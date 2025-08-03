রাউটার সেটিং-টপ -5 উপায়গুলি ওয়াই-ফাই / এনভির গুণমান উন্নত করার উপায়

নিবন্ধগুলির জীবনবৃত্তান্ত করুন:
রাউটার সেটিং (ছবি: ডিপোজিটফোটোস ডটকম)
রাউটারে অ্যান্টেনার দিকটি নির্বাচন করুন
রাউটারের অ্যান্টেনাগুলি সিগন্যালটি পাশে বিতরণ করে, তাই আপনি যদি এক তলায় থাকেন তবে একটি অ্যান্টেনা যথেষ্ট হবে। তবে, আপনি যদি একটি দ্বিতল বাড়ি বা একটি দ্বিতল অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন এবং আপনার প্রথম এবং দ্বিতীয় তলায় উভয়ই একটি ওয়াই-ফাই সিগন্যালের প্রয়োজন হয় তবে সর্বোত্তম সমাধানটি রাউটার-একের উল্লম্বভাবে দুটি অ্যান্টেনা হবে এবং অন্যটি সংকেতটি উপরে এবং নীচে সংক্রমণ করার জন্য অনুভূমিকভাবে হবে। এটি আপনার ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে খারাপ ওয়াই-ফাই সিগন্যালের সমস্যাটি দূর করবে।
হস্তক্ষেপের পরিমাণ হ্রাস করুন এবং রাউটারটি স্থানান্তর করুন এবং রাউটারটি স্থানান্তর করুন
যদিও এটি কোনও সেটআপ নয়, রাউটারের শারীরিক অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীর, বড় ধাতব বস্তু, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ওয়্যারলেস ফোন এবং অনুরূপ ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে পরিচালিত অন্যান্য ডিভাইসগুলি থেকে দূরে বাড়ির কেন্দ্রীয় অংশে রাউটারটি রাখুন। হস্তক্ষেপ যত কম, সংকেত তত ভাল।
5 গিগাহার্টজ এর ফ্রিকোয়েন্সি সেট আপ করুন
ওয়াই-ফাই রাউটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে সেট করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, একই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়:
- কাছাকাছি অন্যান্য ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক,
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন (ছোট গৃহ সরঞ্জাম),
- খেলনা, উদাহরণস্বরূপ, রিমোট কন্ট্রোলে গাড়ি।
- বৈদ্যুতিন শিশুদের মনিটর
- এক্সবক্স কনসোল
- অফিস সরঞ্জাম
রাউটারটি কেনা ভাল যা 5 গিগাহার্টজ এর ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে পারে, যা খুব কম ওভারলোডেড, এবং সংকেতটি আরও ছোট হস্তক্ষেপের জন্য আরও স্থিতিশীল ধন্যবাদ। এটি সম্ভবত ওয়াই-ফাই সিগন্যাল উন্নত করতে এবং সেরা ডেটা সংক্রমণ ফলাফল অর্জনে খুব ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
রাউটারের ফার্মওয়্যার আপডেট করুন
ফার্মওয়্যার একটি রাউটারের সফ্টওয়্যার। নির্মাতারা নিয়মিত আপডেটগুলি উত্পাদন করে যা কর্মক্ষমতা, স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা উন্নত করে।
রাউটারের প্রশাসনিক প্যানেলে যান এবং বিভাগটি সন্ধান করুন «ফার্মওয়্যার আপডেট “ (ফার্মওয়্যার আপডেট) বা «সিস্টেম (সিস্টেম)। আপনার রাউটারের প্রস্তুতকারকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ফার্মওয়্যারের সর্বশেষ সংস্করণটি ডাউনলোড করুন এবং এটি ইনস্টল করুন। এটি অনেক পারফরম্যান্স সমস্যার সমাধান করতে পারে।
আপনার রাউটারের শক্তি পরীক্ষা করুন
কিছু মডেল ওয়াই-ফাই সিগন্যাল ফোর্স সেট আপ করে ম্যানুয়ালটির সম্ভাবনা সরবরাহ করে। ২.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে সর্বাধিক শক্তি 100 মেগাওয়াট। বিদ্যুতের অভাব আপনার ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ককে অকার্যকর করে ক্রিয়াকলাপের ব্যাসার্ধকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই বিকল্পটি প্রশাসন প্যানেলের বর্ধিত সেটিংসে পাওয়া যাবে। ডিভাইসের ধরণের উপর নির্ভর করে মানগুলি নিম্নরূপ হবে:
- শতাংশ,
- মিলিভটত্তাতে নির্দেশিত,
- এগুলি দুর্বল, মাঝারি এবং শক্তিশালী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।