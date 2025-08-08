রাজনীতিবিদদের বিলাসবহুল ভ্রমণের জন্য মেক্সিকোয়ের ক্ষমতাসীন দল আগুনের অধীনে

“ক্রুয়েলিং ওয়ার্কডেস” সিরিজের পরে কেউ কেউ ছুটিতে ভিক্ষা করবে না, তারা কি করবে?
আপনি যদি মেক্সিকোয়ের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র এবং শাসক মোরেনা পার্টির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-এবং আপনি ছুটিতে থাকাকালীন টোকিওর একটি বিলাসবহুল হোটেলে থাকেন-উত্তরটি অবশ্যই হ্যাঁ।
আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ বেল্ট্রেন – আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোর (এএমএলও) এবং মোরেনার বর্তমান সচিব – এর পুত্র – বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ এবং অন্যদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন যে তিনি জাপানে ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং তিনি জাপানে ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন যে তিনি জাপানে ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং ওকুরা টোকিওএকটি পাঁচতারা হোটেল।
ল্যাপেজ বেল্ট্রেন, সাধারণত অ্যান্ডি নামে পরিচিত, তিনিও ছিলেন জাপানি রাজধানীতে একটি প্রদা স্টোর রেখে ছবি তোলাযা কেবলমাত্র একজন রাষ্ট্রপতির পুত্রের সমালোচনা যুক্ত করেছিল যিনি নিয়মিত “রিপাবলিকান কৌতূহল” এর গুণাবলীর কথা বলেছিলেন এবং নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ এবং দুর্নীতি দমন-বিরোধী ক্রুসেডার হিসাবে স্টাইল করেছিলেন।
রিকার্ডো আনায়া, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী যিনি এখন জাতীয় অ্যাকশন পার্টির শীর্ষ সিনেটর, অভিযুক্ত আমলোর ছেলে এবং মোরেনা পার্টির রাজনীতিবিদরা সাধারণভাবে – যাদের মধ্যে অন্যরা যারা সম্প্রতি বিদেশে ছুটি কাটিয়েছেন – তাদের “ভণ্ডামি” এবং তাদের “জালিয়াতি” ঘোষণা করেছিলেন।
“তারা বলেছে যে তারা মাঝের মাটিতে বাস করে, তবে তারা একজন ব্যক্তি যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভ্রমণ করতে পারে তা গ্রহণ করে,” তিনি বুধবার ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের জাপান ভ্রমণের পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী সহ মোরেনা রাজনীতিবিদদের সাম্প্রতিক ইউরোপীয় অবকাশের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন মারিও দেলগাদো এবং ডেপুটি রিকার্ডো মনরিয়াল।
ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের ভ্রমণের দিকে বিশেষভাবে ফোকাস করা, আনায়া জিজ্ঞাসা করলেন::
“বিমানের টিকিটের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য কোন অ্যাকাউন্টটি বেরিয়ে এসেছিল? কোন অ্যাকাউন্ট বা কার্ডের সাথে আবাসন দেওয়া হয়েছিল?”
