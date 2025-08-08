প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, দেশে নির্মাণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে, রাশিয়ায় সম্পাদিত নির্মাণ কাজের পরিমাণ বছরের পর বছর ৪.৩% বৃদ্ধি পেয়ে .3.৩৪ ট্রিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি মূলত রাজ্যের বাজেট থেকে অর্থায়িত বৃহত অবকাঠামো জাতীয় প্রকল্পগুলি চালু করার কারণে ঘটেছিল। একই সময়ে, বিপরীতে, বাণিজ্যিক আবাসন নির্মাণের পরিমাণ কম হয়ে যায়।
রাশিয়া জুড়ে জানুয়ারী -জুনে ২০২৫ সালে নির্মাণ কাজের পরিমাণের পরিমাণ, তুলনামূলক মূল্যে (অ্যাকাউন্টের মূল্যস্ফীতি গ্রহণ করে), বছরের মধ্যে ৪.৩% বৃদ্ধি পেয়ে .3.৩৪ ট্রিলিয়ন রুবেল হয়ে যায়, এটি রোজস্ট্যাটের ডেটা থেকে অনুসরণ করে যা কমমার্সেন্টের সাথে পরিচিত। এক বছর আগে, বৃদ্ধির গতিবিদ্যা কম লক্ষণীয় ছিল। জানুয়ারী -জুনে 2024 সালে, পরিসংখ্যান পরিষেবাতে গণনা করা বছরের মধ্যে বাজারটি বছরের মধ্যে মাত্র 2.4% বৃদ্ধি পেয়েছিল। নির্মাণ মন্ত্রণালয়টি কেবল জোর দিয়েছিল যে 4 আগস্ট, 118.4 মিলিয়ন বর্গমিটার দেশে নির্মিত হচ্ছে। এম আবাসন, যা বছরের এক বছরের তুলনায় 2.5% বেশি।
বছরের রাশিয়া-বাই 7%এর উত্তর-পশ্চিমে বাজারটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে বৃদ্ধি পেয়েছে, 72২৮..6 বিলিয়ন রুবেল, দেশ-বাই 6.9%এর কেন্দ্রে, সাইবেরিয়া বাই 5.8%, 843.9 বিলিয়ন রুবেলগুলিতে এবং সুদূর পূর্ব-বাই 5.4%, 6993 বিলিয়ন থেকে 69৯৩ বিলিয়ন থেকে এটি অনুসরণ করেছে। অবশিষ্ট ফেডারেল জেলাগুলিতে, নির্মাণ কার্যক্রমের হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। পরিষেবা অনুসারে, রাশিয়ার দক্ষিণে, ভোলগা অঞ্চলে নির্মাণের পরিমাণ 6.৩%হ্রাস পেয়ে ৫ 547.৫ বিলিয়ন রুবেল হয়েছে – ২.৫%, ইউরালগুলিতে – ২.৫%, উত্তর ককাসাসে ০.৩%, ২৮৫.7 বিলিয়ন রেবেল দ্বারা ০.৩%থেকে ৯৯6.৯ বিলিয়ন রুবেল থেকে ১.১16 ট্রিলিয়ন রুবেল হয়েছে।
রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অংশে নির্মাণের হার মস্কোতে আবাসন সংস্কার কর্মসূচিকে উদ্দীপিত করে, রাজধানীর বড় শহরটির বিকাশ, স্বর্ণের রিংয়ের শহরগুলির আধুনিকীকরণ, পৃথক আবাসন নির্মাণ বিভাগে বৃহত -স্কেল গ্রামগুলির সৃষ্টি, মেট্রিয়ামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুসলান সির্টসভ বলেছেন। তাঁর মতে, সেন্ট পিটার্সবার্গের বৃহত কোয়ার্টার এবং লেনিনগ্রাদ অঞ্চল উত্তর -পশ্চিমের শিল্পের চালক, সাইবেরিয়ায় উত্পাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পে আধুনিক উদ্যোগের নিকটে শহর ও গ্রামগুলির নিবিড় বিকাশ রয়েছে। সুদূর প্রাচ্যে, সক্রিয় বিকাশের প্রবণতা হ’ল লাভজনক “সুদূর পূর্ব বন্ধক”, তিনি তালিকাভুক্ত করেছেন।
শেরপা গ্রুপের প্রধান নির্বাহী আলেকজান্ডার গ্যালাকশনভ বলেছেন, সাধারণভাবে, অবকাঠামোতে ফেডারেল এবং আঞ্চলিক বিনিয়োগের কারণে রাশিয়ান নির্মাণ বাজারটি মূলত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
