You are Here
রবার্ট মিলারের একজন সহযোগী পিম্পিং থেকে খালাস পেয়েছেন
News

রবার্ট মিলারের একজন সহযোগী পিম্পিং থেকে খালাস পেয়েছেন

বিলিয়নেয়ার রবার্ট মিলারের একজন কর্মচারী বুধবার পিম্পিং থেকে খালাস পেয়েছিলেন। নারী ও কিশোর -কিশোরীদের বিরুদ্ধে বহু যৌন অপরাধের অভিযোগে অক্টোজেনারিয়ানকে টার্গেট করে ফৌজদারি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার দু’মাস পরে ঘটে যাওয়া একটি পরিবর্তন।


টেরেসিটা ফুয়েন্তেস, একজন 68 বছর বয়সী মহিলা, ২০২৪ সালে ২০১৫ থেকে ২০১ of সালের মধ্যে সংঘটিত ক্রিয়াকলাপের জন্য পিম্পিংয়ের অভিযোগ করেছিলেন। তার সরকারী ঠিকানা ওয়েস্টমাউন্টের রবার্ট মিলারের একটি বাড়ি।

বুধবার, মন্ট্রিল কোর্টহাউসে, ক্রাউন প্রসিকিউটর আদালতে ঘোষণা করেছিলেন যে এই ফাইলটিতে অফার করার কোনও প্রমাণ নেই। বিচারক এভাবেই এমকে খালাস করলেনআমি ফুয়েন্তেস, যারা উপস্থিত ছিলেন না। এটা স্পষ্ট নয় যে কেন প্রসিকিউশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সংরক্ষণাগার ফটো লা প্রেস, একটি উত্স দ্বারা সরবরাহ করা

1990 এর দশকের একটি ছবিতে রবার্ট মিলার।

জুনের মাঝামাঝি সময়ে, রবার্ট মিলার তার খুব অনিশ্চিত স্বাস্থ্যের কারণে প্রক্রিয়া অবলম্বন থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। ৮১ বছর বয়সী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা এবং কৈশোর বয়সী মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। 1995 থেকে 2016 পর্যন্ত অপরাধ স্তম্ভিত হয়েছে।

সুতরাং এটি এখনও রয়ে গেছে যে এই ফাইলে একজন অভিযুক্ত, এটি হলেন রেমন্ড পাউলেট, বিলিয়নেয়ার রবার্ট মিলারের কথিত মাধ্যম। তিনি যে মহিলাদের যৌন পরিষেবা দেওয়ার জন্য ছিলেন তাদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আয়োজনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন।

গত মাসে, 76 76 বছর বয়সী ব্যক্তির বিরুদ্ধে 14 বছরের কম বয়সী একজন ব্যক্তির উপর যৌন যোগাযোগের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যৌন যোগাযোগ, যৌন নিপীড়ন এবং পিম্পিংয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। মন্ট্রিল কোর্টহাউসে দায়ের করা গ্রেপ্তারের আদেশে তিনজন ক্ষতিগ্রস্থদের উল্লেখ করা হয়েছে। 1995 এবং 2001 এর মধ্যে ঘটনাগুলি ঘটত।

-ভিনসেন্ট লরোচে, প্রেস



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।