প্যান সিনেটর যোগ করেছেন: “তাদের বেতন রয়েছে, 000০,০০০ পেসো (প্রতি মাসে), তবে তারা এমন ভ্রমণ নেয় যার জন্য কয়েক হাজার পেসো খরচ হয়।”
আনায়ার জড়িত – এবং আরও অনেকের অন্তর্নিহিত বা অভিযোগ – হ’ল মোরেনা পার্টির রাজনীতিবিদরা জনসাধারণের পার্সে বৃহত্তর জীবনযাপন করছেন, দুর্নীতিগ্রস্থ ক্রিয়াকলাপে জড়িত, মূলত মেক্সিকানদের কাছ থেকে চুরি করছেন। যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, প্রশ্নে রাজনীতিবিদরা এটিকে অস্বীকার করেন।
তবুও, খুব কমপক্ষে, ল্যাপেজ বেল্ট্রেন, দেলগাদো, মনরিয়াল এবং অন্যান্য মোরেনা রাজনীতিবিদরা মমত্ববোধে জীবনযাপন করছেন না, সমালোচকরা বলেছেন, এবং তাই মোরেনার প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আমলো দ্বারা প্রায়শই প্রশংসিত কঠোরতার মূল্যবোধকে সমর্থন করছেন না, “সেখানে অগণিত সরকারকে ঘোষণা করেছিলেন যে,” সেখানে একটি ধনী সরকারকে ঘোষণা করেছিলেন।
‘আমরা এক নই, আমরা দুর্নীতিগ্রস্থ নই’
26 জুলাই, নিউজ আউটলেট লাতিনাসের একজন সাংবাদিক তার এক্স অ্যাকাউন্টে ফটো পোস্ট করেছেন এতে ল্যাপেজ বেল্ট্রেন এবং একজন মোরেনা ডেপুটি ওকুরা টোকিওতে একটি রেস্তোঁরায় তাদের প্রাতঃরাশ পাচ্ছেন।
“এখনই, অ্যান্ডি ল্যাপেজ বেল্ট্রেন এবং আমলোর প্রাক্তন ডান হাতের ডেপুটি ড্যানিয়েল আসফ ওকুরা টোকিওর বুফেতে প্রাতঃরাশ করছেন, একটি বিখ্যাত পাঁচতারা বিলাসবহুল হোটেল,” ক্লোদিও ওচোয়া ছবিগুলির উপরে লিখেছেন।
এই মুহুর্তগুলিতে, অ্যান্ডি ল্যাপেজ বেল্ট্রেন এবং ডেপুটি ড্যানিয়েল আসফ, আমলোর প্রাক্তন ডান, টোকিও হোটেলের বুফেতে প্রাতঃরাশ, একটি স্বীকৃত পাঁচটি বিলাসবহুল তারা।
বদ্ধ সাইটগুলিতে ক্যাপ এবং গা dark ় লেন্সগুলি আজ মোরেনা সফরে। pic.twitter.com/h6wnghstk7
– ক্লোদিও ওচোয়া হুয়ার্তা (@ক্লাডিওচোহাহ) জুলাই 27, 2025
এই পোস্টটিই সাম্প্রতিক অ্যান্টি-অ্যান্ডি অ্যান্টি ফিউরকে ট্রিগার করেছিল এবং তার আচরণ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।
এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম, আমলোর উত্তরসূরি, রাজনৈতিক প্রোটেগি এবং চিফ পার্কিটেটর এবং তার “চতুর্থ রূপান্তর” এর ডিফেন্ডারকে নির্দেশিত করা হয়েছিল-একটি চলমান মোরেনা-সমর্থিত জাতীয় প্রকল্প যার বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যগুলি মেক্সিকো অফ দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাজনৈতিক প্রকল্পটি গভীরভাবে এই ধারণার মধ্যে জড়িত – হয় সত্য বা মিথ্যাচারের উপর নির্ভর করে সত্য বা মিথ্যাচার – যে আজ ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা অতীতের দুর্নীতিবাজ (বা অভিযোগ করা দুর্নীতিগ্রস্থ) শাসক শ্রেণীর মতো নয়।
তাঁর বাবা যেমন বহুবার বলেছিলেন, ল্যাপেজ বেল্ট্রেন বলেছেন যে তিনি ১৯৮২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে দেশের তথাকথিত “নিওলিবারাল বছর” চলাকালীন মেক্সিকোকে “লুট” বলে অভিযোগ করেছেন এমন রাজনীতিবিদদের মতো তিনি অবশ্যই একই নন।
