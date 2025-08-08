You are Here
রাজ্য ডুমা পুতিন এবং ট্রাম্পের সম্ভাব্য সভা সম্পর্কে কথা বলেছেন: রাজনীতি: রাশিয়া: লেন্টা.আরইউ

স্লুটস্কি: আমি আশা করি পুতিন এবং ট্রাম্পের সভায় কোনও আলটিমেটাম এবং নিষেধাজ্ঞা থাকবে না

আন্তর্জাতিক বিষয়ক রাজ্য ডুমা কমিটির প্রধান, এলডিপিআর নেতা লিওনিড স্লুটস্কি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে রাশিয়ান এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকে কোনও চূড়ান্ততা ও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তিনি ভি কে ভিডিওতে কেন্দ্রীয় চ্যানেল প্রকল্পে এই লাইভ সম্পর্কে বলেছিলেন, রিপোর্ট রিয়া নিউজ

তাঁর মতে, দেশগুলির নেতারা একে অপরকে শুনতে হবে। “কারও কাছে এতগুলি নিষেধাজ্ঞা নেই এবং কখনও থাকবে না। এটি প্রয়োজনীয় যে নিষেধাজ্ঞাগুলি কেবল জাতিসংঘ এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।

এর আগে এটি জানা যায় যে পুতিন এবং ট্রাম্প আগামী দিনগুলিতে মিলিত হবেন। রাশিয়ান নেতার সহকারী, ইউরি উশাকভ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সভাটি ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছে, এবং জায়গাটি নির্বাচন করা হয়েছে, তবে পরে এটি প্রকাশ করা হবে। ওল্ড মুমিনদের ওয়ার্ল্ড ইউনিয়নের প্রধান লিওনিড সেভাস্টিয়ানভ স্বীকার করেছেন যে ভ্যাটিকান রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের বৈঠকের স্থান হয়ে উঠতে পারে।

