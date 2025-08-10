রবিন অবশেষে আবার কিছু সিনেমাটিক প্রেম পাচ্ছে

অনলাইনে ডিসি ভক্তদের আনন্দের জন্য, ব্যাটম্যান পার্ট II ২০২26 সালের শুরুর দিকে এখন তার প্রারম্ভিক তারিখের আগে প্রাক-প্রযোজনায় প্রবেশ করেছে। পরিচালক ম্যাট রিভস এবং সহ-লেখক ম্যাটসন টমলিন তাদের ব্যাট-সিকোয়েল থেকে কী প্রত্যাশা করবেন সে সম্পর্কে গোপনীয় ছিলেন, তবে এখন কিছু সময়ের জন্য গুজব উড়ে গেছে, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এটি আরও গা dark ় হবে-সম্ভবত এটি হবে এবং সম্ভবত এটি পছন্দ করেছেন এবং সম্ভবত এটি পছন্দ করেছেন এবং সম্ভবত এটি পছন্দ করেছেন সাম্রাজ্য ফিরে আসে এক পর্যায়ে – এবং ব্যাটম্যানের সাইডকিক রবিনকে দেখাবে।
যদি সত্য হয় তবে এটি তৃতীয় ব্যাট-প্রজেক্টের জন্য ছেলের ওয়ান্ডার টু টো-র সাথে সিলভার স্ক্রিনে আঘাত করতে পারে। এছাড়াও ডেকের উপর অ্যানিমেটেড স্টপ-মোশন মুভি রয়েছে গতিশীল জুটি, যা প্রথম দুটি রবিন, ডিক গ্রেসন এবং জেসন টডের দিকে মনোনিবেশ করবে; এবং সাহসী এবং সাহসী, যা ব্যাটম্যানের জৈবিক পুত্র ড্যামিয়ান ওয়েনকে নিয়ে আসবে এবং সম্ভবত অন্যান্য ব্যাটফ্যামিলি সদস্যদেরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে।
জিনিসগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হত তা থেকে অবশ্যই অনেক দূরে চিৎকার: পরে ব্যাটম্যান ও রবিন, ব্যাটম্যানের ছোট অর্ধেকটি লাইভ-অ্যাকশন মুভিতে দেখা যায়নি। ক্রিস্টোফার নোলানের ডার্ক নাইট ট্রিলজির কথা বলার মতো কোনও রবিন ছিল না-জোসেফ গর্ডন-লেভিটের জন ব্লেক ডিক, জেসন এবং জেসনের উত্তরসূরি টিম ড্রেকের একটি সংমিশ্রণ, তবে অন্যথায় কেবল কিছু লোক ব্রুস ক্রিস্টেন গথামের প্রোটেক্টরকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জ্যাক স্নাইডার সিনেমাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক রবিন সত্যিই কোনটি নির্দিষ্ট করে না। এগুলির মধ্যে, ডিকের অ্যানিমেটেড শো এবং ফিল্মগুলির মতো প্রসারিত মিডিয়াতে সর্বাধিক খেলা হয়েছে লেগো ব্যাটম্যান, টিন টাইটানস (উভয় সংস্করণ), এবং তরুণ ন্যায়বিচার, দামিয়ানের সাথে বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক অ্যানিমেটেড সিনেমা, অ্যাডাল্ট সিরিজ হারলে কুইন এবং এর জন্য একটি সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠ দ্বিতীয় ধন্যবাদ অন্যায় 2। ফ্যান-প্রিয় রবিন টিম এবং তার উত্তরসূরি/শেষ বান্ধবী স্টেফানি ব্রাউন খেলোয়াড়দের সমর্থন করছেন ব্যাটম্যান: অ্যানিমেটেড সিরিজ বা টাইটানস এবং তরুণ ন্যায়বিচার, তবে সত্যিই নিজের কাছে পুরো স্পটলাইটগুলি পায়নি। এবং নিম্ন প্রান্তে, জেসন সত্যিই কেবল আছে টাইটানস এবং রেড হুডের নীচে তাঁর নামে ফিল্ম করুন, যখন ড্যামিয়ানের ধরণের সমসাময়িক ডিউক থমাস প্রি-স্কুল-কেন্দ্রিক রবিন ব্যাটওয়েলস।
বিগ স্ক্রিনে হিট করে তিনটি রবিন অভিনীত প্রকল্পগুলি কোথায় পেয়েছে সেখানে ডিসির মন কী পরিবর্তন করেছে? আপনি সময়মতো এটি প্রচুর পরিমাণে রাখতে পারেন: খুব শীঘ্রই বা পরে, ডাব্লুবিকে ব্যাটম্যান একক অভিনয় ছিল কিনা বা পুরো কর্মচারী ছিল কিনা তা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং যদি তাই হয় তবে কতটা। রিভসের ব্যাটম্যান এবং এর সাথে সাহসী সংস্করণ থেকে আসা সংস্করণ ফ্ল্যাশ পরিচালক অ্যান্ডি মুশিয়েটি, ওয়ার্নার ব্রাদার্স উভয় প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি মোকাবেলা করার চেষ্টা করছেন: রিভসের সংস্করণটি ব্রুসকে ধীরে ধীরে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার জন্য একজন একক যুবককে উত্থাপন করার জন্য নিজের উপর একটি হ্যান্ডেল পেতে দেখাতে পারে এবং মুশিয়েট্টির একটি পুরো পরিবার থাকতে পারে যা তাকে জাহান্নাম এবং পিছনে অনুসরণ করতে পারে। এই দুটি সিনেমাটিক সংস্করণ লিঙ্ক আপ হোক না কেন, এই দ্বৈত পদ্ধতির তাত্ত্বিকভাবে একটি মিনি-সিনেম্যাটিক মহাবিশ্বের মিষ্টি স্পটটি হিট করে যেখানে ডাব্লুবিই যদি শ্রোতাদের সাথে অনুরণিত না হয় তবে ডাব্লুবিই ব্যাক আউট করতে পারে, বা যদি তারা প্রত্যেকে তাদের ওজন টানতে পারে তবে উভয়ের সাফল্যের সন্ধান করতে পারে।