মঙ্গলবার, তার টোকিও হোটেল ছবিগুলি প্রকাশিত হওয়ার 10 দিন পরে এবং জনসাধারণের চাতুরী অব্যাহত থাকায়, উচ্চ-পদমর্যাদার মোরেনার কার্যনির্বাহী স্পষ্টতই অনুভব করেছিলেন যে তিনি যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং এইভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় এসেছে তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি “ব্যাখ্যামূলক নোট” পোস্ট করেছেন।
তার মূল বিষয়গুলি? ল্যাপেজ বেল্ট্রেন বলেছেন:
- তিনি মোরেনার জাতীয় রাষ্ট্রপতি লুইসা মারিয়া অ্যালক্ল্ডে ছুটিতে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।
- তিনি নিজের অর্থ দিয়ে ভ্রমণের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন।
- তিনি একাধিক “কৃপণতা” কর্ম দিবসের পরে জাপানে ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
- তিনি সিয়াটল থেকে টোকিওতে বাণিজ্যিক বিমান নিয়েছিলেন।
- তিনি তার হোটেল থাকার জন্য প্রতিদিন 7,500 পেসো (প্রায় 400 মার্কিন ডলার) প্রদান করেছিলেন, যার মধ্যে (তার এখন কুখ্যাত) প্রাতঃরাশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ল্যাপেজ বেল্ট্রেন তাঁর বিবৃতিতে তাঁর “বিরোধীরা” এবং “দ্য ভণ্ডামি রক্ষণশীলদের” লক্ষ্য নিয়েছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে “তাদের গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য তাদের গুপ্তচরদের পাঠিয়েছেন এবং আমাকে হয়রান করা হয়েছে যাতে ঘৃণা, শ্রেণিবদ্ধতা এবং অপবাদে ভরা একটি রাজনৈতিক লিঞ্চিং প্রচার চালানো হয়েছিল, যেমন আমি একটি বেসরকারী বা সেনাবাহিনীকে প্রায় এক হাজার পেসে ভ্রমণ করেছি এবং একটি হোটেলটিতে রয়েছি otem
তিনি বলেছিলেন যে তাঁর প্রতি নির্দেশিত “আগ্রাসন” দেখে তিনি অবাক হননি, তবে তিনি যোগ করেছেন যে তিনি “আমাদের বিশ্বাসকারী লোকেরা” “আমাদের নীতি ও মূল্যবোধকে সন্দেহ করতে” চান না।
“আমরা একই নই (অতীত রাজনীতিবিদদের মতো), আমরা দুর্নীতিগ্রস্থ নই এবং আমার ক্ষেত্রে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে শিখেছি, সম্ভবত অন্যের সামনে, এই শক্তি নম্রতা, যে কঠোরতা নীতিগুলির বিষয় এবং একজনকে অবশ্যই (প্রাক্তন) রাষ্ট্রপতি (বেনিটো) জুয়ারেজ হিসাবে বসবাস করতে হবে,” ল্যাপেজ বেল্ট্রেন লিখেছেন।
“… আমরা কখনই আমাদের জনজীবনকে একটি সরলরেখা তৈরি করতে ভুলব না এবং আমরা আমাদের রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম পার্দোর উদাহরণটি মেক্সিকোয়ের লোকদের মিথ্যা কথা বলা, চুরি না করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করার উদাহরণ অনুসরণ করব,” তিনি লিখেছিলেন।
শেইনবাউম রাজনীতিবিদদের বিনয়ীভাবে বেঁচে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন
রবিবার, ২ July জুলাই, ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের ছবি প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন, এবং দেলগাদো এবং মনরিয়েল তাদের ইউরোপীয় অবকাশ নিয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ায়, শেইনবাউম মেক্সিকো সিটির একটি ইভেন্টে বক্তব্য রেখেছিলেন যেখানে একটি নতুন কেবল গাড়ি প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়েছিল।
“দরিদ্র লোকদের সাথে ধনী সরকার হতে পারে না,” তিনি তার ঠিকানার সময় বলেছিলেন, তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতার কাছ থেকে একটি লাইন ধার নিয়ে।
