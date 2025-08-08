হামাস বন্দীদশায় জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা শত শত বিক্ষোভকারীদের সাথেও দাবি করেছিলেন যে সরকার তার ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে না যায়।
ইস্রায়েলিদের পরিবারগুলি জেরুজালেমে সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের বাইরে গাজা বিক্ষোভে হামাস সন্ত্রাসীদের দ্বারা জিম্মি করে, 2025 সালের 7 আগস্ট।(ছবির ক্রেডিট:: মার্ক ইস্রায়েল সেলেম/দ্য জেরুজালেম পোস্ট)দ্বারাকেশেট নেভআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025