রাকেরনাসে বক্তৃতা, সূর্য পালোহ প্রাবোওকে পুরোপুরি সমর্থন করার জন্য নাসডেমকে জোর দিয়েছিলেন

নাসডেম পার্টির ডিপিপির চেয়ারম্যান, সূর্য পালোহ।
রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – নাসডেম পার্টির ডিপিপি, সূর্য পালোহের চেয়ারপারসন জোর দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ান্টোর প্রশাসনের জন্য তাঁর দলের সম্পূর্ণ সমর্থন। তাঁর মতে, সমর্থনটি সম্পূর্ণতার সাথে পরিচালিত হয়েছিল, যদিও নাসডেম এখনও প্রাবোওর অধীনে লাল এবং সাদা মন্ত্রিসভায় একটি আসন পাননি।
পালোহ বলেছিলেন যে নাসডেমের সমর্থন কেবল একটি ঠোঁট পরিষেবা ছিল না। “রাষ্ট্রপতি প্রাবোওর প্রশাসনের শুরুর পর থেকে আমরা জোর দিয়েছি যে নাসডেম পার্টি একটি সহায়ক জোটের অংশ। সম্পূর্ণরূপে সমর্থন, আন্তরিকতা এবং আন্তরিকতার সাথে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন সরবরাহ করতে চাই,” প্যালোহ বলেছেন মাকাসার সিটির সামনে দক্ষিণ সুলাওয়েসি, শুক্রবার (৮/৮/২০২৫) রাকেরনাস অংশগ্রহণকারীদের সামনে।
পালোহ রাষ্ট্রপতি প্রভোয়ের নেতৃত্বে তাঁর বিশ্বাসকে বলেছিলেন। “আমাদের জাতি ও রাজ্যে আশাবাদীর চেতনা দরকার। এই আশাবাদটি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, কারণ আশাবাদ ব্যতীত আমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করা অসম্ভব,” পালোহ বলেছিলেন।
রাকেরনাস নাসডেম “জাতির অগ্রগতির জন্য স্বাধীনতা চিন্তাভাবনা” থিমটি উত্থাপন করেছিলেন। থিমটি একটি কৌশলগত নীতি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করে, সরকারকে উদ্দেশ্যমূলক তথ্যের উপর ভিত্তি করে আন্তরিক সমর্থন এবং সহায়তা প্রয়োজন।
“ভাল, আমাদের ভাল বলতে দ্বিধা করবেন না। চালান এবং চালিয়ে যান, মিঃ প্রেসিডেন্ট। যা সঠিক নয়, আমরা একসাথে উন্নতি করতে পারি না যে আমরা একসাথে উন্নতি করতে দ্বিধা করবেন না,” পালোহ বলেছিলেন।