“এর অর্থ কী? আমরা সরকারে দুর্নীতি চাই না, জনগণের সম্পদ মেক্সিকোয়ের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। শাসকদের (বা রাজনৈতিক শ্রেণি) থাকতে হবে ন্যায্য পরিমাপজুয়ারেজ যেমন বলেছিলেন, “শেইনবাউম বলল।
ন্যায্য পরিমাপ – তাঁর বিবৃতিতে ব্যবহৃত ল্যাপেজ বেল্ট্রন শব্দটি “মধ্যম স্থল,” বা “মেলা (বা সঠিক) মাঝারি স্থল,” বা “কেবল সংযম” হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে।
শব্দটি সম্পর্কিত দার্শনিক “সোনার গড়” বা “গোল্ডেন মিডল ওয়ে।”
রাজনীতিবিদদের বিনয়ীভাবে বেঁচে থাকার আহ্বান জানানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করার পাশাপাশি শেইনবাউম আরও বলেছিলেন যে জনসাধারণের সম্পদ রাজনীতিবিদদের “কখনই পকেটে যেতে হবে না”।
ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের জাপান ভ্রমণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তার কাছে পরের দিন প্রেস কনফারেন্সরাষ্ট্রপতি বলেছেন:
“শক্তি নম্রতার সাথে প্রয়োগ করা হয় That এটি আমার অবস্থান এবং সর্বদা আমার অবস্থান হবে People লোকেরা এক দেশ বা অন্য দেশে যাওয়ার অধিকার রাখে, তবে আমাদের একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যা আমরা প্রতিনিধিত্ব করে এমন আন্দোলনের সাথে এবং যে নীতিগুলি আমরা প্রতিনিধিত্ব করি তার সাথেই করতে হবে। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলির বেশিরভাগই জুয়ারেজের চিন্তাভাবনার সাথে কাজ করতে হবে, যা হ’ল দরিদ্র মানুষের সাথে ধনী সরকার থাকতে পারে না। ‘ সুতরাং আমরা সকলেই, আমরা একটি জনসাধারণের অবস্থান সম্পাদন করার সময় যথাযথভাবে আচরণ করতে হবে … প্রত্যেককে তাদের ইতিহাস এবং তাদের আচরণ দ্বারা সর্বদা স্বীকৃতি দিতে হবে। “
শেইনবাউম জোর দিয়েছিলেন যে সরকারী কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদ সহ প্রত্যেকেরই ছুটি নেওয়ার অধিকার রয়েছে – এবং প্রকৃতপক্ষে ল্যাপেজ ওব্রাডর প্রশাসনের সময় শ্রমিকদের যে দিনগুলি ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল।
তবে, “বিলাসবহুল ট্রিপস” এবং একটি “বিলাসবহুল জীবন” “রূপান্তর আন্দোলনের” সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তিনি গত শুক্রবার বলেছেন।
গত বছরের জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে ব্রাজিলে বাণিজ্যিক বিমান চালানো শেইনবাউম শিগগিরই যে কোনও সময় নিজেকে ছুটিতে যেতে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তাকে কাজ করতে হবে এবং তার “অনেক দায়িত্ব” এ যোগ দিতে হবে।
বুধবার ল্যাপেজ বেল্ট্রনের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছিলেন, তবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে মোরেনা আধিকারিকের সাথে তার সুসম্পর্ক রয়েছে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি সবার সাথে, এমনকি তার “বিরোধীদের” সাথে নিয়ে যান।
যদিও একটি জিনিস নিশ্চিত। শেইনবাউম বরং সরকারী প্রকল্পগুলি, নীতিমালা এবং কৃতিত্বের বিষয়ে কথা বলবেন যা রাজনীতিবিদদের অমিতব্যয়ী আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেয়ে।
মেক্সিকো নিউজ ডেইলি চিফ স্টাফ রাইটার দ্বারা পিটার ডেভিস ((ইমেল সুরক্ষিত))