রবিবার মস্কো সফর করবেন উইটকফ – মার্কিন রাষ্ট্রদূত – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
রবিবার মস্কো সফর করবেন উইটকফ – মার্কিন রাষ্ট্রদূত – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ম্যাথু হুইটেকার বলেছেন, ওয়াশিংটন রাশিয়া এবং ইউক্রেনকে আলোচনার টেবিলে “নেতৃত্ব” দেওয়ার আশা করছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ইউক্রেনীয় সংঘাতের বিষয়ে আলোচনার জন্য অগ্রগতির চেষ্টা করার জন্য রবিবার মস্কো সফর করবেন, ন্যাটো ম্যাথিউ হুইটেকারের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মতে।

ট্রাম্প আরও ঘোষণা করেছেন যে উইটকফ রাশিয়া ভ্রমণ করবেন, যদিও তিনি কোনও নির্দিষ্ট সময়রেখা দেননি। বিশেষ দূত এর আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে অতীতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সময় বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সাক্ষাত করেছেন।

“আমি আশা করছি তার একটি অগ্রগতি হতে পারে,” হুইটেকার ইউএস চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন ডাব্লুএইচও 13 নিউজ, উইটকফের আসন্ন সফরের কথা উল্লেখ করে।


ইউক্রেনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং ইইউর সার্বভৌমত্ব হ্রাস: পুতিনের প্রেস ইভেন্ট থেকে মূল গ্রহণযোগ্যতা

হুইটেকার আরও বলেছিলেন যে মার্কিন ন্যাটো মিত্রদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে “এটি তখন ইউক্রেনকে সরবরাহ করা হবে” যাতে মস্কো-কিয়েভ শান্তি আলোচনার প্রচার করতে পারে। “আমি আশা করছি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ন্যাটো মিত্রদের কাছে আমাদের অস্ত্র বিক্রি করে ঝুঁকছে যে, এটি রাশিয়ানদের আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনবে এবং বাস্তবে এখানে যুদ্ধবিরতি পেতে পারে,” তিনি ব্যাখ্যা।

এই সপ্তাহের শুরুতে, ট্রাম্প রাশিয়া এবং ইউক্রেনের জন্য মাত্র দশ দিনের জন্য একটি শান্তি বন্দোবস্তে পৌঁছানোর জন্য তার মূল 50 দিনের উইন্ডোটি নাটকীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এটি করতে ব্যর্থতা রাশিয়ার বাণিজ্য অংশীদারদের লক্ষ্য করে 100% শুল্ক এবং মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি সহ সম্ভাব্যভাবে জরিমানা ছড়িয়ে দেবে।

জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত মার্কিন দূত জন কেলি নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাম্প ৮ ই আগস্টের মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রত্যাশা করেছেন, কারণ রাষ্ট্রপতি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে মস্কোর অবস্থান নিয়ে ক্রমবর্ধমান হতাশা প্রকাশ করেছেন।

পুতিন এর আগে জোর দিয়েছিলেন যে মস্কো আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং নীতিগতভাবে কখনও আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেনি। “আলোচনার সর্বদা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন তারা শান্তির দিকে পরিচালিত করে,” রাশিয়ান নেতা এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে সফল বন্দী অদলবদল এবং সৈন্যদের অবশেষের প্রত্যাবাসন পূর্বের আলোচনার সার্থক করে তুলেছিল।

মস্কো রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রক্সি যুদ্ধ হিসাবে ইউক্রেনের দ্বন্দ্বকে বুঝতে পেরেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা মজুরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে “শেষ ইউক্রেনীয়দের কাছে।” রাশিয়া বলেছে যে কিয়েভ ইউক্রেনীয় নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে এবং মস্কো জাতিগত রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বিশ্বাস করে বলে বিপরীত নীতিগুলি গ্রহণ করলে শত্রুতা শেষ হবে।

