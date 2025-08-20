রয়্যালস তাত্ক্ষণিক লভ্যাংশ প্রদানের সময়সীমা অধিগ্রহণের বাণিজ্য

আউটফিল্ডার মাইক ইস্ট্রজেমস্কি দ্রুত কানসাস সিটি রয়্যালসের সাথে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছেন।
এটি করতে গিয়ে ইয়াস্ট্রজেমস্কি ইতিহাসের বইগুলিতে তাঁর নামটি খোদাই করেছেন। তিনি রয়্যালসের হয়ে মাত্র 15 টিতে তার তৃতীয় লিডঅফ হোমারকে বেল্ট করেছিলেন, হয়ে উঠছেন দ্বিতীয় দ্রুততম খেলোয়াড় ১৯০১ সাল থেকে একটি নতুন দলের সাথে তিনটি লিডঅফ হোমারকে আঘাত করা। 2000 সালে মেরিনার্সের সাথে তার প্রথম সাতটি খেলায় তিনটি লিডফ হোমারকে আঘাত করা রিকি হেন্ডারসন ইয়াস্ট্রজেমস্কির চেয়ে একমাত্র খেলোয়াড়।
আউটফিল্ডে আপগ্রেড সন্ধান করা বাণিজ্য সময়সীমার রয়্যালদের জন্য অগ্রাধিকার ছিল। রয়্যালস আউটফিল্ডাররা একটি .205/.262/.306 ব্যাটিং লাইন তৈরি করতে একত্রিত হয়েছিল 31 জুলাইয়ের মাধ্যমেমাত্র 20 হোমারকে আঘাত করা। তারা হিট (251), ডাবলস (47), হোম রান, ব্যাটিং গড়, অন-বেস শতাংশ এবং স্লাগিংয়ে মেজরদের মধ্যে সর্বশেষ স্থান অর্জন করেছে।
ইয়াস্ট্রজেমস্কি রয়্যালসের লাইনআপের উন্নতি করতে তার অংশটি করেছেন। তিনি কানসাস সিটিতে তার 59 টি প্লেট উপস্থিতিতে একটি .229/.339/.625 ব্যাটিং লাইন তৈরি করেছেন, পাঁচটি হোমার এবং চারটি ডাবলকে আঘাত করেছেন। ইয়াস্ট্রজেমস্কি বেসে উঠতে চলেছে, মাত্র নয়টি স্ট্রাইকআউট নিয়ে নয়টি হাঁটাচলা করে। লাইনআপের শীর্ষে তাঁর উপস্থিতি শর্টসটপ ববি উইট জুনিয়র, প্রথম বেসম্যান ভিনি পাসক্যান্টিনো এবং তৃতীয় বেসম্যান মিকেল গার্সিয়ার জন্য টেবিলটি সেট করেছে।
এই উত্পাদনটি ইতিমধ্যে ইয়াস্ট্রজেমস্কিকে রয়্যালসের লিডারবোর্ডে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর ০.৮ এফওয়ার যে কোনও রয়্যালস আউটফিল্ডারের জন্য দ্বিতীয় সেরা চিহ্ন, কেবল কাইল ইসবেলকে (১.২ এফওয়ার) অনুসরণ করে। স্ট্যান্ডিংগুলিতে পার্থক্যটি স্পষ্ট, কারণ রয়্যালস বুধবার প্রবেশ করে চূড়ান্ত বন্য-কার্ড স্পটের 2.5 গেমের মধ্যে চলে গেছে।
তেমনি, ইয়াস্ট্রজেমস্কির অভিনয় এই অফসিসনটি পরিশোধ করতে পারে। তিনি একজন নিখরচায় এজেন্ট হতে চলেছেন এবং বেস এবং শালীন ক্ষমতায় যাওয়ার দক্ষতার কারণে তিনি প্রচুর আগ্রহ তৈরি করতে পারেন। যেহেতু তিনি তাত্ক্ষণিক প্রভাব ফেলেছেন, এই কয়েক মাস তিনি কেবল একজন রয়্যালস ইউনিফর্মে ব্যয় করেন না।