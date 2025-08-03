You are Here
রয়্যালস বন্ধ করতে শেরজার জ্বলজ্বল করে

টরন্টো-ম্যাক্স শেরজার শনিবার টরন্টো ব্লু জেসের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উত্কৃষ্ট পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছিলেন।

৪১ বছর বয়সী শের্জার (২-১) সাতটি আউটিংয়ে কেবল টরন্টোর দ্বিতীয় জয়ের জন্য কানসাস সিটি রয়্যালসের (৫৫-৫6) বিপক্ষে ব্লু জয়েসকে (-4৫-৪7) কে ৪-২ ব্যবধানে জয়ের জন্য ছয় ইনিংসের ওপরে এক রান করতে দেয়।

আমেরিকান লিগ ইস্ট-শীর্ষস্থানীয় ব্লু জেসের পিচিং কর্মীরা আগের ছয়-গেমের ফানকে 15 হোমারকে অনুমতি দিয়েছে।

ফিউচার হল অফ ফেমার ষষ্ঠ ইনিংসে সালভাদোর পেরেজকে দ্বি-আউট একক হোমারকে অনুমতি দিয়েছিল, তবে তিনি রজার্স সেন্টারে 41,842 এর আগে কোনও হাঁটাচলা এবং পাঁচটি স্ট্রাইকআউট ছাড়াই কেবল পাঁচটি হিট পেয়েছিলেন।

ব্লু জেসের ম্যানেজার জন স্নাইডার বলেছিলেন, “ম্যাক্স সুরটি সেট করুন।” “পেরেজের কাছে কেবল একটি ভুল ছিল।

“তার জিনিসগুলি যেখানে হওয়া উচিত সেখানে ফিরে আসার মতো He

২০২৫ সালে শেরজারকে ডান থাম্ব ইস্যুতে স্তিমিত করা হয়েছে। অসুস্থতার সাথে তিন মাস নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে এটিই তাঁর নবম শুরু।

যদিও তিনি দাবি করেছেন যে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন এবং তিনি তার ঝামেলার ডান থাম্ব এবং অঞ্চলে শক্তি বাড়িয়ে চলেছেন, তবে “ক্লান্তিকর” ডান হাতের কারণে শেরজার শনিবারের খেলাটি মাত্র 85 পিচের পরে চলে গিয়েছিলেন।

গত রবিবার ডেট্রয়েটের কাছে হেরে সাত ইনিংসে একটি মৌসুমের সর্বোচ্চ ৯৯ টি পিচ টস করে শেরজার বলেছিলেন, “ষষ্ঠ পর্বে আমি গ্যাসিত হয়েছিলাম। “এটি আমার কাঁধ নয়, আমার কনুই নয়, আমার পিছনে নয় My আমার হাত আজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।”

শেরজারকে ক্যাচার টাইলার হেইনম্যানের হেরেও কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল, যিনি তার মুখোশটি থেকে বাজে বল নেওয়ার ফলে দু: খজনক চোয়ালের কারণে তিন ইনিংসের পরে চলে গিয়েছিলেন।

শেরজার তার প্রস্তুতি এবং গেম পরিকল্পনা সম্পর্কে নিখুঁত। সুতরাং তিনি ব্যাকআপ আলী সানচেজ এবং পিচিং কোচ পিট ওয়াকারকে টানেলের সাথে আটকে রেখেছিলেন, চতুর্থ ইনিংসের আগে ব্লু জেস ডাগআউটের দিকে নিয়ে যান।

“এটি যখন ঘটে তখন অবশ্যই এটি আপনাকে একটি কার্ভবল ছুঁড়ে দেয়,” শেরজার বলেছিলেন। “আমি আলির সাথে মোটেও কাজ করি নি।

গত সপ্তাহে সানচেজকে ব্লু জেসে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল যখন আলেজান্দ্রো ক र्क কে এক বিরক্তি ভোগ করেছিলেন। রবিবার রয়্যালসের বিপক্ষে সিরিজ ফাইনালের জন্য তিনি লাইনআপে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।


2019 ওয়ার্ল্ড সিরিজ-চ্যাম্পিয়ন ওয়াশিংটন নাগরিকদের সাথে থাকাকালীন শের্জার একইরকম পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেছিলেন। ইয়ান গোমেস একটি মিড-গেমের চোট পেয়েছিলেন এবং তাকে কার্ট সুজুকি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল।

“আপনি গেমের মধ্যে কী চলছে তার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে,” শেরজার বলেছিলেন। “আলী দুর্দান্ত কাজ করেছে। তিনি এসে দুর্দান্ত খেলাটি ডেকেছিলেন। তাঁর ভাল লক্ষ্য ছিল। তাঁর ভাল সবকিছু ছিল।

“আমরা বল খেলাটি জিতেছি কারণ তিনি এসেছিলেন এবং তার কাজটি করেছিলেন।”

হিট মেশিন

বো বিকেট একক থেকে ডান মাঠের সাথে ব্লু জেসের তিন রানের তৃতীয় ইনিংসের চূড়ান্ত রানে গাড়ি চালিয়েছিল। এটি তার হিট মোটকে এমএলবি-শীর্ষস্থানীয় 137 এ বাড়িয়ে তুলতে তিন-একক খেলার মধ্যে প্রথম।

তার শেষ 23 টি খেলায়, বিচেট 13 ডাবলস, দুটি হোমার, 18 আরবিআই এবং 13 রান করে স্কোর করে .400 হিট করছে।

কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম 2 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল।

© 2025 কানাডিয়ান প্রেস



