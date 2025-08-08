রয়টার্স মার্কিন প্রতিরক্ষা ক্রয়ের ভারত বিরতি সম্পর্কে ‘ভুল’ – আরটি উত্স – আরটি ইন্ডিয়া সম্পর্কে রিপোর্ট

সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে নয়াদিল্লি পি -8 আই বিমান, স্ট্রাইকার যানবাহন এবং জাভেলিন ক্ষেপণাস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে
রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সমালোচনামূলক অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে “ভুল,” শুক্রবার ভারত সরকারের সূত্রগুলি আরটিকে জানিয়েছে।
এই বিষয়টির সাথে পরিচিত তিন ভারতীয় কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থাটি বলেছে যে নয়াদিল্লি পি -8 আই বিমান, স্ট্রাইকার যানবাহন এবং জ্যাভেলিন ক্ষেপণাস্ত্র কেনার পরিকল্পনা বিরতি দিয়েছিল, এটি পরামর্শ দিয়েছিল যে এটি ভারতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কের উপর অসন্তুষ্টির চিহ্ন ছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পি -8 আই বিমানের চুক্তিটি $ 3.6 বিলিয়ন হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল।
সংবাদ সংস্থাটি যোগ করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের পরিকল্পিত সফরের সময় কেন এই ক্রয় ঘোষণা করা হবে, যা এখন বাতিল করা হয়েছে।
বুধবার, ট্রাম্প দক্ষিণ এশীয় জাতির উপর রাশিয়ান তেল ক্রমাগত ক্রয়ের জন্য 25% শুল্ক চাপিয়ে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন – ইতিমধ্যে ভারতীয় আমদানিতে আরোপিত 25% ছাড়াও দেশগুলি বাণিজ্য চুক্তির একটি সময়সীমা পূরণ না করে।
ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র এই সপ্তাহে বলেছেন “রাশিয়া থেকে আমদানি বাজারের কারণগুলির উপর ভিত্তি করে এবং ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করার সামগ্রিক লক্ষ্য নিয়ে করা হয়।”
