রাজনৈতিক সংজ্ঞা … এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে

রাফায়েল রদ্রিগেজ
মেক্সিকান নীতিটি চলতে থাকে, এবং এই সপ্তাহে এটি এমন এক টুকরো দিয়ে কাজ করেছিল যা কয়েক মাস ধরে ট্রানজিটে রয়েছে বলে মনে হয়েছিল: পাওলা জিমনেজ হার্নান্দেজ, স্থানীয় ডেপুটি এবং প্রাক্তন পিআরআই, আনুষ্ঠানিকভাবে মোরেনায় এর অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিয়েছিল।
একটি স্বাধীন বিধায়ক হিসাবে প্রায় এক বছর থাকার পরে, নির্বাচনী সংস্কারের ভোটে অবহেলা করার পরে, এসও -ক্যালড চতুর্থ রূপান্তরটিতে আগমনটি মোরেনার রাজ্য সভাপতি লুজ মারিয়া হার্নান্দেজের সাথে কংক্রিটের সাথে রয়েছে।
আন্দোলন অবাক হয় না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, পাওলা মোরেনিজমের নিকটবর্তী বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছিল, বিশেষত উপত্যকার গিন্ডা প্রকল্পের টোলুকার মেয়র এবং ওজনের চিত্রের মেয়র রিকার্ডো মোরেনোর সাথে। উভয়ই গত পৌরসভা প্রশাসনে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিল, যখন তিনি সিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি ছিলেন, যা একটি রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল যা আজ একটি নতুন অধ্যায়ে রূপ নিয়েছে।
জিমনেজ হার্নান্দেজ মেক্সিকান প্রির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন, মার্থা হিলদা গঞ্জালেজ ক্যালডেরেনের মতো চিত্রের সান্নিধ্যের সাথে। যাইহোক, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে – তাদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক রাজধানী প্রচার চালিয়ে যাওয়ার শর্তের অভাব – তারা এই পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত ত্রিকোণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল।
মোরেনার সাথে তার অন্তর্ভুক্তি কেবল তার কেরিয়ারের একটি নতুন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করে না, তবে নিম্নলিখিত নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলির জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক বোর্ডে কার্যকর থাকার চেষ্টা করে এমন প্রোফাইলগুলির পুনরায় তৈরিও নিশ্চিত করে।
অন্য ফ্রন্টে, তবে ঠিক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এই সপ্তাহে মেক্সিকো রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল।
রেক্টর প্যাট্রিসিয়া জারজা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন, যেখানে তার দাবি মেটাতে সুনির্দিষ্ট চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে রয়েছে স্কুল ফি প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নতি, সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিবৃদ্ধি এবং একাডেমিক এবং যোগাযোগের জায়গাগুলির পুনরায় সক্রিয়করণ।
মূল বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন এবং গ্রন্থাগারের তাত্ক্ষণিক ধোঁয়াশা, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলিতে, বিশেষত ইউনিট্রাডিওর মাধ্যমে সংহত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক যোগাযোগের সাথে সরাসরি লিঙ্ক।
গণতান্ত্রিকভাবে, ছাত্র সম্প্রদায় বেকারত্বের সম্ভাব্য বিদ্রোহের বিষয়ে এই 8 এবং 9 আগস্টকে ভোট দিতে সম্মত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক চুক্তিগুলির স্বাক্ষর এবং ১৩ ই আগস্টের নির্ধারিত পর্যবেক্ষণের ফলে দমন ছাড়াই এবং কথোপকথনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দাবি মেটাতে প্রাতিষ্ঠানিক অভিপ্রায় জোরদার করে।
বিশ্ববিদ্যালয় দ্বন্দ্ব সমাধানের দিকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এই অনুষদে প্রয়োগ করা মডেলটি যদি বেকার থেকে যায় তাদের বাকী অংশগুলিতে সফলভাবে প্রসারিত করতে পারে এবং যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শব্দটি টেকসই ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় তবে এটি দেখতে হবে।
এবং দলগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের পথগুলি পুনরায় কনফিগার করার সময়, বিচার বিভাগও রূপান্তরের সংকেত প্রেরণ শুরু করে।
ন্যায়বিচার কেবল বদ্ধ অফিসগুলিতে বা প্রযুক্তিগত ভাষায় লিখিত দূরবর্তী বাক্য হতে পারে না। হ্যাক্টর ম্যাসেডোর সাথে আতিজাপনে যা ঘটেছিল তা একটি পটভূমি পরিবর্তনের প্রতিফলন করে: এমন একজন বিচার বিভাগ যা নাগরিকদের সামনে দেখার, অঞ্চল থেকে তার বৈধতাটি শুনতে এবং পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।
যে সময়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা ভাঙা হয় সেখানে প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে এটি যথেষ্ট নয়; সহানুভূতির সাথে পরিষেবা, ঘনিষ্ঠতা এবং নেতৃত্বের ইচ্ছা প্রয়োজন।
যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা থেকে নয়, সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের বিষয়ে কথা বলার জন্য মামলা -মোকদ্দমা, প্রতিবেশী, ব্যবসায়ী এবং শিক্ষার্থীদের সমঝোতা করেছেন, তবে বিচারিক সংস্কারটি কোথায় যাওয়া উচিত তার একটি স্পষ্ট লক্ষণ।
রূপান্তরটি কেবল আইনগুলিতেই নয়, তবে কর্তৃপক্ষ যেভাবে প্রয়োগ করা হয়। যদি এই কথোপকথনের এই পথটি, শ্রবণ এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি বজায় থাকে তবে এমন একটি ন্যায়বিচার পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে যা এলিয়েন বা বিমূর্ত নয়, তবে জীবিত, উপস্থিত এবং যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সেবায়।
যাইহোক, নাগরিক আন্দোলন আবার সন্ধান করতে শুরু করে। খুব বেশি নয়, তবে লক্ষ্য করা যথেষ্ট। আশা করি তারা চড়েছে এবং তাদের নাড়িটি হারাবে না, কারণ তারা অন্য কোনও অবস্থানের দিকে হাঁটতে পারে … বা নাও হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত … আমি শুধু বলি।