করেছিল।
দ্বন্দ্বের পরিচালক এবং প্রথম লেগের সুবিধার সাথে, খনিজরা উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাত শুরু করেছিলেন, যেন তাদের স্কোরিংটি বিপরীত করতে হয়েছিল। ফ্ল্যামেঙ্গো আরামদায়ক ছিল এবং অ্যালভিনিগ্রোসগুলিতে দৃ strong ় চাপ প্রয়োগ করেছিল, 21 মিনিটের শাইভের পুরষ্কার সহ।
চূড়ান্ত পর্যায়টি অবশ্য প্রথমটির চেয়ে আলাদা ছিল এবং এটি ছিল আরও উন্মুক্ত, তীব্র এবং বিপজ্জনক অ্যাথলেটিক। দলগুলি সালভাদোরের গোলটি চেয়েছিল, শেষ অবধি এবং জরিমানা উল্লেখ করে। ‘ফুটবলের লটারি’ -এ, শোন এভারসন যা কেবল কোনও অভিযোগকে রক্ষা করে না, রাতের শেষ – এবং যোগ্যতা অর্জনকে রূপান্তর করেছিল।
