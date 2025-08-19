রবিনহুড বিনিয়োগ হিসাবে পুনরায় ব্র্যান্ড স্পোর্টস বাজি করার চেষ্টা করে

রবিনহুড একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে যেখানে লোকেরা পর্যাপ্ত রক্ষী ছাড়াই বন্যভাবে অনুমানমূলক বিনিয়োগ করে। সুতরাং এটি কেবল ঠিক যে এটি স্পোর্টস বাজি ব্যবসায়ে প্রবেশ করছে। সংস্থা ঘোষণা মঙ্গলবার যে এটি কালশির সাথে অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে কলেজ এবং পেশাদার ফুটবলের জন্য “পূর্বাভাস বাজার” চালু করছে।
সংস্থার মতে, এটি আগামী দিনগুলিতে এনএফএল এবং এনসিএএ গেমসের জন্য “চুক্তি” তালিকাভুক্ত করা শুরু করবে, প্রতিটি ম্যাচআপ তাদের কিক অফের আগে দুই সপ্তাহের জন্য খোলা করার পরিকল্পনা নিয়ে। রবিনহুডের ফিউচার অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার জেবি ম্যাকেনজি জেবি ম্যাকেনজি এ -তে বলেছেন, “আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা অনেক দূরে এবং দূরে রয়েছে” বিবৃতি। “আমাদের পূর্বাভাস মার্কেটস হাবটিতে প্রো এবং কলেজ ফুটবল যুক্ত করা আমাদের জন্য কোনও মস্তিষ্কের নয় কারণ আমরা আপনার সমস্ত বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তার জন্য রবিনহুডকে একটি স্টপ শপ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য করি।”
এটি কিছুটা মজার এবং অনেক দুঃখের বিষয় যে রবিনহুড আপনার অর্থকে “বিনিয়োগ” হিসাবে ফুটবল গেমসের ফলাফলের দিকে নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে এটি অবশ্যই সত্য, যদিও সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে তাই। বাস্তবতা হ’ল রবিনহুড আপনাকে আপনার অর্থকে ঘিরে রাখতে চায় কারণ এভাবেই এটি অর্থ উপার্জন করে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যা এটি বাজারের নির্মাতাদের দিকে রুট করে। এজন্য অ্যাপটি অভিজ্ঞতা গামাইফ করেব্যবহার অন্ধকার প্যাটার্ন কৌশল আপনি বাজারে বাজি ধরতে পারেন যে আপনি বাজারকে পরাজিত করতে পারেন। মিশ্রণে স্পোর্টস বাজি যুক্ত করে, এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে এটি স্টকব্রোকারের মতোই ক্যাসিনো।
রবিনহুড সেই ফ্রেমিংয়ের সাথে একমত হবে না। মধ্যে প্রেস রিলিজ ঘোষণা এর ফুটবল বাজারগুলি, সংস্থাটি স্পোর্টস বাজিটিকে বিশেষভাবে তার অফারগুলি থেকে পৃথক করে। “স্পোর্টস বাজির বিপরীতে, যেখানে ফার্মটি একটি লাইন সেট করে, ইভেন্ট চুক্তিগুলি আর্থিক বাজার কাঠামোর শক্তি এবং কঠোরতা অর্জন করে এবং এমন একটি বাজারে দেওয়া হয় যেখানে ক্রেতারা এবং বিক্রেতারা দাম নির্ধারণের জন্য ইন্টারঅ্যাক্ট করে,” এতে যুক্তি ছিল। “গ্রাহকরা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোনও খেলা পর্যন্ত এবং পুরো অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে – বা প্রস্থান করার – সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারেন।”
প্রচুর রাজ্য একমত নয়, এটি কী মূল্যবান। কমপক্ষে সাতটি রাজ্য কালশিকে থামানো এবং বিরক্তি আদেশ পাঠিয়েছে, সংস্থাটিকে তাদের নিজ নিজ বাসিন্দাদের পূর্বাভাস বাজার দেওয়া বন্ধ করতে বলেছে। এই রাজ্যগুলি যুক্তি দেয় যে স্পোর্টস ট্রেডিং এবং ক্রীড়া বাজির মধ্যে “কোনও অর্থবহ পার্থক্য” নেই, যা তর্ক করা খুব কঠিন বলে মনে হয়। স্পোর্টস “ট্রেডিং” এখনও কার্যকরভাবে একটি গেমের ফলাফলের উপর বাজি ধরেছে, কেবল স্থানান্তরিত বাজারগুলি সহ।
কালশি অবশ্যই পার্থক্যটি অর্থবহ এবং মূলত রয়েছে বলে মনে করেন অবিরত পরিচালনা অবিরত। সংস্থাটি প্রদত্ত, ফেডারেল পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত এটি সম্ভবত এর বৈধতার পক্ষে কোনও চ্যালেঞ্জ জিতবে ডোনাল্ড ট্রাম্প, জুনিয়রকে একটি কৌশলগত উপদেষ্টার আসন হস্তান্তর করেছিলেন।এই বছরের শুরুর দিকে। আপনি যদি জুয়ার ধরণের হন তবে এটি সম্ভবত একটি নিরাপদ বাজি যে কালশি কিছু স্ট্রিং টানতে পারে।