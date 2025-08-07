রহম ইমানুয়েল ডেমোক্র্যাটদের যুবকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে সম্বোধন করতে বলে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শিকাগোর প্রাক্তন মেয়র রহম ইমানুয়েল বৃহস্পতিবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে বলেছেন যে এটি দেশের মুখোমুখি হওয়া আসল সমস্যার সমাধান করা দরকার – যুবকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম।
একটি ওয়াশিংটন পোস্টের জন্য কলামইমানুয়েল, যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামার চিফ অফ স্টাফ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁর সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যদি সত্যই আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তবে তাদের সাবভিয়ার বিপণনের দরকার নেই, তবে পরিবর্তে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করা দরকার যা পুরুষদের লজ্জা ও হতাশার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছে।
“এটি কোনও বিপণনের সমস্যা নয়। এটি কেবল ডেমোক্র্যাটদের নিজের জো রোগানকে খুঁজে পাওয়া, বা টিকটোকের আরও ভাল ব্যবহার করা, বা আরও ‘খাঁটি’ ভাষা ব্যবহার করার বিষয় নয় … যদি ডেমোক্র্যাটরা একই সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চায়, তবে আমাদের অর্ধেক দেশটির অপমান ও ক্রোধের প্রাথমিক উত্সকে সম্বোধন করা দরকার,” তিনি যুবককে ও ইয়ং মেন এবং হাউজিংয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন।
ইমানুয়েল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ওভারল্যাপিং সংকট রয়েছে, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অভাব এবং এই দেশের অনেক যুবক দ্বারা অনুভূত “লজ্জা ও ক্রোধ”।
“এই নিদর্শনগুলি একই মুদ্রার দুটি পক্ষ।
প্রাক্তন মেয়র বলেছিলেন যে এটি প্রাথমিক কারণগুলির মধ্যে একটি যে “তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের পুরো তৃতীয়াংশ এখন হতাশার বোধের কথা জানিয়েছে।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বরা এটি স্বীকার করতে চান বা না চান তা পুরুষরা এই বাস্তবতায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।
“তবে, আমার দলের কিছু চতুর্থাংশে যেমন বলা যেতে পারে তা অপ্রিয়, সংকটটি একটি লিঙ্গকে নির্দিষ্ট ক্ষমতার সাথে প্রভাবিত করে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি পছন্দ করুন বা না করুন, আমেরিকান পুরুষরা এখনও বিশ্বাস করে উত্থাপিত হয়েছে যে তাদের ভূমিকাটি সরবরাহকারী এবং সুরক্ষক হিসাবে কাজ করা। এবং যখন সেই আকাঙ্ক্ষায় যে পুরুষদের স্ব-মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় তারা বুঝতে পারে যে তারা কখনই বাড়ি কিনতে সক্ষম হবে না, তখন তারা লজ্জা এবং ক্রোধ অনুভব করতে বাধ্য।”
ইমানুয়েল যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই বিষয়টি থেকে দূরে সরে যাওয়া বা অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে, তার দলের এটিকে সমাধান করা দরকার, কারণ এটি “আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচানোর” আসল উপায়।
তিনি লিখেছেন, “ডেমোক্র্যাটরা ব্যালটে থাকার বিষয়ে গণতন্ত্রের বিষয়ে সর্বদা কথা বলেন। তবে সমাধানটি কেবল আরও বেশি ভোটারদের নিবন্ধন করতে বা মেল-ইন ব্যালটিং ইউনিভার্সাল করার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। সমস্যাটি হ’ল আসল প্রজন্মের ওভার-প্রজন্মের সমৃদ্ধি আজ অর্জন করা আরও কঠিন,” তিনি লিখেছিলেন।
“এটি কিছু রহস্য হওয়া উচিত নয়: আমেরিকান স্বপ্নটি অকার্যকর হয়ে ওঠার ঠিক একই সময়ে আমেরিকান গণতন্ত্র অস্থির হয়ে ওঠে।
ইমানুয়েল, যিনি জুনে বলেছিলেন যে তিনি ২০২৮ সালে ডেমোক্র্যাটিক টিকিটে রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী হওয়ার কথা বিবেচনা করছেন, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষতি থেকে কীভাবে ফিরে যেতে পারেন সে সম্পর্কে তার দলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মিডিয়া রাউন্ড তৈরি করছেন।
জুলাইয়ে সিএনএন-তে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, ইমানুয়েল সিএনএন হোস্ট ডানা বাশকে জানিয়েছিলেন, “আমরা কতটা খারাপ তা বোঝাতে কেবল আপনাকে একটি উপলব্ধি দেওয়ার জন্য-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন এলন কস্তুরীর চেয়ে কম জনপ্রিয়। এটি একটি জাগ্রত কলের মতো হওয়া উচিত-কীভাবে খারাপ।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “আপনি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান? আমেরিকান স্বপ্নের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনুন। আমাদের টিকিটের জন্য দলটি আমরা যেখানেই আছি, আমেরিকান স্বপ্ন এবং মধ্যবিত্তকে আমাদের উত্তর তারকা হিসাবে তৈরি করছে।”