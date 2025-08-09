রাজনৈতিক দলগুলি এবং শিক্ষক ইউনিয়নগুলি নতুন বেলা আইন বিধিমালায় প্রতিক্রিয়া জানায়

রাজনৈতিক দলগুলি এবং একটি শিক্ষক ট্রেড ইউনিয়ন এই সপ্তাহের শুরুতে বেসিক শিক্ষামন্ত্রী শিবেউ গারুউবের মন্তব্যে অবশেষে প্রকাশিত হচ্ছে বেসিক শিক্ষা সংশোধন বিল (বিইএলএ) আইনের দুটি সেটকে স্বাগত জানিয়েছে।
2024 সালের 24 ডিসেম্বর বেলা আইন কার্যকর হওয়ার পরে গারুব বিধিগুলি প্রকাশের জন্য চাপের মধ্যে রয়েছে এবং এর আগে প্রকাশিত গাইডলাইনগুলি খসড়া তৈরি করার সময় নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছিল।
গওয়ারুব বলেছিলেন যে দুটি বিধি, যা ভাষা ও স্কুলের সক্ষমতা নিয়ে কাজ করে, তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যে বেলা আইনের সংশোধনীগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যে শিক্ষার্থীদের অধিকারকে সমর্থন করে, স্কুলের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে এবং স্কুল পরিচালন সংস্থা এবং স্কুলগুলির পরিচালনা ও পরিচালনায় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কার্যক্রমে যত্ন সহকারে ভারসাম্য বজায় রাখে।
তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে চূড়ান্ত করা, নিরীক্ষণ করা এবং অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণের মন্তব্যের জন্য আরও বিধিবিধান প্রকাশ করা হবে।
গারুব বলেছেন, “খসড়া বিধিমালার বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝা যায় এবং আগ্রহী সমস্ত পক্ষকে অবহিত জমা দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য বেসিক এডুকেশন বিভাগ একটি জাতীয় জনসচেতনতা অভিযান শুরু করবে।”
সাদতু শুক্রবার সরকারী গেজেটে খসড়া বিধিবিধানের দুটি সেট প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছেন।
ইউনিয়ন বলেছে যে বিধি আইনের চিঠি এবং স্পিরিটের সাথে প্রবিধানগুলি কঠোরভাবে সারিবদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা চরম সতর্কতা প্রয়োগ করবে।
“ইউনিয়ন প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেসের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে পারে এমন কোনও বিধানের বিরোধিতা করবে।” ইউনিয়ন বর্তমানে খসড়া বিধিবিধানগুলি অধ্যয়ন করছে এবং মৌলিক শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণ অনুসারে 05 সেপ্টেম্বর 2025 এর সময়সীমার আগে বা তার আগে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য জমা দেবে। “
ডিএ এমপি ডেলমাইন খ্রিস্টানরা বলেছেন, দুটি খসড়া বিধিমালার গেজেটিং নীতি গ্রহণ থেকে ব্যবহারিক বাস্তবায়নে যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
খ্রিস্টান বলেছিলেন যে গওয়ারুব এএনসির অধীনে পূর্ববর্তী পদ্ধতির বিপরীতে স্কুল, স্কুল পরিচালিত সংস্থা, প্রদেশ এবং বিস্তৃত জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা সরবরাহ করেছে, যা প্রায়শই দুর্বল যোগাযোগ এবং অস্পষ্ট নির্দেশাবলী দ্বারা চিহ্নিত হত।
তিনি বলেন, “মন্ত্রী গওয়ারুব নিশ্চিত করেছেন যে বিধিবিধানগুলি কেবল আইনীভাবেই নয় তবে কার্যত অ্যাক্সেসযোগ্যও রয়েছে। মন্ত্রীর আশ্বাসও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে ভর্তি নীতিগুলি একতরফাভাবে বিভাগ দ্বারা পরিবর্তন করা হবে না। পরিবর্তে, এই জাতীয় কোনও পরিবর্তন অবশ্যই একটি মেলা, নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
ফ্রিডম ফ্রন্ট প্লাস সাংসদ উইনান্দ বোশফ বলেছেন, প্রকাশিত বিধিগুলি সম্ভবত সেরা ছিল যা আপত্তিজনক আইনের কাঠামোর মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে।
বোশফ বলেছেন, বিধিমালার জন্য প্রাদেশিক বিভাগের প্রধানদের স্কুল পরিচালনকারী সংস্থাগুলির সাথে পরামর্শ করে কাজ করা প্রয়োজন।
তিনি আরও বলেছিলেন যে স্কুল সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাটি সমস্যাযুক্ত ছিল।
“এই বিধিগুলি এমন স্কুলগুলির জন্য বিধান করা উচিত ছিল যাদের সম্প্রদায়গুলি বিদ্যালয়ের আশেপাশের আশেপাশে অগত্যা নয়, তবে তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
বোশফ পাবলিক এবং স্বতন্ত্র আফ্রিকান স্কুলগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
“তারা একই সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সেবা করে, সর্বোপরি। যদিও পাবলিক স্কুলগুলি বর্তমানে আরও সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস পেয়েছে, সরকার সহজেই তাদের নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীন শিক্ষা (হোম-স্কুলিং সহ) এখনও খাড়া শেখার বক্ররেখা নেভিগেট করতে ব্যস্ত থাকতে পারে, তবে ইতিমধ্যে এর ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
গুড পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল ব্রেট হেরন বলেছেন, গওয়ারুব বিএলএ আইনের অভিপ্রায় এবং বর্তমানে সংশোধিত দক্ষিণ আফ্রিকার স্কুল আইন আইনের অভিপ্রায়কে ক্ষুন্ন করার জন্য প্রবিধানগুলি ব্যবহার করেছিলেন।
“২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই আইনটি কার্যকর হওয়ার প্রায় আট মাস পরে বেলা বিধিবিধানের প্রথম দুটি সেটের গেজেট করা এর পরিবর্তে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তার পরিবর্তে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে,” এর পরিবর্তে একটি স্বাগত মাইলফলক হওয়া উচিত ছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে বেলা আইনটি ছিল পুরানো ভর্তি এবং ভাষা নীতি কাঠামোকে সংস্কার করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পাবলিক শিক্ষাব্যবস্থায় অব্যাহত স্থানিক, ভাষাগত এবং বর্ণগত বাধাগুলি ভেঙে ফেলা।
“তবে, বিধিবিধানের শব্দটি সেই অভিপ্রায়টি প্রতিফলিত করে না। পরিবর্তে, মন্ত্রী নির্বাচিতভাবে ভাষা বেছে নিয়েছেন যা বর্জনীয় বর্জনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে,” হেরন যোগ করেছেন।
(ইমেল সুরক্ষিত)