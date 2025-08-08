You are Here
রবার্ট ডান এর পরিবার "অপ্রত্যাশিত" মৃত্যুর পরে "অবিচ্ছিন্ন"
রবার্ট ডান এর পরিবার “অপ্রত্যাশিত” মৃত্যুর পরে “অবিচ্ছিন্ন”

প্রয়াত ব্যবসায়ী বেন ডুনের পুত্র রব ডানির মৃত্যু “সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত,” তার পরিবারকে ছেড়ে চলে যাওয়া “অশান্ত ও হতবাক,” পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অতিরিক্ত বলেছেন।

রবার্ট, যিনি গত দুই দশক ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন, যেখানে তিনি মার্কিন শীর্ষস্থানীয় আইন সংস্থার একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী হিসাবে ক্যারিয়ার তৈরি করেছিলেন, তিনি এই সপ্তাহে মারা গেছেন, তিনি তার পরিবারকে আয়ারল্যান্ডে বাড়িতে রেখেছিলেন, বিশেষত তাঁর মা মেরি, “অবিচ্ছিন্ন”।

ডান পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক্সট্রা.ই.ই.ই.ই.ই.: “রবের মৃত্যু পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ছিল। রব তার মা মেরির খুব কাছাকাছি ছিলেন, তাই তিনি বোধগম্যভাবে হৃদয়গ্রাহী।”

দুবাইতে ছুটিতে থাকাকালীন তার বাবার মৃত্যুর প্রায় দু’বছর পরে তাঁর মৃত্যু আসে।

২০২৩ সালে বেন ডানির আকস্মিক মৃত্যু রবকে শক্তভাবে আঘাত করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে, কারণ পিতা ও পুত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ছিল বলে জানা গেছে।

“রব সম্ভবত বেনের মতো বিভিন্ন উপায়ে সবচেয়ে বেশি হত। তারা একই রসিকতা ভাগ করে নিয়েছিল। সুতরাং বেনের মৃত্যু রবকে শক্তভাবে আঘাত করেছিল,” সূত্রটি বলেছিল।

রবার্ট নিউ ইয়র্কে বসবাস করছিলেন এবং সেখানে একজন সফল অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি তাঁর মা মেরি এবং ভাইবোনদের মার্ক, ক্যারোলিন এবং নিকোলাস দ্বারা বেঁচে আছেন।

নিউইয়র্কের ব্রেহন আইন সোসাইটি সোমবার মিঃ ডানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন: “এটি ভারী হৃদয় এবং গভীর শ্রদ্ধা ও স্মরণে যে আমরা রবার্ট ‘রব’ ডান, ব্রেহনের রাষ্ট্রপতি ইমেরিটাসকে পাস করার ঘোষণা দিয়েছি।

“রবের ন্যায়বিচারের প্রতি অটল উত্সর্গ, ব্রেহন আইন সোসাইটির মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব এবং আইরিশ-আমেরিকান আইনী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর স্থায়ী প্রতিশ্রুতি একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে।”

🕯 মেমোরিয়ামে: রবার্ট ডান ব্রেহন প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস এটি ভারী হৃদয় এবং গভীর শ্রদ্ধা এবং স্মরণে রয়েছে যে আমরা …

পোস্ট করেছেন নিউ ইয়র্কের ব্রেহন আইন সোসাইটি চালু সোমবার, আগস্ট 4, 2025

সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে অন্য একজন লিখেছেন: “প্রিয় রব, খুব শীঘ্রই চলে গেলেন। মিসেস ডান, রবের ভাই -বোন এবং বর্ধিত পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমাদের সমবেদনা।”

আরেকটি যোগ করেছেন: “রব এমন একটি স্মার্ট এবং মজার লোক ছিলেন যিনি তাঁর সংগীত সম্পর্কে এতটাই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পাসিং তাকে চিনা সকলের জন্য একটি বিশাল শক এবং প্রচণ্ড ক্ষতি।”

তাঁর মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তিতে লেখা আছে: “রবার্ট ডান (নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্বে ক্যাসেলকনকের, ডাবলিন 15) আগস্ট 1 লা 2025 নিউ ইয়র্কে শান্তিপূর্ণভাবে।

“মেরির ডার্লিং পুত্র এবং প্রয়াত বেন, মার্ক, ক্যারোলিন এবং নিকোলাসের খুব প্রিয় ভাই এবং বেনের প্রিয় চাচা, কেটি, পার্ল এবং জোসেফ

“দুঃখের সাথে তাঁর প্রেমময় মা, ভাই, বোন, ভাগ্নী, ভাগ্নে, চাচী, চাচা, চাচাত ভাই, বর্ধিত পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের একটি বিশাল বৃত্ত দ্বারা মিস করেছেন।”

মিঃ ডান রবিবার সন্ধ্যায়, 10 আগস্ট, কুনিংহামের ফিউনারাল হোম, চার্চ অ্যাভিনিউ, ব্লাঞ্চার্ডস্টাউনে পুনরায় সাজবেন।

তাঁর জানাজা সোমবার সকালে ক্লোনসিলার পোর্টারস্টাউন, সেন্ট মোচ্টা চার্চে অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপরে ক্যাসেলকনক চার্চইয়ার্ডে দাফন করা হবে।

*এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল অতিরিক্ত। আই



