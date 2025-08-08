You are Here
News

রাজনীতিতে সপ্তাহে জাতির কার্টুনিস্টরা

প্রতি সপ্তাহে দেশজুড়ে এবং রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে রাজনৈতিক কার্টুনিস্টরা রাজনীতির জগতে ফোকস, মেমস, ভণ্ডামি এবং অন্যান্য মাথা-স্ল্যাপিং ইভেন্টগুলি ক্যাপচারের জন্য তাদের কালি দাগযুক্ত দক্ষতা প্রয়োগ করে। এই শ্রমের ফলগুলি হ’ল শত শত কার্টুন যা সমস্ত রাজনৈতিক স্ট্রাইপের পাঠকদের বিনোদন দেয় এবং ক্রুদ্ধ করে। এখানে এই সপ্তাহের ফসলের সেরা অফার, টুনোস্ফিয়ারের বাইরে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে। ম্যাট ওয়াউকার সম্পাদিত।