ওজন টানার কথা বললে, বিগত কয়েক বছরে ব্যাটম্যান-অ্যাডজাসেন্ট মিডিয়া অনেক হয়েছে। জোকার এবং হারলে কুইনের মতো ভিলেনরা (পৃথকভাবে এবং ডাবল অ্যাক্ট হিসাবে উভয়ই) তাদের নিজস্ব একক প্রকল্প অর্জন করেছেন, ডিট্টো দ্য পেঙ্গুইন এবং শেষ পর্যন্ত ক্লেজফেস। একই তাঁর মিত্রদের ক্ষেত্রেও যায়; ডিক, জেসন এবং টিম সবাই ছিল টাইটানস, জিম গর্ডন এবং আলফ্রেড পেনিওয়ার্থ যখন তাদের নিজস্ব লাইভ-অ্যাকশন প্রকল্পগুলি শিরোনাম করেছেন, গোথাম এবং পেনিওয়ার্থ। (গোথাম একটি সামান্য প্রতারণা, যেহেতু একজন তরুণ ব্রুস ওয়েন তার সহ-নেতৃত্ব এবং এটি শেষ পর্যন্ত ব্যাটম্যানের প্রিকোয়েল হয়ে উঠেছে।) ব্যাটগার্ল আরও একটি সংযোজন হতে পারে, তবে সিনেমাটি বাতিল এবং লক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডাব্লুবি মনে করেছে যে রবিন আরও ভাল প্রার্থী-সম্ভবত এই নামের সাথে প্রায় 10 জন এবং কাজ করার জন্য একটি ছোট্ট রোডম্যাপের দ্বারা সহায়তা করা হয়েছে।
প্রতিটি রবিন অবতার দেখায় যে ম্যান্টলটি কতটা বহুমুখী এবং গুরুত্বপূর্ণ, এবং সম্ভবত ডাব্লুবিই বড় পর্দায় একাধিক সংস্করণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আন্ডারপ্রেসিয়েটেড নীল বিটল মিসেস মার্ভেল বা স্পাইডার-ম্যানের শিরাতে একজন তরুণ নায়কের কাছে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্টুডিওর প্রথম আসল ছুরিকাঘাতের মতো অনুভূত হয়েছিল, যা তখন থেকে পরিবারের নাম এবং তরুণ দর্শকদের সাথে হিট হয়ে গেছে। ডাব্লুবি এর কৃতিত্ব, সুপারম্যান সুপারগার্ল এবং হকগার্লে কিছু অল্প বয়স্ক রক্ত ছিল, তবে এই দু’জন তাদের 20-এর দশকের প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ে রয়েছে এবং তাদের যৌবনে কমলা খান বা পিটার পার্কারের পক্ষে যেভাবে ছিল সেভাবে বিক্রয় বিন্দু নয়। রবিনকে এড়িয়ে কয়েক দশক ব্যয় করার পরে, তাকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই: ডোমিনো মাস্ক এবং সবুজ প্যান্ট কে পরা তা নির্বিশেষে, একটি রবিনকে তারা কতটা তরুণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। গতিশীল জুটি, সাহসী এবং সাহসী, এবং টিন টাইটানস মুভিটি বছরের পর বছর ধরে একইভাবে যুব জনসংখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আঘাত করতে পারে।
এটি সর্বদা রবিনের সাথে ঘটতে পারত, ঠিক যেমনটি ওয়ান্ডার ওম্যান, গ্রিন ল্যান্টন এবং ডিসির বিশাল রোস্টারের অন্য কারও সাথেই পারত। ডাব্লুবি এর বৃহত্তম সমস্যা প্রায়শই নিজেই হয়, বিশেষত এটি সুপারহিরোগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং বিশেষত যখন ব্যাটম্যানের কথা আসে। তবে বড় পর্দায় চরিত্রের ইতিহাসের মূল অংশ ছাড়াই এতটা মিস হওয়া এত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে, এই রবিন-নেতৃত্বাধীন প্রকল্পগুলির মধ্যে যে কোনওটি প্রথমে হিট করে একটি যথাযথ ইভেন্টের মতো মনে হবে। ডিসি মুভিগুলির এই নতুন যুগটি শ্রোতাদের তারা যা চেয়েছিল তা দেওয়ার জন্য প্রকল্পগুলির মিশ্রণ এবং এমন কিছু জিনিস যা এটি দেখতে চায় না তা জানেন না। তাদের জন্য ভাগ্যবান, রবিন উভয় বিভাগে ঝরঝরে পড়ে।
