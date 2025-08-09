রাজনৈতিক অ্যাকাউন্ট বন্ধের বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলি তদন্তের মুখোমুখি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলি সম্পর্কে অভিযোগের কাছে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রকদের সতর্ক করা হয়েছে, যিনি এই সপ্তাহে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যাংকিং পরিষেবাদিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যক্তিদের এবং ব্যবসায়ের অ্যাক্সেসকে অগ্রহণযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ করার অভিযোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভিযুক্ত করার অভিযোগে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন।
এসএ ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন (সাফ্টু) এর সহযোগী জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফ এসএ (জিউইউএসএ) এর সভাপতি ম্যামেটলওয়ে সেবেই বলেছেন, জিউসা কেবল ট্রাম্পের অনুরূপ পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন করবেন না কারণ পরিস্থিতির একই হস্তক্ষেপের জন্য প্রয়োজন তবে বিভিন্ন কারণে।
সেবেই বলেছিলেন যে প্রতিক্রিয়াশীল এবং মানবাধিকারকে লাঞ্ছিত করার জন্য ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া অবশ্যই সমর্থন করতে হবে।
“আমরা আরও জানি যে এই দেশে ব্যাংকগুলি জবাবদিহি নয়, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সম্প্রদায় সংগঠন রয়েছে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই বন্ধ ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
সেবেই ব্যাংকগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং ব্যাংকিং শিল্প এবং এর আচরণ যতটা দক্ষিণ আফ্রিকান অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তেমনই দেখার মতো তেমন কিছু দেখার দরকার নেই।
তিনি বলেছিলেন যে এমনকি জিউসার সম্প্রতি দেশের অন্যতম প্রধান ব্যাংকের সাথে বিরোধ ছিল, যা কিছু সদস্যকে অনুমোদন ছাড়াই ইউনিয়নের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস দিয়েছে এবং পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নেই।
সেবেইয়ের মতে, সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট জনগণের কাছাকাছি বলে মনে করা সংস্থাগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ব্যাখ্যা ছাড়াই বন্ধ করে দিয়েছে।
“যখন তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেয়, তারা সেই সংস্থাগুলিতে বেকারত্ব, রিট্রেনমেন্টস এবং চাকরির ক্ষতির জন্য কার্যকরভাবে কর্মীদের নিন্দা করছে। আপনি মালিকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনও সংস্থাকে ধ্বংস করতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন।
সেবেই বলেছিলেন যে বেসরকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এই ধারণাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সে কারণেই এটি দৃ strongly ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
এছাড়াও, তিনি বলেছিলেন যে আইনটি ইতিমধ্যে এমন উদাহরণগুলির জন্য সরবরাহ করেছে যেখানে আর্থিক গোয়েন্দা কেন্দ্র আইনে প্রদত্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে সক্ষম এমন কোনও ক্লায়েন্ট কর্তৃক ব্যাংকিং সুবিধার অপব্যবহারের সন্দেহ রয়েছে।
সেবেই যোগ করেছেন যে বর্তমান আইনগুলি চাকরি ও শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ না করেই কার্যকর করা যেতে পারে।
“আর্থিক পরিষেবাগুলি ক লুব্রিক্যান্ট যার দ্বারা অর্থনীতি কাজ করছে, এটি সমাজ এবং অর্থনীতিতে প্রচুর শক্তি রয়েছে যা কেবল ব্যক্তিই নয়, সংস্থাগুলি এবং পুরো শিল্পকেও ধ্বংস করতে পারে। “এই ব্যক্তিরা প্রচুর জনসাধারণের শক্তি চালাচ্ছেন যা এমন প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী করা হয়েছে যা লাভজনক এবং অন্য কিছু দ্বারা পরিচালিত হয় এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং এমনকি রাজনৈতিক রায় ছাড়াই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় এবং আমার পক্ষে গভীরভাবে উদ্বেগজনক হয়,” তিনি বলেছিলেন।
#র্যাকিস্টবাস্টমস্টফল আন্দোলন ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকগুলি নির্বাচিতভাবে রাজনৈতিক কারণে বিশুদ্ধরূপে সমাজে কিছু উচ্চ প্রোফাইল ব্যক্তিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সুবিধাগুলি লক্ষ্য এবং বন্ধ করে দেওয়ার পরে তাত্ক্ষণিক আইনসভা হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ হওয়ার শিকার উচ্চ প্রোফাইলগুলির মধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্যাকব জুমা এবং অন্যদের মধ্যে প্রাক্তন পাবলিক রক্ষক বুসিসিও এমখওয়েবনে প্রচারক।
