রস স্যারিও বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের সাথে ইন্টেলিপোস্টে 3 বছর উদযাপন করে
এক্সিকিউটিভ আমাদের এবং ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের ভাল সংখ্যা এবং স্বীকৃতি উদযাপন করে

রস স্যারিও 3 টি ইন্টেলিপোস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে পরিণত হয়েছে, এটি একটি সময়কালের অভিব্যক্তিপূর্ণ বৃদ্ধি, উদ্ভাবন, নতুন পণ্য এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দ্বারা চিহ্নিত, বিশেষত এনপিএসের বৃদ্ধি এবং লজিস্টিক ইন্টেলিজেন্সের অগ্রগতি।




অ্যামাজন থেকে শেষ মাইলের প্রাক্তন গ্লোবাল ম্যানেজার আমেরিকান রস স্যারিও ইন্টেলিপোস্ট গ্রুপের সিইও হিসাবে 3 বছর উদযাপন করেছেন। টিএমএস লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট লিডার হিসাবে অবস্থিত সংস্থাটি, নিখুঁত পণ্য হিসাবে এবং তার পরিচালনার সময় নতুন চালু করেছিল, একটি 360 কন্ট্রোল টাওয়ার হিসাবে, অপ্টিমাইজ এবং আরও সম্প্রতি ম্যাক্স, যা পরিষেবার ক্ষেত্রে সংস্থার সূচনা চিহ্নিত করে। এই নতুন সুযোগের সাথে একটি নতুন পজিশনের প্রয়োজনীয়তা এসেছিল, “লিপ: লজিস্টিক ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম” শিরোনামে।

তিনি যখন কোম্পানিতে সিইওর চেয়ারে পৌঁছেছিলেন, তখন ইন্টেলিপোস্ট আকারে দ্বিগুণ এবং প্রতি বছর প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় পরিমাণের জন্য 50 বিলিয়ন ডলার স্থানান্তরিত করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। সংখ্যাটি পৌঁছেছে এবং আজ এটি ইতিমধ্যে 90 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

রস পরিচালনার অধীনে আরেকটি হাইলাইট হ’ল এনপিএস, এটি একটি সূচক যা গ্রাহকের সন্তুষ্টি এবং আনুগত্য পরিমাপ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা স্কোর 80 এ পৌঁছেছে, এটি বিশ্বব্যাপী মাত্র 2 থেকে 3% সংস্থার দ্বারা পৌঁছেছে। সূচকটির গত 3 বছরে 81 পয়েন্ট লিপ রয়েছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বাজারের জন্য অভূতপূর্ব বৃদ্ধি।

“দলটির সাথে আমার আগমনের পর থেকে, আমরা আমাদের পণ্যগুলির উন্নতি এবং বিশেষত আমাদের গ্রাহকদের সাথে ডেটা এবং আবেশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে লঞ্চগুলি পরিচালনা করেছি This এই কাজটি আমাদের 750 এরও বেশি গ্রাহকের সমাধানের একটি সম্পূর্ণ ছাতা তৈরি করেছে, যা আমাদের লজিস্টিক বুদ্ধিগুলির একটি সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। আমার সাথে আমাদের যোগাযোগের কিছু নেই যা আমাদের সমাধান করে না।”

বৃদ্ধির বক্ররেখা বজায় রাখতে, রস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ডেটা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবহার সম্পর্কে বেটস এবং একমাত্র ২০২৪ সালে ইন্টেলিপোস্ট গবেষণা ও বিকাশে ৪০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল, অপারেশনের ইঞ্জিন হিসাবে উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করে।

