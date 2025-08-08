You are Here
রবার্ট গ্রিফিন তৃতীয় নাম শীর্ষ 5 এনএফএল প্রধান কোচ
রবার্ট গ্রিফিন তৃতীয় নাম শীর্ষ 5 এনএফএল প্রধান কোচ

তৃতীয় রবার্ট গ্রিফিন তার এনএফএল-পরবর্তী খেলার দিনগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন তৈরি করতে পরিচিত।

তিনি এখনই এনএফএল -এর শীর্ষ পাঁচ প্রধান কোচ কে আছেন সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা শুরু করেছিলেন, শীর্ষ স্তরের এখনই কতটা সম্পাদন করা হয়েছে তা বিবেচনা করে এটি একটি কঠিন কাজ।

আরজিআইআইআইয়ের শীর্ষ পাঁচটি প্রধান কোচ হলেন, কানসাস সিটি চিফসের অ্যান্ডি রেড, ফিলাডেলফিয়া ag গলসের নিক সিরিয়ানি, বাল্টিমোর রেভেনসের জন হারবাগ, নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের ড্যান ক্যাম্পবেল এবং পিটসবার্গ স্টিলার্সের মাইক টমলিন।

এটি তর্ক করার জন্য একটি শক্ত তালিকা, বিশেষত রিডের সাথে শীর্ষে আরও একটি চিত্তাকর্ষক মৌসুমের পরে যা এনএফএল ইতিহাসের প্রথম 3-পিটটি শেষ করার খুব কমই পড়েছিল।

গত মৌসুমের আগে অনেকেরই হট সিটে সিরিয়ানি ছিল, তবে ag গলসকে তিন বছরে দ্বিতীয় সুপার বাউলের উপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার পরে এবং তার প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পরে, তাকে কোনও শীর্ষ -5 তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

হারবাহ এবং টমলিন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক নেতা এবং বিজয়ী ছিলেন, অন্যদিকে ক্যাম্পবেল সিংহদের লিগের অন্যতম বৈধ প্রতিযোগী হিসাবে পরিণত করেছেন, এমন কিছু যা তারা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাস জুড়ে কখনও করেনি।

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস মাইক ভ্রাবেলকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং লাস ভেগাস রেইডাররা পিট ক্যারলকে নিয়োগ করেছিল, এবং উভয়ই অতীতে খুব সহজেই অনেকগুলি শীর্ষ -5 তালিকায় থাকতে পারত, তাদের কিছু সময় পরে তাদের উপার্জন করতে হবে।

আরজিআইআইআই সর্বদা দুর্দান্ত গ্রহণ করে না, তবে তিনি এখানে একটি শক্ত কাজ করেছেন।