নতুন জাতীয় প্রকল্পগুলির কাঠামোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আর্থিক ইঞ্জেকশনগুলি মূলত “জীবনের জন্য অবকাঠামো” দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যা “নিরাপদ উচ্চ -মানের রাস্তা” এবং “আবাসন ও নগর পরিবেশ” এর উত্তরসূরি হয়ে ওঠে। ২০২৫ সালে, জাতীয় প্রকল্পের ফেডারেল বাজেট “জীবনের জন্য অবকাঠামো” থেকে পরিকল্পিত পরিমাণ অর্থের পরিমাণ ৪৯%বৃদ্ধি পেয়ে ১.১17 ট্রিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, ২০২৪ সালে পূর্বসূরি কর্মসূচির মোট অর্থায়নের তুলনায়, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইঞ্জিন পার্টনার্স অনুশীলনের প্রধান ইরিনা ডলগিখ বলেছেন।
মোট, 2025 সালে, প্রায় 5.8 ট্রিলিয়ন রুবেল মোট ফেডারেল অর্থায়নের সাথে 19 টি নতুন জাতীয় প্রকল্প শুরু হয়েছিল, মিসেস লংকে মনে করিয়ে দেয়। নির্মাণ একটি উচ্চ গুণক প্রভাব এবং উচ্চ কর্মসংস্থান সহ একটি শিল্প, তাই রাজ্য এটিতে বাজি ধরেছে, এনইও পরামর্শদাতা সংস্থার ব্যবসা এবং সম্পদ মূল্যায়নের অনুশীলনের অংশীদার স্ট্যানিস্লাভ মুদ্রভ বলেছেন।
ইরিনা ডলগিখ বলেছেন, বিকাশকারীরা বিল্ডিং উত্পাদন সুবিধা, লজিস্টিক হাবস, গুদাম অবকাঠামো এবং জ্বালানি সুবিধাগুলির দিকে মনোনিবেশ সরিয়ে নিয়েছেন। সিএমডাব্লুপি পূর্বাভাস অনুসারে, মস্কোতে অফিস রিয়েল এস্টেটের ইনপুটটি ২৮%বৃদ্ধি পেয়ে 730 হাজার বর্গমিটারে উন্নীত হবে। এম, রাজধানী এবং অঞ্চলে গুদামগুলি – বছরের মধ্যে 6.2% বছর, 1.7 মিলিয়ন বর্গমিটার পর্যন্ত। মি। রাশিয়ার সামগ্রিকভাবে, নতুন লোগো পার্কগুলির পরিমাণটি 7.8 মিলিয়ন বর্গমিটারের নিখুঁত রেকর্ডে পৌঁছতে পারে। এম, যা বছরের এক বছরের তুলনায় 70% বেশি, তারা নিকোলিয়ার্সে নির্দিষ্ট করে।
একই সময়ে, আবাসন নির্মাণ ইনপুটটির পরিমাণ হ্রাস প্রদর্শন করে। রোসস্ট্যাট অনুসারে, জানুয়ারী – জুনে 2025 এর 52.15 মিলিয়ন বর্গ মিটার নির্মিত হয়েছিল। এম আবাসন, যা বছরের এক বছরের তুলনায় 2% কম। এটি, বিশেষত, অ্যাপার্টমেন্টগুলির চাহিদা হ্রাস করার ফলাফল। বিশ্লেষণাত্মক কেন্দ্র “ডম.আরএফ” অনুসারে, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে, রাশিয়ান বিকাশকারীরা কেবল 10.6 মিলিয়ন বর্গমিটার বিক্রি করেছিলেন। এম আবাসন, যা বছরের এক বছরের তুলনায় 26% কম এবং নতুন প্রকল্পগুলি 23% কম – 17.7 মিলিয়ন বর্গমিটার চালু করেছে। মি।
নির্মাণ শিল্প এবং অর্থনীতিতে বর্তমান প্রবণতা বজায় রাখার পরে, ২০২৫ সালের শেষের দিকে রাশিয়ান অঞ্চলে নির্মাণ কাজের পরিমাণ তুলনামূলক মূল্যে ৩-৪% বৃদ্ধি পেতে পারে, ১৮..6-১৮.৯ ট্রিলিয়ন রুবেল, শেরপা গ্রুপের প্রত্যাশা করে।
সংস্থাটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই জাতীয় গতি গত বছরের তুলনায় বেশি হবে (২.১%), তবে ২০২১-২০২৩ এর চেয়ে কম, যখন তারা বার্ষিক –-৯% পৌঁছেছিল। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল হার হ্রাস করতে শুরু করেছে, এটি নতুনগুলি চালু করার জন্য এবং বর্তমান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের হার বাড়ানোর জন্য আরও আরামদায়ক শর্ত তৈরি করবে, ইরিনা ডলগিখ আশা করেছেন। বিকাশকারীরা বিলম্বিত চাহিদার wave েউ ধরার জন্য সময় পাওয়ার জন্য পূর্বের স্থগিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের শুরু করার চেষ্টা করবেন, রুসলান সির্টসভ সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছেন।