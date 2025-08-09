রাজকীয় ভক্তরা সকলেই নতুন প্রতিকৃতি প্রকাশিত হিসাবে প্রিন্সেস অ্যান সম্পর্কে একই কথা বলেন | রয়েল | খবর

রাজকীয় ভক্তরা গতকাল রয়্যাল সম্পর্কে একটি নতুন প্রতিকৃতি প্রকাশের পরে আজ প্রিন্সেস অ্যান সম্পর্কে একই কথা বলছেন। শুক্রবার, প্রিন্সেস রয়্যালের 75 তম জন্মদিনের এক সপ্তাহ আগে বাকিংহাম প্যালেস আসন্ন মাইলফলক উদযাপনের জন্য একটি নতুন প্রতিকৃতি প্রকাশ করেছে।
রাজকীয় ফটোগ্রাফার ক্রিস জ্যাকসনের তোলা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে যে রাজার বোনকে তার স্বামী ভাইস অ্যাডমিরাল স্যার টিমোথি লরেন্সের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গত মাসে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রনের জন্য উইন্ডসর ক্যাসলে আয়োজিত রাজ্য ভোজের আগে। ছবিতে অ্যান একটি সাদা গাউন, একটি বোলেরো জ্যাকেট এবং ফেস্টুন টিয়ারা পরেছেন।
ক্যামেরায় হেসে অ্যান এবং তার স্বামী ছবিতে খুশি দেখেন, অনেক রাজকীয় ভক্তরা প্রিন্সেসের প্রশংসা করতে ছুটে এসেছিলেন, যিনি প্রতি বছর প্রায়শই সবচেয়ে রাজকীয় ব্যস্ততা সম্পাদন করেছিলেন।
নতুন প্রতিকৃতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একজন অনুরাগী এক্স -তে লিখেছেন: “আমাদের প্রিয় এইচআরএইচ প্রিন্সেস অ্যান, প্রিন্সেস রয়েল এবং তার অত্যন্ত সমর্থক স্বামী টিম এর দুর্দান্ত ছবি।”
অন্য একজন বলেছেন: “এই মহিলার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা।”
অন্য কেউ লিখেছেন: “প্রিন্সেস অ্যান কেবল ভয়ঙ্কর!”
চতুর্থ ভক্ত বলেছিলেন: “প্রিন্সেস অ্যান এবং তার স্বামী স্যার টিম লরেন্স একটি আশ্চর্যজনক জুটি। আমি প্রিন্সেস অ্যানের হাসি পছন্দ করি কারণ এটি তার চোখ আলোকিত করে। তারা মুকুটের প্রতি অনুগত, এবং তারা দুর্দান্ত দেখায়।”