রবার্টা মিরান্ডার নতুন বিচক্ষণ প্রেমিক সম্পর্কে সমস্ত

ধরে নেওয়া! রবার্টা মিরান্ডা শোতে চুম্বনের 44 বছর ছোট মাস পরে সুরক্ষার সাথে ডেটিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে
68 এ, রবার্টা মিরান্ডা প্রেমের একটি নতুন অধ্যায় বেঁচে আছে, এবার মঞ্চে এবং উন্মুক্ত বিবৃতিগুলিতে একটি চুম্বন দ্বারা চিহ্নিত। গায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ধরে নিয়েছিলেন ড্যানিয়েল টরেস, 24 বছর বয়সী, পার্নাম্বুকো, মেকানিক এবং শিক্ষার্থী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে এই দম্পতি স্পটলাইট থেকে দূরে সম্পর্কটি বজায় রেখেছেন, যখন তারা উত্তর -পূর্বের একটি অনুষ্ঠানের পর্দার আড়ালে চুমু খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।
সেই সময়, রবার্টা দর্শকদের সাথে বিবাহের জন্য ড্যানিয়েলকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য উপস্থাপনাটি বাধাগ্রস্ত করে শ্রোতাদের অবাক করে দিয়েছিল। এই মুহূর্তটি একটি চুম্বন দিয়ে সিল করা হয়েছিল এবং তারপরে অংশীদারের পরিচয় প্রকাশ না করে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি মায়াময় বার্তা। “আমি সংরক্ষিত,” তিনি এ সময় বলেছিলেন।
শিল্পীর প্রেমিক হিসাবে পারফর্ম করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে একটি ভিডিও ভাগ করার পরে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে উপন্যাসটি কেবল প্রকাশ্যে পরিণত হয়েছে।
“হ্যালো, ছেলেরা। এখানে রয়েছেন রবার্টা মিরান্ডার প্রেমিক ড্যানিয়েল টরেস। আমি ভ্যান, মোটরসাইকেল, কারও মতো বাসে হাঁটছি। আমি যে প্রতিক্রিয়া ছিল তা আমি বুঝতে পারি নি। তার সাথে আমার এই সম্পর্ক রয়েছে তা নয় যে আমি নম্র হওয়া বা জিনিসগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করব“তিনি বললেন।
বিচক্ষণতা, তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তার পেশাদার রুটিন বজায় রেখেছেন। “আমার জীবন আছে, স্কুলে আমার যান্ত্রিক কাজ রয়েছে। লোকেরা মনে করে যে আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে রয়েছেন, আপনাকে তার পণ্য উপভোগ করতে হবে। না। এটি আমার জীবন নয়,” তিনি যোগ করেছেন।
এমনকি ব্যক্তিগত জীবন সংরক্ষণ করে, রবার্টা তার সঙ্গীর জন্য কোনও প্রশংসা ছাড়েন না। “তিনি একজন সুন্দর! অন্য রাজ্যে সর্বদা আমার সাথে। আমি সংরক্ষিত, এবং তিনি এটি জানেন, এবং আমাকে …
