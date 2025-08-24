রাজা চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে স্বাধীনতা দিবসের চিঠিতে ‘ইউক্রেনীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য সাহস এবং চেতনার জন্য গভীর প্রশংসা’ সম্পর্কে বলেছেন

কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে স্বাধীনতা দিবসের চিঠিতে তাদের ‘ইউক্রেনীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য সাহসের জন্য গভীর প্রশংসা’ সম্পর্কে বলেছেন।
রবিবার এক্স -এ গিয়ে ইউক্রেনীয় নেতা রাজপরিবারের কাছ থেকে চিঠির একটি স্ক্রিনশট ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ‘দয়ালু কথার’ জন্য ‘কৃতজ্ঞ’।
ইউক্রেনীয় স্বাধীনতা দিবসে আন্তরিক চিঠিতে কিং চার্লস লিখেছেন: ‘প্রিয় মিঃ রাষ্ট্রপতি!
‘আমার স্ত্রী এবং আমি আন্তরিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপনাকে এবং ইউক্রেনের লোকদের অভিনন্দন জানাই।
‘আমি ইউক্রেনীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য সাহস এবং চেতনার জন্য সবচেয়ে বড় এবং গভীর প্রশংসা বোধ করছি। আমি আশাবাদী রয়েছি যে আমাদের দেশগুলি ইউক্রেনের ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য আরও একত্রে কাজ করতে সক্ষম হবে।
‘আমি এবং আমার স্ত্রী আপনাকে এবং সমস্ত ইউক্রেনীয়দের জন্য আমাদের উষ্ণতম এবং সবচেয়ে আন্তরিক শুভেচ্ছাগুলি আগামী বছরের জন্য প্রসারিত করতে পেরে আনন্দিত। কিং চার্লস তৃতীয় ‘।
জবাবে জেলেনস্কি বলেছিলেন: ‘আমাদের স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত ইউক্রেনীয়দের প্রতি তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ ইচ্ছার জন্য আমি মহিমা কিং চার্লস তৃতীয় @রিয়েলফ্যামিলির প্রতি কৃতজ্ঞ।
‘তাঁর মহিমার দয়ালু কথাগুলি যুদ্ধের কঠিন সময়কালে আমাদের লোকদের জন্য সত্যিকারের অনুপ্রেরণা।
রবিবার এক্স -এ নিয়ে ইউক্রেনীয় নেতা রাজপরিবারের কাছ থেকে চিঠির একটি স্ক্রিনগ্র্যাব ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ‘দয়ালু কথার’ জন্য ‘কৃতজ্ঞ’
কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে স্বাধীনতা দিবসের চিঠিতে তাদের ‘ইউক্রেনীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য সাহসের জন্য গভীর প্রশংসা’ সম্পর্কে বলেছিলেন
জবাবে, জেলেনস্কি বলেছিলেন: ‘আমাদের স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত ইউক্রেনীয়দের কাছে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ ইচ্ছার জন্য আমি তাঁর মহিমা কিং চার্লস তৃতীয় @রিয়েলফ্যামিলির প্রতি কৃতজ্ঞ
‘আমরা ইউক্রেনকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বের প্রশংসা করি এবং আমাদের ন্যায়বিচারের কারণ: অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং ইউক্রেন এবং পুরো ইউরোপ জুড়ে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করা’।
জেলেনস্কি অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যারা রবিবার এক্স-এ উত্সাহ ও সহায়তার কথা ভাগ করে নেওয়ার জন্য এক্স-এ নিয়েছিলেন, সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী, সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী কারিন কেলার-সাটার, সুইস সভাপতি, নেদারল্যান্ডসের কিং উইলেম-অলেক্সান্ডার এবং চীনের রাষ্ট্রপতি জাই জিনপিং সহ।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি রবিবার ইউক্রেনীয় স্বাধীনতা দিবসকে চিহ্নিত করতে কিয়েভে এসেছিলেন বলে এটি আসে।
‘এই ইউক্রেনীয় স্বাধীনতা দিবসে, এবং তাদের দেশের ইতিহাসের এই সমালোচনামূলক মুহুর্তে কানাডা আমাদের সমর্থন এবং ইউক্রেনের জন্য একটি ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তির প্রতি আমাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলছে,’ কার্নি রাজধানীতে ছোঁয়া অবস্থায় এক্সকে লিখেছিলেন।
যুক্তরাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যে বার্ষিকীর স্বীকৃতি হিসাবে রবিবার ইউক্রেনীয় পতাকাগুলি ডাউনিং স্ট্রিটের উপরে উপস্থিত হবে।
যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা সচিব জন হিলি বলেছেন: ‘আমরা মিত্রদের পাশাপাশি আমাদের সমর্থন বাড়িয়ে তুলতে থাকব, যাতে ইউক্রেন আজ রক্ষা করতে পারে এবং আগামীকালকে বাধা দিতে পারে।
