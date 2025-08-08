You are Here
রবার্টা মিরান্ডার নতুন বিচক্ষণ প্রেমিক সম্পর্কে সমস্ত
News

রবার্টা মিরান্ডার নতুন বিচক্ষণ প্রেমিক সম্পর্কে সমস্ত

ধরে নেওয়া! রবার্টা মিরান্ডা শোতে চুম্বনের 44 বছর ছোট মাস পরে সুরক্ষার সাথে ডেটিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে




44 বছর কম বয়সী, শিক্ষার্থী, মেকানিক এবং আরও অনেক কিছু: রবার্টা মিরান্ডার নতুন প্রেমিক সম্পর্কে।

44 বছর কম বয়সী, শিক্ষার্থী, মেকানিক এবং আরও অনেক কিছু: রবার্টা মিরান্ডার নতুন প্রেমিক সম্পর্কে।

ছবি: প্লেব্যাক, ইনস্টাগ্রাম / খাঁটি জনগণ

68 এ, রবার্টা মিরান্ডা প্রেমের একটি নতুন অধ্যায় বেঁচে আছে, এবার মঞ্চে এবং উন্মুক্ত বিবৃতিগুলিতে একটি চুম্বন দ্বারা চিহ্নিত। গায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ধরে নিয়েছিলেন ড্যানিয়েল টরেস, 24 বছর বয়সী, পার্নাম্বুকো, মেকানিক এবং শিক্ষার্থী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে এই দম্পতি স্পটলাইট থেকে দূরে সম্পর্কটি বজায় রেখেছেন, যখন তারা উত্তর -পূর্বের একটি অনুষ্ঠানের পর্দার আড়ালে চুমু খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

সেই সময়, রবার্টা দর্শকদের সাথে বিবাহের জন্য ড্যানিয়েলকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য উপস্থাপনাটি বাধাগ্রস্ত করে শ্রোতাদের অবাক করে দিয়েছিল। এই মুহূর্তটি একটি চুম্বন দিয়ে সিল করা হয়েছিল এবং তারপরে অংশীদারের পরিচয় প্রকাশ না করে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি মায়াময় বার্তা। “আমি সংরক্ষিত,” তিনি এ সময় বলেছিলেন।

শিল্পীর প্রেমিক হিসাবে পারফর্ম করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে একটি ভিডিও ভাগ করার পরে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে উপন্যাসটি কেবল প্রকাশ্যে পরিণত হয়েছে।

হ্যালো, ছেলেরা। এখানে রয়েছেন রবার্টা মিরান্ডার প্রেমিক ড্যানিয়েল টরেস। আমি ভ্যান, মোটরসাইকেল, কারও মতো বাসে হাঁটছি। আমি যে প্রতিক্রিয়া ছিল তা আমি বুঝতে পারি নি। তার সাথে আমার এই সম্পর্ক রয়েছে তা নয় যে আমি নম্র হওয়া বা জিনিসগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করব“তিনি বললেন।

বিচক্ষণতা, তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তার পেশাদার রুটিন বজায় রেখেছেন। “আমার জীবন আছে, স্কুলে আমার যান্ত্রিক কাজ রয়েছে। লোকেরা মনে করে যে আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে রয়েছেন, আপনাকে তার পণ্য উপভোগ করতে হবে। না। এটি আমার জীবন নয়,” তিনি যোগ করেছেন।

এমনকি ব্যক্তিগত জীবন সংরক্ষণ করে, রবার্টা তার সঙ্গীর জন্য কোনও প্রশংসা ছাড়েন না। “তিনি একজন সুন্দর! অন্য রাজ্যে সর্বদা আমার সাথে। আমি সংরক্ষিত, এবং তিনি এটি জানেন, এবং আমাকে …

আরও দেখুন

সম্পর্কিত উপকরণ

21 বছর বয়সী, ওয়েবে বিচক্ষণ এবং আরও অনেক কিছু: রোমিওর নতুন বান্ধবী সম্পর্কে যা জানা যায়

দেবোরাহ সেককো বিবাহ শেষ হওয়ার 1 বছর পরে প্রথম নতুন প্রেমিকের সাথে ধরা পড়ে; হার্টথ্রব ইতিমধ্যে ‘ভ্যালে সমস্ত কিছু’ অভিনেত্রী তারিখ দিয়েছে

কানিয়ে ওয়েস্ট হিটলারের প্রতি ভালবাসা ঘোষণা করেছে, বিয়ানকা সেন্সরির উপর ডমিনিয়ন এবং ডি ডি ডিডিকে ডিফেন্ড করেছে: সমস্ত নতুন ‘প্রাদুর্ভাব’ যা ওয়েব বন্ধ করে দিয়েছে

বিচ্ছেদ! ‘ভ্যাল টুডো’ এবং ‘রেইস’ অভিনেতা 42 বছর বয়সী মডেলের সাথে ডেটিং শেষ করেছেন

কে ওরুয়ামের বান্ধবী, মার্সিনহো ভিপির ছেলে? ট্র্যাপার বিতর্কিত মেডিকেল শিক্ষার্থী 5 বছরের জন্য। ছবি!

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts