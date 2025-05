রবিবার রাতে গেম 7 এর জন্য ম্যাপেল লিফস আগ্রহী: ‘এটি কখনই পুরানো হয় না’

ডিফেন্সম্যান মরগান রিয়েলি সকালের স্কেটের পরে বলেছিলেন, “স্নায়ু রয়েছে, তবে এটিই আপনি চান।” “অফ সিজনে আপনি এটিই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন This এটি আপনি নিজেরাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যে আপনি নিজেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কমপক্ষে, প্লে অফগুলিতে খেলার এবং এই গুরুত্বপূর্ণ গেমগুলিতে খেলার সুযোগটি সবচেয়ে বেশি বোঝায়।

২০০২ সালের পর প্রথমবারের মতো একটি লিফস জয় তাদের ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে ফেলবে, যখন তারা ছয়টি খেলায় ক্যারোলিনার কাছে হেরেছিল।

বেরুব চান তার খেলোয়াড়রা ভবনে পরিবেশের সুযোগ নিতে পারে। শুধু একটি লাইন অতিক্রম করবেন না।

বেরুব বলেছিলেন, “আমাদের গ্রুপে আমাদের গ্রুপের জন্য, আমাদের ভিড়ের সামনে, উত্সাহী ভিড়, উত্সাহী ভক্ত, উত্সাহী শহরটির জন্য এটি উত্তেজনা।” “তবে এতে ধরা পড়বেন না। আপনি গেম 6-এ যা করেছেন তা করুন (শুক্রবার ফ্লোরিডায় ২-০ ব্যবধানে জিতে)।

“আমরা ফ্লোরিডার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করব তা জানি এবং এটি একটি দুর্দান্ত দল। আপনার গেমটি সরল করুন Everything প্রত্যেকেরই কিছুটা ঘাবড়ে যা আপনাকে প্রথম দম্পতির শিফটে স্নায়ু বের করতে হবে Dirce সরাসরি খেলুন, সরাসরি থাকুন, আপনার সতীর্থদের উপর নির্ভর করুন And এবং আপনি কাদের পক্ষে খেলছেন Your আপনার সতীর্থ।”