‘চলমান রাশিয়ান হামলার মুখোমুখি হয়ে আমাদের অবশ্যই ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রাখতে হবে।
‘এবং শান্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই ইউক্রেনীয়দের সেই ভবিষ্যতের শান্তি সুরক্ষিত করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী সম্ভাব্য প্রতিরোধে পরিণত করতে হবে।’
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও ঘোষণা করেছে যে ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞরা অপারেশন ইন্টারফ্লেক্সের সম্প্রসারণের সাথে কমপক্ষে ২০২26 সালের শেষ অবধি ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখবেন।
অপারেশন ইন্টারফ্লেক্স হ’ল ইউকে সশস্ত্র বাহিনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে দেওয়া কোডনাম, যা তাদের দেশের রাশিয়ান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইউক্রেনীয় নিয়োগকারীদের বিকাশ ও প্রস্তুত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
তবে দেশটি ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র উদযাপন করা সত্ত্বেও, রাশিয়ার কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে রবিবার সকালে রাশিয়ার পশ্চিম কুরস্ক অঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন লাগানো হয়েছিল এবং বিমান প্রতিরক্ষা একটি ইউক্রেনীয় ড্রোনকে গুলি করে হত্যা করেছিল।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি রবিবার কিয়েভে এসেছিলেন ইউক্রেনীয় স্বাধীনতা দিবসকে চিহ্নিত করতে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার দিকে ১৫ ই আগস্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে মুখোমুখি হয়ে আলাস্কার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে এই মাসে উচ্চ-অংশীদার কূটনীতির এক ঝাঁকুনি পড়েছে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের একটি চিত্র ধারণ করেছেন, 2025 সালের 22 আগস্ট আলাস্কায় তাদের বৈঠক থেকে
মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে প্ল্যান্টের অ্যাকাউন্টের একটি পোস্ট জানিয়েছে, ড্রোনটি যখন পড়ে গিয়েছিল এবং একটি ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তবে রেডিয়েশনের মাত্রা স্বাভাবিক ছিল এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়কেই যুদ্ধে পারমাণবিক সুযোগ -সুবিধার আশেপাশে সর্বাধিক সংযম দেখানোর জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার দিকে ১৫ ই আগস্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে মুখোমুখি হয়ে আলাস্কার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে এই মাসে উচ্চ-অংশীদার কূটনীতির এক ঝাঁকুনি পড়েছে।
রক্তাক্ত ইউক্রেন সংঘাতের সম্ভাব্য অগ্রগতি হিসাবে শীর্ষ সম্মেলনকে প্রশংসিত করা হয়েছিল।
তবে উভয় নেতা যখন উত্থিত হয়েছিলেন যে আলোচনার জোর দিয়ে ‘একটি সাফল্য’ ছিল, পর্দার আড়ালে হতাশা বাড়ছে – ট্রাম্প এখন অগ্রগতির অভাবে প্রকাশ্যে তার ক্রোধকে প্রকাশ করেছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে তিনি মস্কোকে তাজা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলির সাথে চড় মারার, শুল্ক শাস্তি দিয়ে আঘাত করা, এমনকি পুরোপুরি আলোচনা থেকে দূরে চলে যাওয়া সহ নাটকীয় বিকল্পগুলি বিবেচনা করছেন।
ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন, ‘আমরা কী করি এবং এটি হতে চলেছে সে সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে চলেছে, এবং এটিই এটি বিশাল নিষেধাজ্ঞা বা বিশাল শুল্ক বা উভয়ই হোক বা না হোক বা আমরা কিছুই করি না এবং বলি এটি আপনার লড়াই,’ শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন।
অন্যদিকে, জেলেনস্কি ইউরোপীয় মিত্রদের দৃ strong ় সমর্থন সহ একটি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন করছেন।
তবে তিনি মস্কোকে পুতিনের সাথে মুখোমুখি হওয়ার কোনও সুযোগকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ করেছেন, দাবি করেছেন যে ক্রেমলিন শান্তি থামাতে ‘যা কিছু করতে পারে’ তা করছে।
রাশিয়ার প্রবীণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ পিছনে আঘাত করে, জোর দিয়ে পুতিন জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক – তবে কেবল তখনই ‘যখন এজেন্ডা একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত থাকে, এবং এই এজেন্ডাটি মোটেই প্রস্তুত নয়’।